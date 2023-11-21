تعلن مجموعة إم بي سي ("إم بي سي" أو "الشركة" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نيتها للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية ("تداول").

وفي 21 نوفمبر 2023م، وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة بتسجيل رأسمالها وطرح 33,250,000 سهم عادي من خلال زيادة رأس مال الشركة (ويُشار إليها لاحقاً بـ "أسهم الطرح")، حيث تمثل أسهم الطرح 10٪ من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة). وسيتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

سيكون هذا الطرح متاحاً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات من خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1993م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").

سيتم استخدام صافي متحصلات الطرح لسداد المديونية المستحقة، تعزيز هامش السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل ودعم مصروفات تجاه محتوى منصة "شاهِد" التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات جديدة.

نظرة عامة على الشركة

تُعد مجموعة إم بي سي، التي يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثين عاماً، إحدى الشركات الإعلامية الرائدة في مجال البث التلفزيوني والإذاعي والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بقاعدة مشاهدين لا مثيل لها تصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعياً.

تشمل أعمال المجموعة الرئيسية ما يلي: خدمات البث التلفزيوني و"شاهِد" (أبرز منصة بث الفيديو عبر الإنترنت في المنطقة من حيث عدد المشتركين) وإم بي سي استوديوز (التي تشمل إنتاج المسلسلات والأفلام) والعديد من المشاريع ذات الصلة بوسائل الإعلام.

تُعد مجموعة إم بي سي شركة بثّ رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك شبكة مكوّنة من 13 قناة تلفزيونية مجانية، كما أنها احتلت صدارة شركات البث في السعودية ومصر (خلال الموسم الرمضاني في عام 2023م). وحققت المجموعة ما نسبته 40٪ من حصة جمهور التلفزيون السعودي [1] خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يزيد على ضعف ونصف (2.5) حصة أقرب منافس لها.

خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يزيد على ضعف ونصف (2.5) حصة أقرب منافس لها. تحتل منصّة "شاهِد" التابعة لمجموعة إم بي سي المركز الأول في منصّات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الاشتراك (" SVOD " ) في المنطقة، مع 3,8 مليون مشترك خلال شهر رمضان 2023م من جميع أنحاء العالم. و تمتلك حصّة بنسبة 23% من إجمالي عدد المستخدمين المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022م. كما أنها تُعد المنصّة الأولى في خدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات (" AVOD" ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل عدد المستخدمين 22 مليون مستخدم نشط شهرياً خلال شهر رمضان 2023م.

) في المنطقة، مع 3,8 مليون مشترك خلال شهر رمضان 2023م من جميع أنحاء العالم. و تمتلك حصّة بنسبة 23% من إجمالي عدد المستخدمين المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022م. كما أنها تُعد المنصّة الأولى في خدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات (" ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل عدد المستخدمين 22 مليون مستخدم نشط شهرياً خلال شهر رمضان 2023م. تكمن قوة العلامة التجارية لمجموعة إم بي سي في قدرتها للوصول إلى الأفراد في جميع أنحاء الوطن العربي، سواء في منازلهم أو أثناء تنقلاتهم إلى العمل، فهي تلامس كافة جوانب حياتهم بفضل ما تقدمه من محتوى نوعي ومعلوماتي وتفاعلي وترفيهي.

تكتسب "إم بي سي استوديوز" زخماً ونمواً متواصلاً مع استمرار تنوع إنتاجاتها الفنية، فهي مسؤولة عن تطوير عروض نوعية من المحتويات ذات جودة عالية تليق لكافة الأجيال، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الإنتاجات والأعمال الفنية التي تجمع أفراد العائلة معاً.

تقدم مجموعة إم بي سي خدماتها في منطقة مميزة من حيث تركيبتها السكانية، حيث تمثل نسبة كبيرة من الشباب الذين يُظهرون اهتماماً كبيراً لشتى أنواع المحتويات والبرامج الترفيهية عبر العديد من المنصات. وانطلاقاً من ذلك، من المتوقع أن تستفيد المجموعة من ارتفاع حجم الإنفاق على الدعاية والإعلانات عبر كافة الوسائط الإعلامية، مثل خدمات البث التلفزيوني وخدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات ( AVOD ) وغير ذلك، مثل الراديو وبرامج الموسيقى وألعاب الفيديو.

) وغير ذلك، مثل الراديو وبرامج الموسيقى وألعاب الفيديو. تشهد المملكة العربية السعودية حالياً تحولات جذرية في مختلف القطاعات والمجالات، ويبرز دور قطاع الإعلام محركاً أساسياً في دعم هذه المسيرة. وبالنظر إلى قدرات المجموعة ومكانتها في القطاع الإعلامي والنجاحات التي حققتها تاريخياً، فقد تم اختيارها كشريك استراتيجي لحكومة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع ومبادرات إعلامية وترفيهية التي من شأنها تطوير منظومة الإعلام في المملكة وفي المنطقة بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

تتمتع مجموعة إم بي سي بمركز مالي قوي، حيث تجمع بين نماذج الأعمال المختلفة للمجموعة وبالتحديد خدمات البث التلفزيوني المُدِرة للأرباح ومنصّة "شاهِد" متسارعة النمو. وخلال السنوات الثلاثة الماضية، سجّلت المجموعة نموّاً قوياً في إيراداتها، والذي جاء مدعوماً بشكل رئيسي بالنمو المحقق في منصّة "شاهِد". وفي عام 2022م، بلغت إيرادات المجموعة 3.49 مليار ريال سعودي (930 مليون دولار)، مسجلةً بذلك معدل نمو سنوي مركب قدره 23% خلال الفترة الممتدة بين 2020م و2022م، مع استمرار مسيرة نموّها القوية وصولاً إلى النصف الأول 2023م.

يقود مجموعة إم بي سي فريق إداري متمرّس يتمتع بسجل حافل من الإنجازات والخبرات، حيث يمتلك معرفة شاملة ومُلمة حول القطاع الإعلامي والترفيهي، مدعوماً بالمساهمين الرئيسيين.

وفي هذه المناسبة، قال وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي سي:

"تتمتع مجموعة إم بي سي اليوم بمكانة رائدة وباتت بكل فخر واحدة من أبرز الشركات الإعلامية والترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمتلك المجموعة سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتد على مدار أكثر من 30 عاماً، نجحت خلالها في التوسع والنمو باستمرار، بفضل جهودها واستثماراتها الكبيرة لتعزيز مكانتها في القطاع الإعلامي وتطوير محتوى ترفيهي وفقاً لأعلى معايير الجودة، مما يجعلها قادرة على المضي قدماً نحو المرحلة القادمة من مسيرة نموّها.

نحن واثقون بأن الطرح العام الأولي سيكون خطوة محورية ستمهد الطريق أمامنا نحو تعزيز حضورنا ومكانتنا المرموقة في السوق والوصول إلى شريحة أكبر وأوسع من الجمهور المشاهد بموازاة مواصلة الاستثمار في تطوير منصّتنا الشهيرة "شاهِد" وتوسع نطاق أنشطتنا في قطاعات ترفيهية واعدة. ولأن رؤية المجموعة تضرب بجذورها في أعماق الثقافة العربية، فإن عملية الطرح العام الأولي تنسجم مع طموحاتنا الهادفة إلى تطوير قدراتنا وإمكاناتنا لنكون شركة عالمية رائدة في القطاع الإعلامي والترفيهي، وكذلك ترسيخ دورنا الريادي في ترجمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم مسيرة نمو هذا القطاع. وندعو المستثمرين للمشاركة في الاكتتاب العام والانضمام إلينا لبناء علامة تجارية متينة وذات سمعة قوية تستند أعمالها على أسس متينة وتحظى بآفاق نمو واعدة.

ويتبنّى مجلس الإدارة وفريق إدارة المجموعة رؤية متميّزة قائمة على اقتناص أفضل الفرص الواعدة، متطلعين إلى مستقبل واعد يتجاوز توقعات المساهمين من خلال تحقيق عوائد مجزية."

ومن جانبه، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة إم بي سي:

"تُعد عملية الطرح العام الأولي شاهداً على طموحاتنا لترسيخ مكانتنا كمجموعة إعلامية وترفيهية رائدة تواصل إثراء حياة الأفراد من خلال ما تقدمه من محتوى إعلامي غني وأعمال تفاعلية وبرامج ترفيهية مُلهمة. وطوال العقود الماضية، نجحت المجموعة في بناء محفظة متنوعة من المنصّات والقنوات والبرامج، مما جذب إليها أكبر حصّة جماهيرية وجعلها قادرة على الوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين والمتابعين مقارنةً بالمنافسين الآخرين في الأسواق الرئيسية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل معرفتنا العميقة بطبيعة جمهورنا والتزامنا بتطوير محتوى متميز.

ويأتي في صميم عروضنا تقديم محتوى غني ومتنوع والاعتماد على أفضل التقنيات المدعومة بالبيانات، وهذه عوامل رئيسية تضمن التوسع واكتساب الثقة والاستقرار عبر خدماتنا المقدمة لقاعدة متنامية من المشاهدين تضم اليوم أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعياً. وتمتلك المجموعة حالياً المقومات والإمكانات التي تجعلها قادرة على خوض رحلة نحو استشراف آفاق جديدة من فرص النمو الواعدة من خلال تنويع المحتوى ونماذج الاشتراك الجديدة والدعاية الموجّهة وتعزيز حضورها الجغرافي. ونحن سعداء بما نحققه من نمو في مجالات جديدة، مثل ألعاب الفيديو والفعاليات."

أرقام بارزة حول مجموعة إم بي سي

تُعد مجموعة إم بي سي واحدة من أبرز الشركات الإعلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

شركة البث التلفزيوني والإذاعي الأولى في السعودية.

تبلغ حصّتها من المشاهدين في السعودية 40%، بواقع أكثر من 2.5 مرة مقارنةً بأقرب منافسيها.

تأتي "شاهِد" التابعة لمجموعة إم بي سي في طليعة منصّات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الاشتراك ( SVOD ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع 3,8 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم خلال الموسم الرمضاني 2023م، كما أنها تمتلك حصّة بنسبة 23% من إجمالي عدد المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022م. وهي تُعد كذلك المنصّة الأولى في قطاع خدمة بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات (AVOD)، مع قاعدة تضم 22 مليون مستخدم نشط شهرياً خلال شهر الموسم الرمضاني 2023م.

تقدم مجموعة إم بي سي أفضل محتوى ترفيهي من حيث الجودة والتفاعل، كما تتميّز بقدراتها وإمكاناتها الإنتاجية الداخلية.

صُنف 86 محتوى لإم بي سي ضمن قائمة أفضل 100 برنامج في المملكة العربية السعودية عام 2022م.

تضمّنت مكتبة المجموعة 9,200 محتوى في عام 2022م.

تتمتع مجموعة إم بي سي بمركز مالي قوي، يجمع بين خدمات البث المُدرة للأرباح والأعمال الرقمية متسارعة النمو

تسجيل إجمالي إيرادات بقيمة 3.49 مليار ريال سعودي (930 مليون دولار أمريكي) في عام 2022م.

نمو إيرادات المجموعة بمعدل نمو سنوي مركّب بنسبة 23% خلال الفترة الممتدة بين 2020م و2022م

تسجيل نسبة 20% من هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء فيما عدا شاهد

مقومات الاستثمار في مجموعة إم بي سي

أسس أعمال قوية وواعدة تدعم مسيرة نموّ المجموعة المستدام على الأجل الطويل في القطاعات الإعلامية والترفيهية

تقدم مجموعة إم بي سي خدماتها في منطقة مزدهرة تشتمل تركيبتها السكانية على نسبة كبيرة من الشباب، كما تشهد اهتماماً كبيراً بمختلف أنواع المحتويات والبرامج الترفيهية عبر العديد من المنصات.

من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً في تعدادها السكاني بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 1,4% خلال السنوات الخمسة الممتدة بين 2022م إلى 2027م.

ستحقق المجموعة مكاسب كبيرة من ارتفاع حجم الإنفاق على الدعاية والإعلانات عبر كافة الوسائط الإعلامية، مثل خدمات البث التلفزيوني وخدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات ( AVOD ) وغير ذلك من الأنشطة والخدمات الأخرى (خدمات البث الإذاعي، والبرامج الموسيقية، وألعاب الفيديو). ومن المتوقع زيادة الإنفاق على خدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.3% خلال الفترة الممتدة بين 2022م و2027م ليصل إلى ما يُقدر بنحو 4.58 مليار ريال سعودي (1.22 مليار دولار) بحلول عام 2027م.

) وغير ذلك من الأنشطة والخدمات الأخرى (خدمات البث الإذاعي، والبرامج الموسيقية، وألعاب الفيديو). ومن المتوقع زيادة الإنفاق على خدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.3% خلال الفترة الممتدة بين 2022م و2027م ليصل إلى ما يُقدر بنحو 4.58 مليار ريال سعودي (1.22 مليار دولار) بحلول عام 2027م. زيادة في معدلات انتشار خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت ( OTT ) فقد بلغت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٤٪؜ فقط خلال العام 2022م مقارنة بالأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة التي بلغ فيها معدلات انتشار هذه الخدمات ٨١٪؜ خلال العام نفسه.

شركة بثّ رائدة بلا منازع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومة بقاعدة مشاهدين منقطعة النظير

تُعد إم بي سي واحدة من أبرز شركات البث التلفزيوني والإذاعي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بقاعدة مشاهدين لا مثيل له، حيث تصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعاً. وتتوفر منصّاتها وقنواتها في جميع أنحاء العالم، حيث يصل محتواها إلى الجمهور العربي في جميع أنحاء العالم عبر قنوات متاحة في بلدان إضافية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحظى مجموعة إم بي سي بمكانة متميزة كونها الشريك المفضل لشركات الدعاية والإعلان في المنطقة، خصوصاً وأنها تمتلك الحصّة الأكبر من إيرادات الإعلانات التلفزيونية في المنطقة، حيث وصلت حصّتها في سوق الدعاية والإعلان إلى 46% في المنطقة خلال النصف الأول 2023م.

تمتلك مجموعة إم بي سي سجلاً حافلاً بالنجاحات خلال توسعاتها في الأسواق الجديدة – إذ نجحت في التوسّع في مصر عام 2012م والعراق والمغرب عام 2019م – وتحظى حالياً بشهرة واسعة في هذه الأسواق. مجموعة إم بي سي هي الأولى من بين شركات البث التلفزيوني والإذاعي في السعودية ومصر (خلال الموسم الرمضاني 2023م). بلغت حصّتها من المشاهدين في السعودية ومصر 40% و48% على التوالي (خلال الموسم الرمضاني 2023م)، معززةً بذلك مكانتها كشركةً رائدة في القطاع الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



"شاهِد": منصّة بث فيديو رائدة ومتسارعة النمو

تتصدر منصة "شاهِد"، التي أعيد إطلاقها في عام 2020م، طليعة منصّات خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت ( OTT ) في المنطقة، وهي تتمتع بإمكانات نمو مذهلة مع استمرار تنامي إيراداتها.

) في المنطقة، وهي تتمتع بإمكانات نمو مذهلة مع استمرار تنامي إيراداتها. لدى "شاهد" أكبر عدد من المشتركين مقارنة بمنصّات خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت ( OTT ) في المنطقة ولديها مشاركة قوية من الجمهور في الإنتاجات المجانية لمنصة بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلان ( AVOD ). بالنسبة للمستخدمين المشتركين، جذبت منصّة "شاهِد" خلال الموسم الرمضاني 2023م 3,8 مليون مستخدم مشترك، الذين يمكنهم مشاهدة محتوى أصلي متميز بدقة 4K والاستمتاع بمشاهدة المحتوى دون توقف – حيث قام 1 مستخدم مشترك من بين كل 4 مستخدمين مشتركين (23%، نسبة الحصة السوقية من حيث عدد المشتركين) في المنطقة بالتسجيل في المنصّة خلال العام 2022م. خلال الفترة ذاتها، جذبت "شاهِد" 22 مليون مستخدم نشط شهرياً عبر منصة بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلان ( AVOD ).

) في المنطقة ولديها مشاركة قوية من الجمهور في الإنتاجات المجانية لمنصة بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلان ( ). يكمن نجاح منصّة "شاهِد" فيما تقدمه من محتوى محلي ومتنوّع، بجانب عروض وأعمال حصرية، مثل أعمال "شاهِد" الأصلية والفعاليات والبرامج الرياضية المتميزة المذاعة مباشرةً.

تركز "شاهِد" على تحقيق أرباح مستدامة، كما يلي: التركيز على المحتوى الأساسي المتميّز، والتوسّع ضمن فئات الأعمال المتخصصة ذات الإقبال الكبير تطوير تجربة المستخدمين باستمرار، بهدف ترسيخ مكانتها المتميزة وبالتالي جذب المزيد من المشاهدين. تطبيق الاستراتيجية المناسبة في كل سوق أساسي، بما فيها السعودية ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.



تقديم عروض كبيرة من المحتويات الجاذبة عالي الجودة، بالاعتماد على قدراتها الإنتاجية المذهلة.

تُعد مجموعة إم بي سي بمثابة منصّة متميزة تجمع بين كافة أفراد العائلة، من مختلف الأجيال، للاستمتاع بمشاهدة مجموعة واسعة ومتنوعة من المحتويات الرائعة التي تلبي كافة الأذواق.

تعتمد مجموعة إم بي سي في إنتاج المحتوى والبرامج، بدايةً من الأعمال الكوميدية وصولاً إلى الدرامية، على أفضل الكفاءات والخبراء المتخصصين بهدف جذب وإمتاع شرائح مختلفة من الجمهور، من كافة الأعمار والاهتمامات. شملت مكتبة أعمال المجموعة خلال العام الماضي 9,200 عمل من البرامج والإنتاجات الفنية، كما تم تصنيف 86 برنامج من برامجها وأعمالها ضمن قائمة أفضل 100 برنامج في السعودية عام 2022م.

تتيح مجموعة إم بي سي للمشاهدين خوض تجربة غامرة تمنحهم فرصة استكشاف عالم من القصص الرائعة التي تتم ترجمتها إلى أعمال وبرامج ممتعة بالاعتماد على قدراتها وإمكاناتها الإنتاجية المذهلة، وبالتالي تقديم أفضل محتوى عربي محلي وفقاً لأعلى مستويات الجودة والإبداع. وهي تدرك إدراكاً تاماً أهمية وقيمة ما تقدمه من محتوى ترفيهي وأعمال فنية مميزة عبر توزيعها من خلال مختلف قنواتها التلفزيونية ومنصة خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت ( OTT ).

تمتلك المجموعة مقومات رئيسية عديدة تدعم نموّ أعمالها الأساسية، وتحتل مكانة مثالية تمكّنها من التوسع المستمر عبر القطاعات الترفيهية المزدهرة.

في ظل استمرار توسّع القطاع الإعلامي، فإن مجموعة إم بي سي تتمتع بمكانة جيدة تمكّنها من الاستفادة من هذا الزخم لمواصلة مسيرة نموّها والتوسع المستمر ضمن مجالات مختلفة واعدة، مثل اشتراكات المستخدمين، والدعاية والمجالات المكمّلة الأخرى.

يوفر نموذج اشتراك الخدمات المعتمد لدى المجموعة تدفقات إيرادات قوية ومتنامية، مع وجود إمكانات نمو كبيرة على خلفية توسع قاعدة عملائها. بفضل منصّة "شاهِد"، تتمتع مجموعة إم بي سي بمكانة رائعة ستمكّنها من تحقيق مكاسب رائعة من قوة النمو المتوقع في سوق خدمات بث الفيديو في المنطقة.

تقدم قنوات ومنصّات مجموعة إم بي سي، التي تجذب شريحة عريضة من الجمهور والمشاهدين، فرصاً دعائية ثمينة للعلامات التجارية التي تتطلع إلى الوصول إلى أسواقها المستهدفة. تشير التوقعات إلى استمرار وتيرة النمو المتسارعة في حجم الإنفاق على الدعايات والإعلانات في خدمات بث المحتوى عبر الإنترنت ( OTT )، مما يٌبشر بإمكانات نمو متنامية وزيادة حصّة المجموعة في خدمة بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات ( AVOD ).

تواصل الشركة توسّعها عبر قطاعات أعمال متنوعة، مثل ألعاب الفيديو والموسيقى والفعاليات، والتي من شأنها تعزز وصولها لقاعدة أكبر من الجمهور ومن ثمّ الترويج لمحتوياتها وبرامجها الأخرى.

مركز مالي قوي، يجمع بين خدمات البثّ المُدرة للأرباح والأعمال الرقمية متسارعة النمو

في عام 2022م، بلغت إيرادات المجموعة 3.49 مليار ريال سعودي (930 مليون دولار أمريكي)، مسجلةً بذلك معدل نمو سنوي مركب قدره 23% خلال الفترة الممتدة بين 2020م و2022م، مع استمرار مسيرة نموّها القوية وصولاً إلى النصف الأول 2023م. جاءت زيادة الإيرادات مدعوماً بنمو "شاهِد"، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 59% خلال السنوات الثلاثة الماضية والذي صاحبه نموٌ في قاعدة المستخدمين المشتركين بواقع 3,8 ضعف منذ عام 2020م [2] . وفيما يخص توليد التدفقات النقدية، فإن وحدة أعمال خدمات البث في المجموعة تشكل ركيزةً رئيسيةً لاستقرار مركزها المالي ونمو أعمالها.

تحقق المجموعة مستويات رائعة في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مقارنةً بأداء السوق. وقد بلغت هوامش الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الأنشطة التجارية (باستثناء "شاهِد") 367.6 مليون ريال سعودي (98 مليون دولار أمريكي)، مما يمثّل زيادةً بنسبة 20% في هامش الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

يدير المجموعة فريق إداري متمرس يتمتع بخبرات طويلة ومعرفة واسعة في القطاع الإعلامي والترفيهي، مدعوماً من المساهمين الرئيسيين

يضم فريق إدارة المجموعة كفاءات تنفيذية تتمتع بمعرفة طويلة حول القطاع، ولديها خبرات واسعة حول طبيعة وديناميات السوق المحلي والإقليمي اكتسبتها على مدار عقود من العمل في القطاع الإعلامي.

نجحت إدارة المجموعة القوية في قيادة مسيرة نموّها وترسيخ مكانتها الحالية كياناً إعلامياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتمتع المجموعة بقاعدة قوية من المساهمين الاستراتيجيين، بما في ذلك الأستاذ / وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، وشركة الاستدامة القابضة.

تفاصيل الطرح