تعلن مجموعة إم بي سي ("إم بي سي" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، وتحديد السعر النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحها العام الأولي (ويشار إليه بـ"الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وتم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بواقع 25 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال سعودي (2.2 مليار دولار أمريكي1). فتم تحديد السعر النهائي بناء على الحدّ الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً (بين 23 ريال سعودي و25 ريال سعودي للسهم الواحد). واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار أمريكي).

وحققت عملية بناء سجل الأوامر نجاحاً كبيراً، حيث بلغت قيمة سجل الأوامر 54,5 مليار ريال سعودي (14,5 مليار دولار أمريكي1). وأدى الطلب القوي من المستثمرين إلى تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة بما يقارب 66 مرة.

وفي هذه المناسبة، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي سي: "يعكس الطلب القوي من المستثمرين الثقة الكبيرة بإمكانات مجموعة إم بي سي وقدرتها على رسم ملامح مشهد الإعلام والمحتوى الترفيهي في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. ويأتي هذا الإقبال اللافت انطلاقاً من تقدير المستثمرين لقوة علامتنا التجارية وحضورنا الواسع، إلى جانب محفظتنا المتميزة من المحتوى المتنوّع وعالي الجودة، وإمكانات النمو المستقبلي بفضل منصة شاهد. يسرّنا أن نشهد هذا الزخم القوي والثقة الكبيرة من المستثمرين، ونتطلع قُدماً إلى تقديم تجارب أروع وأكثر جاذبية لقاعدة جمهورنا ومتابعينا الأوفياء التي تضم نحو 150 مليون مشاهد أسبوعياً، بينما نستعدّ للشروع في هذه المرحلة الجديدة والواعدة."

تفاصيل الطرح

تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بواقع 25 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال سعودي (2.2 مليار دولار أمريكي1).

يبلغ إجمالي حجم الطرح 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار أمريكي1).

تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة بطرح 33,250,000 سهم عادي جديد، تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة). تم تخصيص كامل أسهم الطرح مبدئياً للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("الفئات المشاركة"). وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 29,925,000 سهم والتي تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تعديل العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة وفقاً لذلك بناءً على حجم طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد.

وعند اكتمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون ("المساهمون الحاليون") مجتمعون 90% من أسهم الشركة.

بعد إتمام الإدراج مباشرةً، من المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور إلى 10% من أسهم الشركة.

سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية الخاصة بهيئة السوق المالية وتداول السعودية.

سيكون للمواطنين السعوديين، والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المكتتبون الأفراد") حق الاكتتاب في الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد خلال الفترة بين 14 و18 ديسمبر 2023م، وفقاً للسعر النهائي للطرح البالغ 25 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة وهي: بنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة").

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن الطرح العام الأولي للشركة عبر موقع الشركة الالكتروني: https://mbc.net/ipo

تحديد سعر الطرح النهائي بالحد الأعلى للنطاق السعري مستوى إقبال قوي من المستثمرين أدى الى تغطية الطرح بعدة أضعاف إجمالي عائدات الطرح سيدعم المزيد من النمو تم تحديد سعر الطرح النهائي بواقع 25 ريال سعودي للسهم الواحد، أي بالحد الأعلى للنطاق السعري للطرح المعلن عنه سابقاً. بلغت قيمة سجل الأوامر 54,5 مليار ريال سعودي، لتغطي الاكتتاب بما يقارب 66 مرة. حقّق الطرح عائدات إجمالية تبلغ نحو 831 مليون ريال سعودي، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال سعودي

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