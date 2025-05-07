الصفقة ستعزز أرباح أغذية بشكل فوري.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة، عن استكمالها الناجح لعملية الاستحواذ بنسبة 100% على مصنع ريفيير لتحلية وتعبئة المياه المعدنية ذ.م.م ("ريفيير") ، إحدى أبرز الشركات في مجال خدمات المياه المعبأة للمنازل والمكاتب بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر علامة تجارية قوية في القطاع السائد. وقد تم الإعلان عن الصفقة للمرة الأولى في مارس الماضي. وتضاعف هذه الخطوة الاستراتيجية قاعدة عملاء"أغذية" ثلاث مرات، وتعزز ريادتها السوقية في قطاع المياه بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو المركز وعالي التأثير.

وسيساهم دمج البنية التحتية التشغيلية الكبيرة لشركة "ريفيير" - والتي تشمل ثلاث منشآت تعبئة موزعة بين أبوظبي ودبي، وأسطولاً يضم أكثر من 160 شاحنة توصيل، وأكثر من 780 موظفاً - في تطوير قدرات التصنيع، وتبسيط عمليات التوزيع، وتحسين خدمة العملاء. ومن المتوقع أن يسهم الاستحواذ فوراً في زيادة الأرباح، وأن يضيف نحو 6.5% إلى إيرادات قطاع المياه والأغذية لدى المجموعة.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "يمثل إتمام هذه الصفقة محطة مهمة جديدة في مسيرة نمو "أغذية" الاستراتيجية وتعزيز ريادتها في قطاع المياه. حيث تمتاز "ريفيير" بأنها علامة تجارية قوية ولديها علاقات راسخة مع العملاء بالإضافة إلى التميز التشغيلي، وذلك يتماشى مع تعزيز قدراتنا الحالية بشكل مثالي، ويتيح لنا خدمة قاعدة أوسع من العملاء وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل. نتطلع إلى دمج "ريفيير" ضمن عائلة مجموعة أغذية والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكبيرة لهذا الاندماج الاستراتيجي."

ومن جانبه، قال علي مويدين كنكيل، الشريك المؤسس لـريفيير: "لقد رسخت "ريفيير" إرثًا عريقاً من الثقة والتميز في الخدمة التي تركز على العملاء أولاً في سوق المياه المنزلية والمكتبية بدولة الإمارات، ونحن على ثقة بأن الشراكة مع "أغذية" ستعزز من تأثيرنا، وترتقي بتجربة عملائنا، وتفتح لنا آفاقاً جديدة للنمو."

وستواصل "ريفيير" العمل تحت علامتها التجارية الراسخة، مما يضمن الاستمرارية في خدمة العملاء ويرتقي بقيمة العلامة التجارية. ويمثل هذا الاستحواذ خطوة جديدة ضمن رحلة "أغذية" نحو التوسع، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مكانتها كقوة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة.

نبذة عن مجموعة أغذية ش.م.ع (ADX: AGTHIA): تُعد"أغذية" إحدى أبرز شركات الأغذية والمشروبات في المنطقة، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي وهي جزء من محفظة شركة "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر شركات الاستثمار القابضة في الشرق الأوسط. تأسست أغذية عام 2004، وتطورت لتصبح شركة متعددة القطاعات تقود قطاعات الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، مع تواجد قوي في كل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتضم محفظة أغذية المتكاملة علامات تجارية رائدة في أربع قطاعات رئيسية: المياه والأغذية: (مياه العين، البيان، فوس، ألبين، ريفيير ،كامبا كولا- سن رايس والعين للأغذية)، الوجبات الخفيفة: (الفوعة، بي إم بي، أبو عوف، مخبز وحلويات الفيصل)، البروتين والمنتجات المجمدة:(النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، العين للخضروات المجمدة)، الأعمال الزراعية: (المطاحن الكبرى، أجريفيتا).ويعمل لدى المجموعة أكثر من 12,000 موظف، وتصل منتجاتها إلى أكثر من 60 سوقاً حول العالم.

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