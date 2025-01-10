ستتولى مجموعة "إن إم دي سي" وشركاتها التابعة "إن إم دي سي إينيرجي" و"إن إم دي سي دريدجينج اند مارين" تنفيذ مشروع خط أنابيب غاز بحري بقيمة 1.136 مليار دولار

ستعمل "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين" على أعمال مرتبطة بحصة 38% من إجمالي قيمة المشروع (431.7) مليون دولار

يأتي دخول " إن إم دي سي " إلى السوق التايوانية تجسيداً لتركيز المجموعة الاستراتيجي على الأسواق التي تتمتع بإمكانيات نمو عالية وحرصها على تعزيز حضورها العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت "مجموعة إن إم دي سي"، الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والتجريف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز: NMDC، بعقد كبير من "شركة تايوان للطاقة" (Taipower)، لتركيب خطوط أنابيب لنقل الغاز وتنفيذ أعمال الهندسة والإنشاء والتجريف الشاطئية لمشروع تجديد المرحلة الثانية من محطة "تونغ شياو للطاقة" في تايوان. وسيتم قيادة المشروع من قبل "إن إم دي سي إينيرجي" بدعم شامل من "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين".

بقيادة شركة "إن إم دي سي إينيرجي" وبالاستفادة من قدرات شركة "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين"، يسلط المشروع الضوء على النهج المتكامل والمتعدد التخصصات الذي تتبعه "مجموعة إن إم دي سي" في مجالات الهندسة والمشتريات والبناء. وستعمل شركة "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين" على أعمال مرتبطة بحصة 38% من إجمالي قيمة المشروع، أي ما يعادل431.7 مليون دولار أمريكي من حجم المشروع الكلي، والتي تبلغ تكلفته 1.136 مليار دولار. كما وتعد الشركة لاعباً رئيسياً في مجال التجريف البحري والهندسة والمشتريات والبناء البحري، وتعمل في مجموعة من القطاعات، مع مستقبل واعد في قطاعي طاقة الرياح البحرية والطاقة المتجددة.

وتُعد مجموعة "إن إم دي سي" أول شركة شرق أوسطية تنفذ مشروعاً عملاقاً في قطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في تايوان. ويأتي هذا المشروع بقيادة ""إن إم دي سي إينيرجي"، وبالتعاون الوثيق مع "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين"، مما يبرز النهج المتكامل الذي تتبعه المجموعة في تنفيذ مشاريعها. يُعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو دخول السوق التايوانية، التي تُعد واحدة من الأسواق الواعدة ذات الإمكانات العالية للنمو.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، مجموعة إن إم دي سي: "نجحت مجموعة إن إم دي سي في بناء إرث قوي يمتد لأكثر من 50 عاماً من النجاح والتميز، ونعتز بدورنا الرائد في تنفيذ مشاريع طموحة محلياً وعالمياً، وهذا المشروع المهم يعكس قدراتنا العالية في تحقيق التناغم بين مختلف شركاتنا التابعة لتقديم حلول شاملة ومتكاملة. وتمثل تايوان سوقاً استراتيجياً ومحورياً في خططنا للتوسع الدولي، ودخولنا إلى هذا السوق يعزز التزامنا بتحقيق الريادة العالمية في قطاعات الهندسة البحرية والطاقة المتجددة. نحن فخورون بقدرتنا على الجمع بين خبراتنا المتخصصة ورؤيتنا الطموحة لتقديم قيمة حقيقية ومستدامة لعملائنا وشركائنا حول العالم."

ومن المقرر أن تشمل الأعمال الرئيسية للمشروع تصميم وتشييد وتركيب 111 كيلومتراً من خطوط الأنابيب البحرية المستقيمة على أعماق تتراوح من 10 أمتار إلى 55 متراً، تمتد بين "تايتشونغ" و"تونغ شياو" على الساحل الغربي لتايوان.

ويأتي حصول المجموعة على مشروع خط الأنابيب في تايوان نظراً لسجلها الحافل في تقديم حلول مستدامة ومبتكرة، وبفضل خبراتها الفريدة في تنفيذ مشاريع معقدة في مجالات الهندسة والإنشاء والتوريدات ومشاريع الهندسة البحرية، وعقب نجاح إن إم دي سي وشركاتها التابعة في تنفيذ أعمال ومشاريع استراتيجية مهمة خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع الاستراتيجية في نمو إيرادات المجموعة وترسيخ ريادتها في مجال حلول الطاقة المستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات