افتتحت "أمان"، مجموعة الضيافة الفاخرة المعروفة، فندق "أمان ناي ليرت بانكوك"، ليكون أحدث وجهاتها في تايلند، حيث يتميز الفندق بأجوائه التي تجمع بين السكينة والطمأنينة التي تشتهر بها "أمان" وحيوية موقعه في قلب حديقة ناي ليرت الخضراء. ويأتي هذا الافتتاح تتويجًا للنجاحات التي حققتها العلامة من خلال "أمان طوكيو" و"أمان نيويورك"، كما يُجسد عودة "أمان" إلى تايلند، موطن أولى وجهاتها منتج "أمانبوري"، الذي أُطلق قبل نحو 37 عامًا.

وتعد حديقة "ناي ليرت" جوهرة زمردية في قلب منطقة السفارات وسط مدينة بانكوك، حيث توفر للزوار ملاذاً هادئاً ولحظات من السكينة في موقع مثالي يتيح لهم خوض تجربة استكشاف العاصمة التايلندية، وتعود ملكية هذه الوجهة العريقة، التي يعود تاريخها إلى عام 1915، إلى عائلة ناي ليرت البارزة، وقد أصبحت اليوم موطنًا للفندق الجديد "أمان ناي ليرت" بانكوك المؤلف من 36 طابقًا. ويضم الفندق الجديد 52 جناحًا فندقيًا و34 مسكنًا يحمل علامة أمان، إلى جانب نادي أمان العالمي، ومركزاً للعناية بالصحة والسبا يمتد على مساحة 1,500 متر مربع، إضافة إلى مجموعة من المطاعم وأماكن التواصل الاجتماعي التي تعكس روح الضيافة الراقية التي تشتهر بها أمان.

وفي هذا الإطار، قال فلاد دورونين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أمان: "يمثل افتتاح فندق أمان ناي ليرت بانكوك محطة بارزة في توسّع أمان نحو أكثر مدن العالم شهرةً وتأثيرًا. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع عائلة ناي ليرت نعمل على حفظ الإرث التايلندي الثقافي، فيما نسعى عبر الفندق ونادي أمان والمساكن الفاخرة إلى إعادة تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة في بانكوك." وأضاف: "بفضل ما يقدمه من خصوصية استثنائية، وموقع مميز، ومرافق غنية، وخدمة لا تُضاهى والتي تمثل جميعها سمات أسلوب الحياة الذي تُجسده أمان، يرسي "أمان ناي ليرت بانكوك" معيارًا جديدًا للفخامة في المدينة."

واستوحي تصميم الفندق من السرد الثقافي الغني للموقع، حيث تشكل المساحة والطبيعة والضوء ملاذاً يجمع بين الأصالة والحداثة، وهو ما يمنح النزلاء تجربة راقية لا تنسى، كما مثل التاريخ حضور لافت في عملية التصميم، حيث شكل "منزل التراث" في الحديقة، الذي شيّده فرّايا باكدينوراسريت "ناي ليرت" رائد الأعمال وصاحب الرؤية الثاقبة الذي ساهم في رسم ملامح بانكوك الحديثة، مصدر إلهام أساسي في عملية تصميم الفندق الذي يقدم بفضل إرث أمان المتمثل في المساحة والحصرية والخصوصية، مستوى جديد من الضيافة الراقية في المدينة.

كما ساهم الفن المحلي في صياغة هوية الفندق الجمالية، حيث قام عدد من الفنانين التايلانديين بتنفيذ مجموعة أعمال فنية حصرية، من بينها منحوتة شجرة مذهلة بارتفاع 12 مترًا، مستوحاة من شجرة الـ"تشامشوري" المعمّرة في حديقة ناي ليرت، ترتفع عبر ثلاثة طوابق من الأتريوم في الطابق التاسع، وتتزين بـ 6,000 ورقة ذهبية تنتقل تدريجيًا من اللون الذهبي إلى الأسود.

وتتزين ردهة الفندق بتركيب فني مكوّن من 3,000 دوّامة خشبية تشكّل الرقم التايلاندي (๑) الذي يرمز إلى العظمة، في إشارة إلى إرث ناي ليرت. أما في "بار 1872" فقد نحت حرفيّو تشيانغ ماي مجموعة من الألواح الخشبية المحيطة بـسُحب جلدية يدوية الصنع، في محاكاة لفن خيال الظل التايلاندي التقليدي.

