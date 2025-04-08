مسقط: اختارت مجموعة الأنصاري، الشركة الرائدة في حلول البنية التحتية والهندسية المتكاملة، فوسو عُمان لتوريد شاحنات فوسو إف-كي المعدلة خصيصًا والمزودة بمولدات كهربائية مثبتة على الشاحنات لأحد مشاريعها الخاصة. تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية تركيز مجموعة الأنصاري المستمر على اعتماد الحلول المبتكرة والموثوقة لتعزيز عملياتها في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.

تأسست مجموعة الأنصاري في عام 1975، ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح رائدة إقليميًا ولها حضور بارز في سلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند. بفضل خبرتها المتنوعة في مجالات البنية التحتية للمرافق، وأنظمة البناء، والأتمتة، وحلول الضيافة، والاستدامة، تمكنت المجموعة من تحقيق نتائج متميزة ذات قيمة مضافة عبر مختلف القطاعات وذلك من خلال تركيزها المستمر على الجودة والابتكار وتحقيق النتائج الفعّالة.

تأسست شركة فوسو في عام 1949، وهي جزء أساسي من مجموعة دايملر إي جي وتلعب دورًا محوريًا في تطوير الشاحنات الخفيفة والمتوسطة مثل كانتر وشاحنات إف كيه / إف إم. تمثل فوسو، إلى جانب بهارات بنز، شركة دايملر للشاحنات في آسيا، حيث تركز على الموثوقية والمتانة والتصميم المبتكر. ومن خلال كونها جزءًا من هذه التحالف العالمي، تستفيد فوسو من الخبرات المشتركة في مجال البحث والتطوير، مما يضمن حصول عملائها في السلطنة على أحدث التقنيات والمعدات في الصناعة.

تتميز شاحنات فوسو إف كيه التي تم تسليمها حديثًا بتعديلات فريدة حيث تم تصميمها خصيصًا لدعم احتياجات عملاء مجموعة الأنصاري المتنوعة. ستلعب هذه الشاحنات المزودة بمولدات كهربائية متطورة مثبتة على متنها دورًا حاسمًا في ضمان توفير الطاقة بشكل مستمر وزيادة المرونة في مواقع المشاريع المختلفة، بدءًا من خدمات البلديات إلى البنية التحتية الذكية وقطاعات الضيافة.

جاء اختيار شاحنات فوسو نظرًا لما تتمتع به من متانة مثبتة وهندسة فائقة الجودة، حيث تم تصميمها لتتفوق في ظل ظروف بيئات العمل القاسية. يقدم طراز إف كيه قدرة استيعابية استثنائية، وأداء قويًا، وميزات أمان متطورة، مما يجعله مثاليًا لهذه التعديلات الخاصة. ومع هذه الإضافة المخصصة، سيستفيد عملاء مجموعة الأنصاري بشكل أكبر من كفاءتها التشغيلية، واستعدادها للمشاريع، وقدرتها على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق.

تعتبر هذه الشراكة أيضًا محطة فارقة هامة لفوسو عُمان، حيث تبرز مرونة العلامة التجارية وقدرتها على تقديم حلول تنقل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الصناعات المعقدة. وبصفتها شريكًا موثوقًا في قطاع الشاحنات والمركبات التجارية، تواصل فوسو عُمان تمكين الشركات المحلية الرائدة من خلال توفير مركبات تجارية متعددة الاستخدامات تجمع بين القوة والابتكار والقيمة المستدامة على المدى الطويل.

بينما تواصل كلا الشركتين تطورهما وتوسيع تأثيرهما في جميع أنحاء سلطنة عُمان، تبرز هذه الشراكة الطلب المتزايد على حلول الأساطيل المصممة خصيصًا وعالية الأداء في قطاعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية في عُمان، مما يمهد الطريق لتقديم مشاريع أكثر ذكاءً وكفاءة على مستوى السلطنة.

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