الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة: حازت مجموعة ألف، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في إمارة الشارقة، على جائزة "أفضل مشروع مطور" في الإمارات الشمالية، في حفل توزيع جوائز "بروبرتي فايندر" بدورتها التاسعة، عن مشروعها العقاري "حيّان" الواقع على شارع الإمارات في الشارقة، الذي أقيم مؤخراً في فندق آرماني ببرج خليفة، لتكريم الأفضل في مجال الأعمال من بين القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: "يشرفنا الفوز بهذه الجائزة التي تعكس تقدمنا كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري، ومشروع "حيّان" يشكل نموذجاً ملهماً وبارزاً على جهود مجموعة ألف الراسخة لتعزيز القطاع الاستثماري في الشارقة، ورفده بعقارات ذات جودة عالية ومعاييرعالمية تتناسب مع مختلف التطلعات من الراغبين باقتناء مساكنهم الخاصة أو من أصحاب الأعمال والمستثمرين في جميع القطاعات، بما يضمن لهم فرصة الحصول على الجودة والتميز عند الاستثمار في هذه الوجهة الفريدة والجاذبة".

وتعد جوائز "بروبرتي فايندر"، فرصة لتسليط الضوء على نجاح الشركات العقارية المميزة التي تساهم في تفرد صناعة العقارات في دولة الإمارات، ويأتي فوز مجموعة ألف، تقديراً لنجاحاتها المتتالية والمؤثرة وجهودها في تقديم بنية عقارية فريدة من نوعها.

ويمثل مشروع "حيّان" القلب الأخضر لإمارة الشارقة، إذ يضم مجمع فلل سكنية ويضم أكبر بحيرة للسباحة تبلغ مساحتها أكثر من50 ألف قدم مربعة، وأكبر حديقة مجتمعية داخل مجمع سكني في الإمارة بمساحة 1,000,000 قدم مربع.

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نبذة عن مجموعة ألف

تعنى مجموعة ألف بتطوير مشاريع أسلوب الحياة، وهي شركة خاصة مقرها في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، حيث قام بتأسيسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي عام 2013. وهي شركة رائدة في تطوير الوجهات والمنشآت التي تقدم أرقى عناصر أسلوب الحياة العصرية لتوفير تجارب فريدة ترتقي بأنماط حياة الناس.

تبلغ قيمة أصول المجموعة والأراضي التابعة لها ثمانية مليار درهم. كما تقدم مجموعة ألف مشاريع بارزة وقيادية في قطاعي الأعمال والترفيه، لتتكامل مع المجمعات السكنية التي تقوم المجموعة بتطويرها بجودة عالية في إمارة الشارقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alefgroup.ae وقنوات التواصل الاجتماعي لدينا:AlefGroup @ على لينكدإن و@Hayyanuae على إنستغرام وAlefGroupLLC@ على يوتيوب.