إضافة موقعين مميزين في الإمارات العربية المتحدة إلى محفظة المجموعة بعد الإعلان عن الشراكة في عام 2023 بهدف تعزيز صناعة وجهات الضيافة ومواقع الفعاليات في المنطقة

أبوظبي: تفخر مجموعة أوك فيو و شركة إثارة بالإعلان عن إضافة موقعين جديدين ومميزين إلى محفظتهما، وهما: مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وبيت الاستدامة (جناح الإمارات العربية المتحدة سابقاً) في مدينة إكسبو دبي. يأتي التوسع تبعاً للإعلان الذي شهده عام 2023 والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركاء في سبيل الارتقاء بصناعة الفعاليات ومواقع الضيافة ضمن المنطقة تحت إشراف مجموعة أوك فيو الشرق الأوسط، كما يؤكد على مساعي الجانبين لتعزيز حضورهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي تعليق لها، قالت جيسيكا كورافوس، رئيس مجموعة أوك فيو إنترناشونال: "نحن سعداء بتوسيع محفظة مجموعة أوك فيو، مع إضافة أول موقعين في المنطقة تحت مظلة مجموعة أوك فيو الشرق الأوسط، حيث يجسد كل من هذين الموقعين أعلى مستويات التميز مع الإرث الذي تمتلكه مدينة زايد الرياضية واستضافتها لأهم الفعاليات الرياضية والترفيهية ذات المستوى العالمي، وبيت الاستدامة ذي التصميم الرائد والفريد في مدينة إكسبو دبي. ويأتي هذا التوسع تماشياً مع رؤيتنا لتقديم حلول مخصصة لمواقع الفعاليات، وخدمات الضيافة، والالتزام بتقديم تجارب استثنائية في مرافق عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة".

بدوره قال ديفيد باول، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة إثارة: "تتمتع إثارة بإرث عريق في تشغيل أربعة من أبرز مواقع الفعاليات وأكثرها شهرة وتميزاً في المنطقة، والتي تشمل حلبة مرسى ياس، والاتحاد أرينا، والاتحاد بارك، ومركز مؤتمرات ياس، حيث ساهم كل واحد من هذه المواقع في تشكيل صناعة الفعاليات والمواقع في المنطقة على مدار السنوات الست عشرة الماضية. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة أوك فيو، نتطلع إلى دمج مدينة زايد الرياضية وبيت الاستدامة ضمن محفظتنا، مع تطلعنا في الوقت ذاته إلى مزيد من التطور وتلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار في هذه الصناعة تحت مظلة مجموعة أوك فيو الشرق الأوسط".

لطالما كانت مدينة زايد الرياضية ركناً أساسياً في المشهد الرياضي والترفيهي في أبوظبي، حيث تضم مجموعة متنوعة من المرافق، ومن ضمنها استاد مدينة زايد الرياضية، ومركز التنس الدولي، ومركز خليفة الدولي للبولينج، وحلبة التزلج على الجليد في مدينة زايد الرياضية، وجناح مبادلة. وسبق للموقع أن استضاف فعاليات مرموقة مثل بطولة مبادلة العالمية للتنس، وبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة المعتمدة من رابطة لاعبات التنس المحترفات، وخمس نسخ من كأس العالم للأندية لكرة القدم، وبطولة كأس آسيا، واحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وزيارات لشخصيات بارزة مثل البابا فرانسيس ورئيس الوزراء مودي. وبفضل المرافق الشاملة، فإن مدينة زايد الرياضية تلبي متطلبات الأنشطة المجتمعية والرياضات الاحترافية والأحداث العالمية، حيث يستعد استاد مدينة زايد الرياضية لاستضافة لثلاثة عروض في جولة كولدبلاي العالمية " Music of the Spheres" في 11 و12 و14 يناير 2025، في حين يستضيف مركز التنس الدولي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة من 1 إلى 8 فبراير 2025، إلى جانب العديد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية الكبيرة الأخرى.

أما بيت الاستدامة، الذي كان يُعرف سابقاً باسم جناح الإمارات العربية المتحدة خلال إكسبو دبي 2020، فيعتبر رمزاً للابتكار والاستدامة. وقد صممه سانتياغو كالاترافا، ويوفر 8000 متر مربع من مساحة العرض ويساهم بدور محوري في مدينة إكسبو دبي. وتؤكد النقلة التي شهدها الموقع من إكسبو 2020 إلى دوره الحالي على أهميته باعتباره مركزاً للاستدامة والتميز المعماري.

حول "مجموعة أوك فيو" (أو في جي):

تُعتبر مجموعة أوك فيو "أو في جي" (Oak View Group)، من الشركات الرائدة عالمياً في *مجال تطوير وإدارة أماكن الفعاليات والعروض الحية.* تقدم الشركة مجموعة من خدمات الضيافة *المتكاملة* وحلولاً شاملة تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من *مواقع الفعاليات* العالمية، بما في ذلك الصالات ومراكز المؤتمرات والمهرجانات الموسيقية ومراكز الفنون المسرحية والمؤسسات الثقافية. تأسست الشركة على يد "تيم ليويكي وإيرفينغ أزوف" في عام 2015، وهي تتصدر مجال تطوير *أماكن الفعاليات الضخمة* الجديدة، سواءً كانت *قيد التشغيل أو الإنشاء* ، عبر أربع قارات.

لمحة عن شركة إثارة:

تتطلع شركة إثارة إلى المساهمة في رسم مستقبل قطاع الترفيه والرياضة والثقافة وخدمات الفعاليات وإدارة مواقع الفعاليات إقليميًا وعالميًا. وتضم في مقرها الرئيس في جزيرة ياس في أبوظبي وفي مكاتبها في كل من دبي والرياض ما يزيد على ثلاثمائة موظف من أصحاب الاختصاص والكفاءة المهنية ممن يمتلكون فيضًا من الخبرات والمهارات والمعارف. كما تدير شركة إثارة عددًا كبيرًا من مواقع الفعاليات، منها حلبة مرسى ياس والاتحاد بارك والاتحاد أرينا ومركز ياس للمؤتمرات. وتتعاون شركة إثارة مع شركائها المحليين والدوليين ومع كبرى الشركات المتخصصة قطاع الترفيه محليًا وعالميًا لتقديم فعاليات وحفلات حصرية وتجارب عالمية غير مسبوقة للجمهور. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ethara.com

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