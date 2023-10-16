إضافةٌ نوعية تجسد التزام "مجموعة إيلاف" بإرساء معايير جديدة لتجربة الضيافة في المملكة

أعلنت "مجموعة إيلاف" الرائدة في قطاع الضيافة والسياحة بمسيرة تمتدّ لأكثر من أربعة عقود من التميز في المملكة العربية السعودية، عن الافتتاح الرسمي لفندق "جوديان رد سي مول". ويمثل الفندق الجديد من فئة 5 نجوم علامةً فارقة جديدة في مسيرة المجموعة، تجسد التزام "مجموعة إيلاف" بإرساء معايير جديدة لتجربة الضيافة، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الفندقية ورفاهية النُزلاء والزوار في مملكة الضيافة.

وأُقيم حفل الافتتاح الكبير لفندق "جوديان رد سي مول" بحضور الدكتور عبد الرؤوف مناع، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيلاف؛ والدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ إلى جانب عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة والشركاء وكبار الشخصيات. ويتماشى إطلاق هذا الفندق مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" عبر ترسيخ دور القطاع السياحي كرافد اقتصادي حيوي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية في المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المجموعة على تنويع وتوسيع قاعدة استثماراتها، ما يُسهم بشكل ملموس في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وترسيخ مكانتها في هذا القطاع.

ويُعدّ الافتتاح الرسمي للفندق ثمرة جهود مُضنية لتحقيق الهدف الرئيسي لمجموعة "إيلاف" بأن تغدو العلامة التجارية المفضلة لتجربة الضيافة السعودية بفضل التزامها بأعلى المعايير في القطاع. وتهدف إلى دعم وتمكين منظومة السياحة الوطنية وترسيخ مبادئ حسن الضيافة والحداثة من خلال بناء سلسلة قيمة قوية وشاملة. ويأتي هذا الافتتاح في توقيت استراتيجي فيما تتهيّأ المملكة لاستقطاب 100 مليون سائح و30 مليون حاج بحلول عام 2030، ما يُوفّر فرصةً لتقديم تجارب استثنائية للنزلاء والزوار والحجاج ضمن مرافق متطوّرة وخدمات عالية الجودة تُلبي تطلعاتهم.

وقال الدكتور عبد الرؤوف مناع، رئيس مجلس إدارة "مجموعة إيلاف": "نؤكّد على التزامنا الراسخ بتوسيع حضورنا في المملكة العربية السعودية، وإطلاق المزيد من المرافق الفندقية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الفندقية. ويكمن سرّ تميّزنا في سعينا الدائم لتقديم تجربة ضيافة نابعة من القلب والاهتمام بأدقّ التفاصيل، إضافةً إلى شغفنا الدائم بتحسين خدماتنا والارتقاء بالتجارب التي نُقدّمها. ويأتي افتتاح هذا الصرح الفندقي المميز تجسيداً لرؤيتنا المتمثّلة في الارتقاء بتجارب الزوار إلى مستويات جديدة في قطاعات الحج والعمرة والضيافة والسياحة في المملكة. ونحن على يقين أن هذه المساعي ستُسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" على صعيد تعزيز نماء القطاع السياحي ومساهمته في تنويع اقتصاد المملكة."

وقال الدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة إيلاف": "يُمثّل فندق "جوديان رد سي مول" إضافةً نوعية إلى مجموعة فنادقنا المنتشرة على امتداد المملكة. ويتفرد الفندق بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة جدة، ويوفر إطلالات خلابة على مجموعة من أبرز معالم جدة، ومن ضمنها "رد سي مول" وحلبة السعودية الكبرى للفورمولا 1، ما يُوفّر تجربة ضيافة سعودية أصيلة لا تُنسى. ويتيح الفندق للضيوف من سياح وحجاج ومعتمرين خدماتٍ استثنائية وخيارات متنوعة من الغرف والأجنحة الفاخرة، ومرافق متميزة تشمل مطاعم، ومركز للياقة البدنية مجهز بأحدث الآلات الرياضية، إلى جانب مرافق الاسترخاء في مسبح الفندق الذي يتفرد بأجواء هادئة وتصاميم أنيقة لتجربة تبعث على الاسترخاء والراحة."

يعتمد فندق "جوديان رد سي مول" على فريقٍ عمل متميز من الكفاءات والكوادر المتخصصة، يعمل على تلبية احتياجات النزلاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وضمان تجربة إقامة استثنائية لهم. ويضم الفندق 155 غرفة وجناح، منها 132 غرفة و23 جناح وجناح تنفيذي واحد، إلى جانب غرف ضيوف مُجهزة خصيصاً لذوي الاحتياجات الخاصة. ويعد الفندق خياراً مثالياً لنُزلاء العمل أو الترفيه، حيث يتيح مرافق متكاملة وخدمات عالية الجودة، ووسائل راحة لا مثيل لها. ويُوفّر الفندق خيارات وتجارب متنوّعة من المطاعم والمقاهي، بما في ذلك مقهى "نوري كافيه" و"لونجوي لاونج"، ومطعم "سنسيرا. وبالإضافة إلى ذلك، يضمّ الفندق مراكز للاستجمام والعناية بالصحة للرجال وللنساء ونادي رياضي لتقديم مجموعة من العلاجات والخدمات، فضلاً عن غرف الساونا وحمام البخار.

ويضمّ الفندق أيضاً غرفة اجتماعات مجهزة بالكامل ، ما يجعلها مثالية لعقد مؤتمرات الأعمال والندوات وغيرها من المناسبات. وتمتاز قاعة الاحتفالات بأناقتها ومساحتها الواسعة، لتتيح وجهةً متكاملة لحفلات الزفاف والاحتفالات والمناسبات الخاصة.

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- انتهى -