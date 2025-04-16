في إطار هذا الإطلاق، أكملت المجموعتان عملية الاستحواذ على "أوتاكسي"

مسقط، سلطنة عُمان – أعلنت مجموعة إذكاء عن شراكة مع مجموعة يانغو، وهي شركة تكنولوجيا عالمية، لإطلاق منظومة يانغو رسميًا في سلطنة عُمان. تُقدم هذه الشراكة حلولًا رقمية متقدمة وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى سلطنة عمان، دعمًا لطموحاتها في تسريع التحول الرقمي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

وفي إطار هذا الإطلاق، أكملت مجموعة إذكاء ومجموعة يانغو عملية الاستحواذ على شركة "أوتاكسي"، المنصة العُمانية المشغلة لتطبيق النقل عبر سيارات الأجرة. وبالتنسيق الوثيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (MTCIT)، تعمل المجموعتان على تطوير البنية التقنية لـشركة "أوتاكسي"، من خلال تحسين سرعة الخدمة، ودقتها، وسهولة الوصول إليها، وقابليتها للتوسع، بهدف توسيع عمليات المنصة لتشمل جميع محافظات سلطنة عمان، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل مجالات مختلفة مثل التوصيل للمنازل، وتأجير المركبات، والخرائط الذكية، وغيرها. وتهدف هذه التحسينات إلى رفع أداء "أوتاكسي" بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتعزيز مكانة عُمان كاقتصاد رقمي متقدم.

يتماشى هذا الإطلاق مع رؤية عُمان 2040 ويدعم جهود التحول الرقمي الوطني، كما يُكمل البرامج الحكومية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرات الرقمية. ومن خلال بيئة تنظيمية مستقرة ومبادرات استراتيجية داعمة، تُقدم هذه الشراكة خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، يتم تنفيذها بالتنسيق مع البنية الأساسية المحلية والأنظمة التنظيمية لضمان التوافق مع الأولويات الوطنية.

وفي إطار هذا التوقيع أوضح المهندس سعيد بن عبد الله المنذري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء: "يُعتبر الاستحواذ أحد الاستراتيجيات الرائدة لتعزيز نمو الأعمال والتوسع فيها، كما يساهم في زيادة حصة الشركات في السوق وسط المنافسة المحلية والعالمية. ومن خلال هذا الاستحواذ، تسعى مجموعة إذكاء للاستفادة من الشراكة مع يانغو العالمية، مما يعزز مكانة الشركة في السوق، ويساهم في رفع مستوى الخدمات والمعايير المقدمة عبر تطبيق أوتاكسي، بما يعكس تطلعاتنا المستقبلية في تحقيق مزيد من النجاح والتوسع."

وأضاف المنذري أن "شركة أوتاكسي ستنضم الآن تحت مظلة شركة عالمية رائدة في القطاع، وهو ما يعكس الأثر الكبير لهذا التعاون في رفع مستوى العمل وتوسيع نطاقه داخل سلطنة عمان وخارجها، ونحن نتطلع إلى توسيع خدمات أوتاكسي في قطاعات جديدة مثل "التوصيل للمنازل، وخدمات استئجار المركبات، والخرائط التفاعلية، وغيرها من الخدمات"، مما يعزز التكامل بين مختلف الخدمات ويخدم شريحة أوسع من العملاء."

وأضاف إسلام عبد الكريم، المدير الإقليمي لمجموعة يانغو في الشرق الأوسط: "يشهد التحول الرقمي في عُمان زخمًا قويًا، بدعم من مبادرات وطنية طموحة. وتفخر مجموعة يانغو بالشراكة مع مجموعة إذكاء في تقديم حلول عالمية مُجربة ومُخصصة لتلبية الاحتياجات المحلية. تم تصميم منظومتنا لدعم الاحتياجات الواقعية، وتمكين المجتمعات، وتحقيق تأثير اقتصادي مستدام من خلال الابتكار التكنولوجي."

الجدير بالذكر يعكس إطلاق منظومة يانغو مثالًا عمليًا على التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، ويعزز التزام سلطنة عُمان بالتعاون مع الشركاء العالميين لبناء اقتصاد رقمي تنافسي وشامل يُمكّن الأفراد، ويدعم الأعمال، ويجذب الاستثمارات المستقبلية.

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