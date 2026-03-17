الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ألِف، المطور العقاري الرائد في إمارة الشارقة، عن خطة لتطوير مركز تجاري جديد ضمن أحد أبرز مشاريعها في إمارة الشارقة حيّان، في خطوة تعكس رؤيتها الرامية إلى تطوير وجهات متكاملة تثري تجربة الحياة اليومية.

وباعتباره أحد المعالم الرئيسة ضمن مشروع حيّان، سيكون المركز التجاري بمثابة محور رئيسي للتجزئة وأنماط الحياة ضمن مجتمع حيّان، حيث سيضم مجموعة مختارة من متاجر التجزئة والمقاهي والمطاعم والخدمات الأساسية، بما يلبي الاحتياجات اليومية للسكان ويشكل في الوقت ذاته وجهة اجتماعية نابضة بالحياة للمجتمع الأوسع. ويقع المشروع في موقع استراتيجي على شارع الإمارات، ما يمنحه سهولة الوصول والاتصال بمختلف المناطق، لاستقطاب ليس فقط سكان حيّان، بل أيضاً المجتمعات المجاورة في مختلف أنحاء إمارة الشارقة.

ويُعد حيّان أحد أبرز المجتمعات السكنية المستوحاة من الطبيعة في إمارة الشارقة، حيث يجمع بين أنماط المعيشة العصرية والمساحات الخضراء الواسعة والبحيرة والمرافق المخصصة للعائلات. ويجسد المشروع التزام مجموعة ألِف بتطوير مجتمعات تضع جودة الحياة والرفاه والترابط المجتمعي في صميم تصميمها.

ويعكس هذا المشروع رسالة مجموعة ألِف الأوسع في تطوير تجارب معيشية متكاملة مستوحاة من الإنسان وموجّهة برؤية مستقبلية، بما يسهم في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة متنامية للمجتمعات الحضرية المتكاملة وعالية الجودة.

وعند اكتماله، سيلعب مركز حيّان التجاري دوراً محورياً في دعم متطلبات الحياة اليومية للسكان، كما سيعزز مكانة حيّان كواحد من أبرز وجهات أنماط الحياة المتكاملة في إمارة الشارقة.

