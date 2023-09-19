

تحتفي جوائز مجلس صناعات الطاقة بالتميز في سلسلة الإمداد العالمية للطاقة

ورُشِّحت مجموعة أسياد المتخصصة بالخدمات اللوجستية في فئتي التحول والثقافة

دبي – فازت مجموعة أسياد، المتخصصة بالخدمات اللوجستية المتكاملة الرائدة في عُمان، بجائزة مجلس صناعات الطاقة لعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة - فئة انتقال الطاقة والاستدامة.

تحتفي جوائز مجلس صناعات الطاقة بالمساهمات والابتكارات الاستثنائية في شركات سلسلة الإمداد العالمية لصناعة الطاقة. ويتماشى التزام مجموعة أسياد بتعزيز الاستدامة مع المبادئ الأساسية لهذه الجوائز.

أُقيم حفل توزيع الجوائز في فندق الملكة اليزابيث 2 في دبي، وتسلم الجائزة أحمد الرواحي، مدير الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة في مجموعة أسياد.

وأثنى ريان ماكفيرسون، المدير الإقليمي لمجلس صناعات الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة، على إنجازات أسياد، قائلاً: "إن التفاني الكبير لمجموعة أسياد في تعزيز الممارسات المستدامة عبر سلسلة الإمداد للطاقة جعلهم يستحقون هذا التقدير. كما أن التزامهم بالتميز يمثل مصدر إلهام لصناعة الطاقة بأسرها، وكلنا فخر ونحن نقدم هذه الجائزة لمجموعة أسياد في فئة الانتقال إلى الطاقة والاستدامة."

ورُشِّحت مجموعة أسياد أيضا في فئتي التحول والثقافة، وقُيِّمت الشركات المرشحة للجوائز بعناية فائقة من قبل لجنة مرموقة من القضاة الدوليين.

وللاحتفاء بالتميز في سلسلة الإمداد للطاقة، وسَّعَ مجلس صناعات الطاقة برنامج الجوائز السنوي ليشمل مناطق أخرى حول العالم، بالإضافة إلى حفل "جوائز مجلس صناعات الطاقة الوطنية"، المقرر إقامته في 19 أكتوبر 2023 في لندن. فقد أقامت المكاتب الإقليمية لمجس صناعات الطاقة في كل من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط حفلات توزيع الجوائز الخاصة بهم في 14 سبتمبر. ومن المقرر أن تستضيف منطقة آسيا والمحيط الهادئ حفلها في نوفمبر.

وتأتي هذه الجوائز في عقب إصدار تقرير مجلس صناعات الطاقة الموسوم بـ "البقاء والازدهار" في وقت سابق من هذا العام. واختير الفائزون بالجائزة من بين ما يقرب من 100 شركة تمت مقابلة قادتها لمناقشة آفاق أعمالها الاستراتيجية والنجاحات التي حققوها في مجالات مختلفة، بما في ذلك التمكين الرقمي والابتكار والتنوع والتحول، ونشرت نتائج هذه المقابلات في تقرير "البقاء والازدهار".

بالإضافة إلى مجموعة أسياد، تشمل قائمة الفائزين لعام 2023:

شركة ألديرلي – فئة الثقافة

شركة أفيفا – فئة التمكين الرقمي

شركة كوكباسترز – فئة تنويع الأعمال

شركة كوكباسترز – فئة الابتكار

مجموعة أسكو – فئة الموارد البشرية والكفاءة

همبل إيه/إس – فئة المرونة والتحسين

شركة بلايز مانوفاكتشرنغ سولوشنز – فئة الخدمة والحلول

شركة ألديرلي – فئة التحول

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