ويضم الفندق 52 جناحًا تُعد من بين الأوسع في أماكن الإقامة في بانكوك، تبدأ مساحتها من 94 مترًا مربعًا، وتتميّز بنوافذها الممتدة من الأرض وحتى السقف، وتم تصميم كل جناح بعناية باستخدام لوحة ألوان هادئة تخلق أجواءً مريحة، مع مساحات معيشة واسعة، وأثاث فخم، وتقنيات حديثة، وكلها تعكس الأناقة الهادئة التي تميز أمان. كما تتيح ألواح الإضاءة الدوّارة التي تشكل إحدى العناصر التصميمية المميزة للعلامة، إمكانية تخصيص المساحة بسهولة، ما يساهم خلال ثوانٍ في إيجاد مساحة شبه مفتوحة بين غرفة النوم والحمام.

وتتميز "أجنحة السجنيتشر" (Signature Suites) بأناقتها وفخامتها ومساحاتها، فهي تعد الأكبر حجماً والأكثر خصوصية، حيث يتمتع "جناح التراس" (Terrace Suite) الذي تبلغ مساحته 114 مترًا مربعًا، بصالة خارجية خاصة به، بينما يُعد "جناح أمان" السكني جوهرة التاج، حيث يمتد على مساحة طابق كامل. ويغطي الجناح مساحة واسعة تصل إلى 713 مترًا مربعًا، ويضم ثلاث غرف نوم، إضافة إلى غرفة خاصة للترفيه، ومنتجع صحي (سبا) خاص.

وتعكس العديد من أماكن تناول الطعام والتواصل الاجتماعي في الفندق، ثراء مشهد الطهي المتنامي في بانكوك، حيث يمكن لضيوف الفندق الاستمتاع بالمأكولات الإيطالية في مطعم "أرفا" (Arva) الواقع في الطابق التاسع، ويعرف بتركيزه على المكونات الطازجة والموسمية، فيما يقع بجواره "بار 1872" الذي استلهم اسمه من سنة ميلاد المؤسس "ناي ليرت"، بينما يقدم "بار المسبح" (The Pool Bar) الواقع في الطابق نفسه، العديد من المشروبات المنعشة والأطباق الخفيفة وسط أجواء طبيعية ساحرة تُحيط بها ظلال الحديقة الخضراء.

في المقابل، خصصت "أمان" في الطابق التاسع عشر، مساحة حصرية لأعضاء "مؤسسي نادي أمان"، ونزلاء الفندق ومالكي المساكن، كما يتضمن مفهومين جديدين يقدّمان تجربة يابانية راقية لعشّاق فنون الطهو في المدينة، الأول يحمل اسم "سيسوي" (Sesui)، ويوفّر تجربة سوشي أومكاسي، بينما يحمل الثاني اسم "هيوري" (Hiori)، وهو كاونتر تيبانياكي غامر يمنح الزوّار تفاعلاً مباشرًا مع فن الطهي الياباني. في حين يقدم "أمان لاونج" للباحثين عن الاسترخاء، تراسًا على السطح مع إطلالات بانورامية على أفق بانكوك، إلى جانب "بار السيجار" الذي يوفر أجواء أنيقة، ومساحات واسعة للاسترخاء والتواصل.

ويشكل مركز "أمان سبا" الذي يمتد على مساحة 1,500 متر مربع، من أبرز مميزات "أمان ناي ليرت بانكوك"، حيث يُعد هذا المركز من أكبر مراكز العافية في المدينة، ويمتد على ثلاثة طوابق، ويُقدّم التعبير الحضري الأمثل لفلسفة أمان الشمولية في العناية بالصحة والرفاه. ويضم "السبا" قسم خاص للرفاه الطبي تحت إشراف عيادة هيرتيود الطبية التي تقدم العديد من العلاجات المتطورة مثل العلاج بالتبريد، والعلاج الوريدي، إلى جانب البرامج الصحية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الضيوف.

كما يتميز الفندق بـمنتجع "سبا أمان" الصحي الذي يحتفي بممارسات الشفاء التايلاندية التقليدية، ويضم ثماني غرف علاجية إلى جانب "بانيا سبا هاوس" الذي يعد الأول من نوعه في المدينة. ويقدم تجربة خاصة وحصرية بفضل احتوائه على غرفة بخار، وجاكوزي، وصالة مريحة، ما يجعله مثاليًا لرحلات العافية التي تستغرق نصف يوم أو يوم كامل مع الأصدقاء أو العائلة.

