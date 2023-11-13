سوف تعزز هذه الشراكة قدرة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» على تعزيز تكنولوجيا علاج السرطان وإرساء معايير التميز والجودة الفائقة في منظومة خدمات الرعاية الصحية في مصر وأفريقيا

القاهرة، أعلنت اليوم مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «فاريان» للنظم الطبية، التابعة لشركة «سيمنس هيلثنيرز»، والتي ستصبح «ألاميدا» بمقتضاها مركزًا رئيسيًا لتقديم أحدث المنتجات والحلول الابتكارية الطبية لشركة «فاريان» في الشرق الأوسط وأفريقيا، سعيًا إلى تعزيز عملية تبادل الخبرات بين طواقم الخدمات الطبية من مختلف المستشفيات، سواءً داخل مصر وخارجها.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الرؤية المشتركة لكلٍ من مجموعة «ألاميدا» وشركة «فاريان» لدفع وتعزيز الجهود في عدد من المجالات الطبية، أهمها تطوير خطط متخصصة لعلاج الأورام بالإشعاع الطبي، وهو ما يضمن سهولة توزيع المنتجات والصيانة المنتظمة لمعدات شركة «فاريان»، بما في ذلك المعدات الخاصة بعلاج الأورام بالإشعاع الطبي. كما يتضمن التعاون الاعتماد على أحدث ما وصلت إليه الحلول الرقمية في مجال الرعاية الصحية لتسهيل وتحسين الاجراءات الطبية العلاجية والتشخيصية، مع التركيز على تطوير برامج تعليم وتدريب شاملة للارتقاء بمهارات الكوادر الطبية في مختلف المجالات الطبية والتقنية مع مراعاة معايير جودة الرعاية الصحية المتعلقة بمنتجات «فاريان». بالإضافة إلى ذلك، سوف يستهدف هذا التعاون مجموعة من الخدمات الطبية الأساسية، وعلى رأسها تطوير تكنولوجيا خدمات الاستشارات الطبية بهدف تعزيز تجربة المرضى وجودة عملية الحصول على خدمات الرعاية الطبية، ودعم عمليات تصميم وتأسيس مستشفى جديدة، فضلًا عن إنشاء برنامج "Luminary Site" المتطور لتعزيز دور مجموعة «ألاميدا» في مجال رعاية الأورام في أفريقيا.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» عن اعتزازه بالتعاون مع شركة «فاريان» والتي تعد بمثابة شهادة على التزام المجموعة الراسخ برفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في مصر. وأضاف أن هذه الشراكة سوف تساهم في تعزيز قدرة المجموعة على إحداث طفرة في مجال خدمات رعاية مرضى السرطان في مصر وذلك عبر توظيف أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية، وهو ما سيساهم في تعزيز نتائج المرضى وضمان حياة صحية أفضل لجميع أفراد المجتمع. وأكد خاطر على أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة في مسيرة «ألاميدا» نحو تحقيق رؤيتها التي تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة الرعاية الصحية داخل مصر وخارجها، فصلًا عن الامتثال لأفضل معايير جودة الرعاية الصحية.

جدير بالذكر أن حفل توقيع الاتفاقية أقيم بالمقر الرئيسي لشركة «فاريان» في بالو ألتو بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور ممثلي شركة «فاريان» ومجموعة «ألاميدا». وقد شهد الحفل حضور عدد من أبرز المسؤولين، وعلى رأسهم الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، والسيد نيراج ميشرا الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد لوران أمييل، رئيس قسم حلول علاج الأورام بالإشعاع بشركة «فاريان»، والسيد أشوك كاكار، نائب رئيس قسم حلول علاج الأورام بالإشعاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ممثلاً لشركة «فاريان»، بالإضافة إلى المهندس أحمد شنن الرئيس التنفيذي لشركة «اى اى سى للنظم الطبية»، شريك أعمال «فاريان» في مصر.

ومن جانبه أكد لوران أمييل، رئيس قسم حلول علاج الأورام بالإشعاع لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «فاريان»، على التزام الشركة بتوفير تجربة رعاية صحية عالية الجودة لكل من المرضى والأطباء والتوسع في توفير تجربة علاجية فائقة الجودة، معربًا عن اعتزازه بتضافر الجهود مع مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» لتحقيق هذا الهدف في جميع أنحاء مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. ويمثل هذا التعاون خطوة هامة في سبيل تحقيق رؤيتنا المشتركة لرفع مستوى رعاية مرضى السرطان، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من الابتكار والتعليم وتحقيق التميز في الرعاية الصحية. وأكد أمييل أن كلا الطرفين يتطلعان إلى تحسين مجال رعاية مرضى السرطان، وإحداث تأثير إيجابي على حياة ملايين العملاء في هذه المناطق وخارجها.

ويمثل التعاون بين شركة «فاريان» ومجموعة «ألاميدا» خطوة محورية في تطور منظومة الرعاية الصحية في مصر وغيرها من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ويجسد هذا التعاون الالتزام الراسخ بتحقيق التميز التشغيلي في مجال الرعاية الصحية، فمن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في إعادة صياغة مشهد الرعاية الصحية، فضلًا عن ابتكار حلول متطورة قادرة على تحقيق حياة صحية أفضل لكافة أفراد المجتمع.

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عن مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»

تحظى مجموعة «ألاميدا» بمكانة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث يتبلور هدفها الاستراتيجي الأول في تزويد المواطنين بأفضل الخدمات الطبية والعلاجية فائقة الجودة، مستفيدة من شراكاتها المتشعبة مع كبرى المؤسسات الدولية وتبنيها لأحدث الأدوات والنظم التكنولوجية الطبية. وتضم مجموعة ألاميدا 1,023 سريرًا و128 عيادة موزعة على أربعة مستشفيات رائدة تحتل أفضل المواقع الاستراتيجية بنطاق القاهرة الكبرى، وهي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و" دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر". وتضم مجموعة «ألاميدا» أيضًا مركز "الإكسير" المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادي. كما تمتلك ألاميدا شبكة عيادات "طبيبي" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنتشر فروعها في الداون تاون والتجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر.

عن شركة «فاريان»

تتطلع شركة «فاريان»، إحدى الشركات التابعة لشركة «سيمنس هيلثنيرز»، إلى الوصول إلى عالم خال من الخوف من مرض السرطان. فعلى مدار أكثر من 75 عامًا، قامت الشركة بتطوير وبناء وتقديم تقنيات وحلول ابتكارية ساعدت مقدمي خدمات الرعاية الصحية حول العالم على علاج ملايين المرضى سنويًا. وباعتبارنا إحدى الشركات التابعة لشركة «سيمنس هيلثنيرز»، أصبحنا اليوم ندعم كل خطوة في رحلة رعاية مرضى السرطان – بدءً بمرحلة الكشف وحتى البقاء على قيد الحياة. وتستغل الشركة قوة مفهومها الشامل مع متابعة الأبحاث السريرية لإنشاء مسار للرعاية الصحية يتسم بالكفاءة، بدءًا من التصوير المتقدم والعلاج الإشعاعي مرورًا بالبرامج والخدمات الشاملة، إلى الأشعة التداخلية. وإذا كان الأمر متعلقًا بمرضى السرطان في كل مكان حول العالم، فإننا نعتبر معركتهم هي معركتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني http://www.varian.com.