دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، المزوّد الرائد لحلول التحوّل الرقمي، والطباعة وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات السمعية والبصرية (AV)، أنها ستعمد قريباً إلى إطلاق نسخة محدّثة من حل التوقيع الرقمي الخاص بها "جي-ساين" (G-Sign) الذي سيتضمّن طيفاً واسعاً من الميزات.

يتمّ الإعداد لطرح الإصدار الثاني من حل "جي-ساين" (G-Sign) في السوق خلال الربع الثاني من عام 2025 ويأتي في أعقاب الإطلاق الناجح الأول لهذا الحل المملوك من الشركة في يونيو 2023. باعتباره الحل الأول من نوعه للتوقيع الرقمي والمعتمد من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يتكامل حلّ "جي-ساين" (G-Sign) بشكل سلس وفريد مع تطبيق الهوية الرقمية، ما يجعل منه الخيار المفضل للشركات الإقليمية والهيئات الحكومية.

يوفر التحديث الذي أُدخل على الإصدار الثاني من حل "جي-ساين" (G-Sign) طيفاً من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تمكين المؤسسات وتزويدها بمزيد من الأمان والسرعة والمرونة:

واجهة مستخدم / تجربة مستخدم محسّنة: مستوى محسّن من الجاذبية البصرية، بالإضافة إلى تجربة مستخدم سلسة وجذابة بفضل ميزة التنقل والتصفّح المبسط والاتساق المعزّز في تصميم العناصر المختلفة وإمكانية الوصول المحسنة.

تطبيق جوال جديد: يتكامل الإصدار الجديد من حل التوقيع الرقمي مع تطبيق مطوّر حديثاً للهاتف الجوال. تتيح الميزات المتقدمة للمستخدمين الدخول إلى النظام والتفاعل معه بسهولة مطلقة، في أي وقت ومن أي مكان.

إدارة أكثر ذكاء لميزة تهيئة السمات الوظيفية: يضمّ الحل حالياً أكثر من 60 إعداداً قابلاً للتخصيص يتمّ التحكم بها من خلال واجهة سهلة الاستخدام لتهيئة السمات الوظيفية للنظام بسهولة.

إدارة مرنة للأدوار: يتّسم الحل باحتوائه على قائمة من الأدوار المدمجة التي يمكن التنقل بينها، مثل المدير الأعلى للنظام (Super Admin)، ومدير القسم (Department Admin) والمستخدم (User) لتحسين التحكم والأذونات القابلة للتخصيص.

نموذج ترخيص ديناميكي: يتميز الحل الجديد بنهج ترخيص مرن وقابل للتكيف يتم تكييفه استناداً إلى مجموعة من العوامل المختلفة، مثل نسبة الاستخدام أو عدد المستخدمين أو عدد المستندات أو المقياس.

نماذج قابلة للتخصيص للبريد الالكتروني: تتيح التواصل بطريقة مخصّصة بين المشاركين باستخدام نماذج قابلة للتكوين بالكامل للبريد الالكتروني وملفات محتوى محسنة.

ميزة تحويل محسّن للمستندات: لعرض المستندات ومعالجتها بطريقة محسّنة في النظام (مثل ملفات "بيه دي إف" PDF أو ملفات "وورد" Word أو الصور).

إمكانية التكامل مع وحدة أمان الأجهزة المعيارية (HSM): يتمتع الحل بالقدرة على الاتصال والعمل بسلاسة مع وحدة أمان الأجهزة المعيارية (HSM).

وفي معرض تعليقه على هذا الأمر، قال وليد العوضي، رئيس شؤون ومبادرات التحول الرقمي لدى مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions): "لطالما حرصت مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions) على البقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي، الذي من شأنه أن يمكّن الشركات من تحقيق الريادة خلال مسيرتها نحو المستقبل. يستكمل الإصدار الثاني من حل ’جي-ساين‘ (G-Sign) نجاحنا السابق، ويضمّ مجموعة من التحسينات القوية التي توفر فوائد كبيرة من حيث تعزيز الأمان والكفاءة وتحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز الامتثال - وكلها أدوات أساسية للمؤسسات والحكومات الحديثة."

سيستمر تقديم الإصدار الثاني من حل "جي-ساين" (G-Sign)، على غرار النسخة السابقة، بموجب نموذج اشتراك سنوي، في حين سيستمر فريق مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions) بتقديم دعمه الكامل.

لمحة عن مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions): تأسست مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، وهي إحدى الشركات المنضوية ضمن مجموعة غباش، عام 1982 واحتلت مكانة راسخة في طليعة قطاع حلول التصوير الرقمي وخدمات المكاتب في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتلبي الشركة اليوم المتطلبات الصارمة والدقيقة لقائمة تحسد عليها من العملاء الإقليميين، حيث عمدت إلى توسيع حافظة شاملة من حلول إدارة معلومات المؤسسات، والتحول الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. بفضل حرصها على تقديم خبرات ومعايير خدمات لا مثيل لها، بدعم من شراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وفريق قوي من المتخصصين يفوق عددهم الـ200 شخص، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، تضطلع مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions) بدور ريادي في مجال دمج حلول المؤسسات الرقمية التي تعود بالفائدة على العملاء وشركاتهم. هذا ويؤثّر عرض القيمة الفريد الذي تقدّمه الشركة بهدف "تسهيل الأعمال" على جميع جوانب عملياتها، ويعد بمثابة التزام دائم تعهدت به إزاء جميع أصحاب المصلحة.

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