وتحيط بحوض السباحة مساحة بيضوية الشكل تتخللها شجرة "سومبونغ" المعمّرة التي يصل عمرها إلى نحو قرن، مما يضفي على المكان أجواءً مريحة في ظل ثالث أطول شجرة في بانكوك، لتكون بمثابة دعوة للاسترخاء خلال فترات ما بعد الظهيرة. ويضم المركز أيضًا غرف بخار، وساونا، ومسابح باردة، ومرافق للعلاج المائي، إلى جانب نادي لياقة بدنية متطور، واستوديوهات مخصصة لممارسة اليوغا، والبيلاتس، والتدريب الشخصي.

ويوفّر "أمان ناي ليرت بانكوك" مجموعة من الأنشطة الثقافية الغامرة والتجارب الحصرية التي تحتفي بإرث الوجهة وتقاليدها، ومن بينها عشاء تايلاندي تقليدي داخل "منزل التراث" في الحديقة بخصوصية تامة، وجولات لاستكشاف روح بانكوك ومشهدها الخلاب في لحظات الغروب عبر عربة "توك توك" خاصة، حيث تضيء هذه التجارب التي تجمع بين الفن، والتراث، والمذاق التايلاندي الأصيل على أجمل ما في المدينة.

ويُمثّل افتتاح "أمان ناي ليرت بانكوك" محطة بارزة في مسيرة العلامة على المستوى العالمي، حيث ينضم إلى مجموعة المشاريع المستقبلية التي سيتم إطلاقها في العديد من الوجهات الحضرية والنائية، كما لا يقتصر دور هذا الفندق على تعزيز حضور "أمان" في المنطقة فقط وإنما يوفر أيضًا نقطة انطلاق فريدة لاستكشاف 24 وجهة أخرى للعلامة في آسيا ومناطق مختلفة حول العالم.

يؤكد "أمان ناي ليرت بانكوك" التزامه بدعم المتضررين من الزلزال الذي وقع في ميانمار يوم الجمعة الموافق 28 مارس، وفي هذا السياق، سيقوم الفندق بالتبرع بجزء من عائدات كل إقامة خلال شهر أبريل لصالح جمعيات خيرية تُعنى بتقديم المساعدة للمحتاجين.

نبذةٌ عن "أمان"

تأسست "أمان" في عام 1988 بهدف بناء مجموعة من المنتجعات الخاصة ذات الضيافة الجميلة والدافئة التي تتميز بها المنازل الخاصة الفخمة. تم تقديم هذا المفهوم بدايةً في أمانبوري (مكان السلام) في بوكيت، تايلاند، ومنذ ذلك الحين، نمت أمان لتشمل 35 فندقًا ومنتجعًا ومسكنًا هادئًا، تتراوح بين المناطق الحضرية والمناطق النائية في 20 وجهة حول العالم، وهي تمتلك اليوم مجموعةً مميّزةً من المشاريع المستقبلية قيد الإنشاء.

في السنوات الأخيرة، نمت مجموعة أمان لتقدّم أسلوب حياتها الشهير خارج حدود ملاذاتها بما في ذلك أمان سكين كير (2018)، ومجموعة المكملات الغذائية Sva (2020)، وعطر أمان الفاخر (2020)، ومجموعة الملابس الجاهزة The Essentials by Aman (2021)، ومجموعة العناية بالبشرة المميّزةAman Essential Skin (2023) وأمان للديكور Aman Interiors (2023) التي تقدم قطع أثاث خاصة مُصمَمة ومستوحاة من عالم أمان.

وإنطلاقُا من قناعتها بأنّ الابتكار هو شعارها، قدمت أمان في عام 2020 علامة تجارية فندقية جديدة- جانو - والتي تعني "الروح" باللغة السنسكريتية. تقدم جانو لمسةً فريدةً في عالم الضيافة، حيث يكون التفاعل البشري الحقيقي والتعبير الإيجابي والعافية الاجتماعية في صميم التجربة. تهدف سلسلة فنادق جانو إلى تحقيق التوازن بين العقل والقلب وإحياء الروح. وفي مارس 2024، افتُتح فندق جانو الأول، جانو طوكيو، والمسيرة تستمر مع سلسلةٍ من مطاعم جانو الجديدة التي ستبصر النور قريبًا.

-انتهى-

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