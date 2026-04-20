الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ألِف، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة، عن إطلاق "ألِف كونسيرج"، وهي خدمة ألِف الشخصية مبتكرة تُعد الأولى من نوعها في القطاع العقاري، صُممت لتقديم خبرات المجموعة ورؤيتها مباشرة إلى العملاء، أينما كانوا.

وبعيداً عن نماذج المبيعات التقليدية، تتيح مبادرة "ألِف كونسيرج" لفريق المبيعات لدى المجموعة التواصل مع العملاء المحتملين في الوقت والمكان الأنسب لهم، سواء في منازلهم أو المقاهي أو الأندية الرياضية أو مقار أعمالهم. ويأتي هذا النهج المرن ليواكب أنماط الحياة العصرية، ويوفر بيئة أكثر راحة وعفوية للحوار، تعزز من جودة التفاعل وتجربة العميل.

وتهدف هذه الخدمة إلى تزويد الأفراد بفهم أعمق وأكثر واقعية للمشهد العقاري المتنامي في إمارة الشارقة. فبدلاً من العروض التقليدية، تركز الجلسات الاستشارية على تقديم رؤى نوعية حول أسلوب الحياة في الإمارة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتسليط الضوء على غناها الثقافي وتفردها المجتمعي. ويكمن الهدف في تمكين العملاء بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم، وإبراز كيف يمكن لمجتمعات ألف العصرية أن تضيف قيمة حقيقية إلى حياتهم اليومية.

وتجسد "ألِف كونسيرج" امتداداً عملياً لفلسفة مجموعة ألِف المرتكزة على الإنسان، حيث تتجاوز حدود المخططات العمرانية لتصل إلى جوهر العلاقة مع العميل. فهي لا تقتصر على تقديم وحدات سكنية، بل تدعو الأفراد لاكتشاف أسلوب حياة متكامل، قائم على الفهم العميق لتطلعاتهم واحتياجاتهم. كما تتيح هذه المبادرة لفريق مجموعة ألِف التواصل المباشر مع الأفراد، وفهم تطلعاتهم الخاصة، وتقديم تصور واقعي للفرص التي تنتظرهم في الشارقة، وذلك بما يتوافق مع تفضيلاتهم وعلى طريقتهم الخاصة.

وانطلاقاً من التزامها المستمر بالابتكار والتميّز، تمثل "ألِف كونسيرج" أحدث مبادرات مجموعة ألِف لإعادة صياغة التجربة العقارية، وتعزيز الارتباط بين الإنسان والمكان، بأسلوب أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات العصر.

