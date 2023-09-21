الامارات - أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمعرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2023) الذي تنظمه شركة "أتش كيو مينا" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض بصفتها الراعي التيتانيوم العالمي.

وستقوم مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم"، الوسيط العالمي متعدد الأصول الحائز على العديد من الجوائز، بصفتها الراعي التيتانيوم العالمي بدور محوري في هذا الحدث المرتقب، والمقرر عقده يومي 26 و 27 سبتمبر في القاعات 6 و 7 و 8 بمركز التجارة العالمي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت رئيسة قسم تنظيم المؤتمرات الدولية في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" السيدة آندريا إلييس: لقد شهد قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الدولة الآن رائدة في مجالها في الشرق الأوسط.

وأضافت: إن إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" متحمسة للمساهمة في هذا التحول الإيجابي حيث نعلن بفخر عن رعايتنا لمعرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2023) بصفتنا الراعي التيتانيوم العالمي.

وتابعت: في نهاية الشهر الحالي، سنبرز بشكل بارز في معرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2023) وهو حدث مميز تشهده مدينة دبي. إن تعاوننا مع شركة "أتش كيو مينا" يعكس التزامنا الراسخ بالمبادرات التي تجمع المتخصصين في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يعرض الوسيط العالمي متعدد الأصول أحدث منتجاته وخدماته في معرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2023)، مع تسليط الضوء على تركيزه على التداول الالكتروني، مع تقديم رؤى قيمة حول أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة التكنولوجيا المالية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة "أتش كيو مينا" السيد مايكل شوان: بينما نستعد لمعرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2023) المرتقب، فإنه لمن دواعي سرورنا أن نعترف بالدور الأساسي الذي تقوم به مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" - الراعي التيتانيوم لهذا الحدث. إن الدعم المتواصل والرعاية التي تقدمها المجموعة لنشاطاتنا هي شهادة على التزامهم بإعادة تشكيل وإحداث ثورة في المشهد الاستثماري.

وأضاف: ان القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد مثالاً ساطعاً للتقدم والتطور في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الاطار يعد معرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2023) بمثابة منصة محورية لتقارب الأفكار المبتكرة واتجاهات الصناعة. اننا نعرب عن خالص امتناننا لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" على دعمهم الثابت، والذي يضيف بلا شك قيمة هائلة لهذا الحدث.

وتابع: في عصر تكتسب فيه الاستثمارات الرقمية قوة جذب كبيرة، ويتمتع الوسطاء بنفوذ كبير في هذا النظام البيئي الديناميكي، نحن متحمسون لخلق بيئة تعزز الاتصالات الهادفة وتمكن المتداولين والمشاركين في الصناعة على حد سواء.

وقد شهد مجال التداول الالكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً وتحولاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي والإصلاحات التنظيمية والموقع الاستراتيجي للدولة كمركز مالي إقليمي. ويتيح التواصل الدولي والشراكات الاستراتيجية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الوصول إلى فرص الاستثمار العالمية بسهولة. كما توفر العديد من المنصات خيار الاستثمار في الأسهم الدولية والعملات والسلع ومجموعة من الأصول الأخرى، مما يتيح التنويع خارج الأسواق المحلية.

وهذا وسيكون لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" بصفتها الراعي التيتانيوم العالمي، حضور بارز في جميع أنحاء معرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2023)، حيث سيقوم فريق عملها بعرض مجموعته الشاملة من الخدمات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

كما ستتيح هذه الفرصة لفريق عمل المجموعة التواصل مع المهتمين في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، وعرض حلولهم المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتداولين والمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك ، تفخر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" بتقديم متحدثين متميزين سيشاركون أفكارهم وخبراتهم خلال الحدث. حيث سيكون، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد شادي سلوم، أحد المتحدثين الرئيسيين، حيث سيقدم محاضرة بعنوان "أهمية اسم النطاق الالكتروني (الدومين) للأعمال في العصر الحديث - إيلون ماسك وX.com مثالا".

وتبرز مشاركة مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" النشطة في هذه المناقشات الجذابة تفانيها في تعزيز نمو الصناعة المالية، وإقامة علاقات ذات مغزى مع أقرانها في هذا المجال، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق به في المشهد المالي العالمي.

يشار الى ان مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" شاركت بفعالية منذ بدية العام في العديد من المؤتمرات والمعارض والنشاطات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، المكسيك، الفلبين، ماليزيا، تايلاند، فيتنام، البحرين، الأردن، وجنوب افريقيا – وسيواصل الفريق رحلته العالمية إلى محطته التالية في العاصمة العمانية مسقط.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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حول شركة "أتش كيو مينا"

شركة "أتش كيو مينا" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض والدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا وأمريكا اللاتينية.

تشمل مجموعة فعاليات الشركة العلامات التجارية الرائدة في المعارض مثل Forex Expo Dubai و Money Expo Global و Crypto Expo Dubai و Crypto Expo Asia و Crypto Expo Global.

توفر "أتش كيو مينا" للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرصًا للمشاركة والتجربة والقيام بأعمال تجارية من خلال المعارض وجهًا لوجه والمحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات القابلة للتنفيذ.