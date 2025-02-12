المملكة العربية السعودية: تُعلن شركة وعد للاستثمار، التي تتخذ من السعودية مقرًا، عن حصولها على استثمار من شركة إذكاء التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وذلك خلال المشاركة في مؤتمر ليب 25 المقام في العاصمة السعودية الرياض.

يهدف الاستثمار إلى تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمار الجريء، فضلًا على تمكين الشركات السعودية والعُمانية من التوسع إلى السوق الخليجية بما يُسهم بدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ورؤية سلطنة عُمان 2040.

تستثمر وعد للاستثمار منذ إطلاقها في 2024 في الشركات التقنية الناشئة في مختلف مراحلها، وتعتبر من أنشط الشركات الاستثمارية في المنطقة حيث استثمرت في أكثر من 35 شركة ناشئة بينها شركات سعودية وعُمانية.

عن وعد للاستثمار:

وعد للاستثمار هي شركة استثمارية بقيمة 200 مليون دولار يقع مقرها الرئيس في الرياض وتعمل على تمكين المؤسسين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مدعومة من مستثمرين بارزين ومكاتب عائلية في دول مجلس التعاون الخليجي. تجمع شركة وعد للاستثمار بين المعرفة والخبرة والقدرة على الوصول إلى السوق السعودية والشغف والخبرة في منظومة الشركات الناشئة لترسيخ جذورها محليًا ومساعدتها على الانتشار عالميًا.

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