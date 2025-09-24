أبوظبي – أعلنت مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية (“أن أم سي”)، إحدى أبرز مزوّدي خدمات الرعاية الصحية الخاصة والمتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة (“الإمارات”)، عن استحواذها على مركز أورثوبلس للعظام والمفاصل في مدينة العين، وذلك ضمن خطتها لتوسيع خدماتها الطبية للمرضى في مختلف أنحاء الإمارات.

تأسس مركز أورثوبلس عام 2017، وهو عيادة متعددة التخصصات معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) وحاصلة على “الختم الذهبي للجودة”. يقدم المركز خدمات في مجالات: جراحة العظام، العلاج الطبيعي، جراحة المسالك البولية، طب الأسنان، جراحة الأعصاب، طب الأسرة، والطب العام. يقع المركز بالقرب من مستشفى أن أم سي التخصصي في العين، ليخدم سكان منطقة وسط المدينة ذات الكثافة السكانية العالية.

يأتي هذا الاستحواذ تماشياً مع استراتيجية أن أم سي لتوسيع محفظتها الطبية وتطوير خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في الدولة، بما في ذلك تعزيز المنشآت القائمة وتحسين تجربة المرضى لدفع عجلة النمو. ولدمج القيمة المضافة للطرفين، سيُعاد إطلاق العلامة التجارية للمركز باسم مركز أن أم سي أورثوبلس للعظام والمفاصل.

شهدت السنوات الماضية تعاوناً طبياً بين مركز أورثوبلس ومستشفى أن أم سي التخصصي في العين لضمان تقديم رعاية متكاملة وسلسة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية جراحية وإقامة داخلية. وتشمل الخطط المستقبلية للمركز التوسع ليصبح مركزاً للرعاية الأولية بالإضافة إلى جراحة العظام، مع إضافة تخصصات علاجية جديدة وتوسيع قدراته التشخيصية. كما ستقوم أن أم سي باستقطاب مزيد من جرّاحي العظام وأطباء الطب العام لدعم الفريق الطبي.

تعيين الدكتور سانيـل ساتياداسان، مؤسس مركز أورثوبلس، مديراً طبياً لشبكة أن أم سي في مدينة العين، مع استمراره في ممارسة تخصصه في جراحة العظام بالمركز. وسيتعاون الدكتور ساتياداسان بشكل وثيق مع القيادة العليا لأن أم سي لوضع وتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تعزيز خدمات جراحة العظام في جميع مستشفيات وعيادات المجموعة.

قال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أن أم سي للرعاية الصحية: “تتمثل رسالتنا الأساسية في أن أم سي في توفير خدمات رعاية صحية شخصية، متعددة التخصصات، وقابلة للوصول لجميع المجتمعات في الدولة. نحن نسعى جاهدين لتوسيع حضورنا وخدماتنا بما يتماشى مع استراتيجيتنا. ويسعدنا التعاون مع الدكتور ساتياداسان الذي أسس مركزاً طبياً مرموقاً يلتزم بأعلى معايير السلامة والكفاءة في رعاية المرضى.

هذا التعاون يعكس قيمنا كمزوّد رعاية صحية، ونتطلع إلى تطوير قدرات أورثوبلس ضمن شبكة أن أم سي لخدمة مرضانا”.

ومن جانبه، قال الدكتور سانيـل ساتياداسان: “بعد سنوات من التعاون مع أن أم سي، أثق أن هذه الشراكة ستكون خطوة ناجحة ومثيرة نحو تقديم رعاية صحية عالية الجودة. أتطلع للمساهمة في تطوير مركز أن أم سي أورثوبلس للعظام والمفاصل، ويسعدني أن أكون جزءاً من تعزيز خبرات أن أم سي في مجال جراحة العظام في جميع أنحاء الإمارات”.

-انتهى-

#بياناتشركات