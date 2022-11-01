

,وزير الاقتصاد السعودي ووزير المالية التركي يصادقان على خطاب النوايا خلال مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض

الاتفاقية ستشهد تعاون مجموعة الحكير مع مجموعة ترينديول لإطلاق العلامة للمرة الأولى في المملكة

العلامة التركية تتطلع لافتتاح أولى متاجرها في المنطقة بالتعاون مع "الحكير لأزياء التجزئة" و"المراكز العربية" إلى جانب الاستمرار في تعزيز حضورها عبر الإنترنت

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت مجموعة الحكير لأزياء التجزئة، الشركة الرائدة في تجارة البيع بالتجزئة ومنتجات الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية، خطاب نوايا مع علامة الأزياء التركية العملاقة، ترينديول، لتأسيس أول وجود لها في المملكة. وقد تم اعتماد الشراكة في حفل توقيع رسمي حضره سعادة خالد الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الدكتور نور الدين نباتي، وزير المالية والخزانة التركي.

كما شهد الحفل حضور كل من تشالايان تشيتين، رئيس مجموعة ترينديول، ومحمد مراد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير. ويتناول خطاب النوايا عمل ترينديول مع مجموعة شركات فواز الحكير والحكير لأزياء التجزئة والمراكز العربية من أجل افتتاح أولى متاجر العلامة التركية في المنطقة، فضلا عن استكشاف فرص النمو الأخرى في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال تشالايان تشيتين، رئيس مجموعة ترينديول: "إنني ممتن للوزراء على دعمهم خلال إتمام هذه الشراكة بين مجموعة الحكير ومجموعة ترينديول، فهي مثال حقيقي للتجارة العابرة للحدود بين بلدينا والقائمة على الابتكار التكنولوجي. لقد اتخذنا اليوم الخطوة الأولى في إرساء شراكة استراتيجية لتعزيز حجم التجارة الإلكترونية الثنائية بين تركيا والمملكة العربية السعودية. وبموجبها سنقوم بتصدير منتجاتنا التي نقوم بتصنيعها في 600 مصنع في مختلف أنحاء تركيا إلى المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة الحكير. كما تشمل أهدافنا على المدى المتوسط بناء القدرة التصنيعية المحلية في السعودية، ونتطلع لجني ثمار هذه الشراكة التي ستستفيد من القدرات التشغيلية الممتازة لشركة الحكير وخبرتها بالسوق إلى جانب الابتكار التقني في ترينديول، وارتباطنا الشامل بالمنتجين والبائعين الأتراك، وقدراتنا اللوجستية والتصنيعية الفائقة."

من جهته قال محمد مراد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير: "أتوجه بجزيل الشكر إلى معالي الوزراء على حضورهم ودعمهم لهذه الشراكة. تتميز علامة ترينديول بتوظيفها المستمر لمفهوم الابتكار في تجارة الأزياء عبر الإنترنت. ونهدف من خلال هذا الشراكة إلى جلب المزيد من العلامات التجارية المرموقة في قطاع البيع بالتجزئة متعددة القنوات، والتي ستدعم نمو العلامة التجارية للحكير في المملكة وخارجها. بالمقابل، ستلعب كل من الحكير لأزياء التجزئة والمراكز العربية دوراً مهماً في توسيع حضور ترينديول في المملكة، سواء عبر متاجر البيع الفعلية أو من خلال التسوق الرقمي عبر الإنترنت."

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نبذة حول مجموعة الحكير

مجموعة فواز الحكير هي أكبر شركة تجزئة متكاملة رأسياً متخصصة في منتجات أسلوب الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية. وتهدف المجموعة إلى جلب أفضل العلامات التجارية العالمية في الموضة والازياء والجمال والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات والترفيه لخلق تجارب أسلوب حياة غامرة للمملكة. تجمع مجموعة فواز الحكير بين أكبر مراكز التسوق ومراكز البيع بالتجزئة في المملكة، جنبًا إلى جنب مع أعمال الامتياز الخاصة بها، وتقدم حقبة جديدة من وجهات الحياة العصرية من خلال التسوق الرقمي والتسوق في المتاجر الفعلية.

نبذة عن مجموعة ترينديول

تأسست ترينديول في عام 2010 لإحداث تأثير إيجابي من خلال تقديم تجربة تجارة إلكترونية سلسة للعملاء والبائعين. وقد نجحت المجموعة باكتساب ثقة أكثر من 30 مليون عميل و300 ألف بائع لتصبح أول شركة "ديكاكورن" تتخطى قيمتها 10 مليار دولار في تركيا وواحدة من أفضل منصات التجارة الإلكترونية في العالم. ولدى المجموعة "ترينديول تكنولوجي" وهو مركز متخصص رائد في منظومة البحث والتطوير. بالإضافة إلى "ترينديول إكسبريس" و" ترينديول" الذين يشغلان واحدة من أسرع شبكات الخدمات اللوجستية تطوراً، و"ترينديول جو" و"ترينديول" وهما أكثر من مجرد وجهة أزياء في تركيا حيث تقدمان خدمة توصيل الطعام الفوري. وعلاوة على ذلك، تمتلك المجموعة "دولاب" Dolap، أحد أكبر منصات السلع المستعملة، وتهدف المجموعة من خلال هذه الشركات التابعة لها والخدمات التي توفرها إلى المساهمة في الاقتصاد الدائري والاستدامة.