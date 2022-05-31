أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - عقد مجلس إدارة مجموعة أغذية- إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات بالمنطقة اجتماعًا، لبحث بعض القرارات الهامة والموافقة عليها، أبرزها الخطط التوسعية للمجموعة بالمملكة العربية السعودية.

ووافق مجلس الإدارة على مقترح بشأن استثمار نحو 90 مليون درهم إماراتي، لتشييد منشأة صناعية جديدة للنبيل للصناعات الغذائية، أحد العلامات التجارية التابعة لمجموعة "أغذية" في مجال انتاج البروتين بمدينة جدة. ومن المتوقع أن تستهل المجموعة عملية الإنفاق الرأسمالي على الاستثمار الجديد في غضون الشهور القليلة القادمة، مع توقعات أن تبدأ عمليات البيع في النصف الثاني من عام 2023.

ويأتي هذا المشروع الجديد استجابةً للطلب الاستهلاكي المحلي وتعزيزًا لتواجد "أغذية" وتنميةً لأعمالها في السوق السعودي؛ الذي يُعتبر أحد أكبر الأسواق بالمنطقة وأسرعها نموًا، ليدعم أحد استراتيجيات الشركة المتمثلة في تحقيق الريادة في قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعقيبًا على خطط التوسع الجديدة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية خليفة سلطان السويدي: "إن الاستثمار الجديد لمجموعة أغذية بالمملكة العربية السعودية سيمكننا من إحراز تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق معدل الربحية المستهدف على المدى الطويل، وتنفيذ استراتجيتنا للنمو، حتى نحقق الريادة إقليميًا بحلول 2025".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية آلان سميث: "تتمتع النبيل بمكانة راسخة بالمملكة العربية السعودية. وسيتيح لنا هذا الاستثمار تعزيز نمو أعمال مجال إنتاج البروتين الحيواني بقوة، مع تقديم منتجات تتمتع بجودة ملائمة ومتوافقة مع اشتراطات الجودة محليًا. علاوة على ذلك، سيمنحنا التصميم المقترح لموقع المشروع القدرة والمرونة، للوفاء باحتياجات السوق في حالات نمو السوق في المستقبل، مع عدم الحاجة لأي تكلفة إحلال وتبديل مستقبلاً، إذا جرى تنفيذ مزيدًا من التوسعات".

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تأسست في عام 2004 وتتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 9,300 شخصاً، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: الأعمال الاستهلاكية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس، ومعجون طماطم العين، ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي")؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).

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