إطلاق أربع فعاليات جديدة في مركز أدنيك العين في إطار التعاون الجديد.

أدنيك وإنفورما ستتعاونان بشكل مشترك على تطوير منصات تدعم التعليم والثقافة والاقتصاد.

أبوظبي: وقعت مجموعة أدنيك مذكرة تفاهم مع إنفورما، الشركة العالمية الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع المعارض في مدينة العين. وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، و وبيتر هول رئيس شركة إنفورما الشرق الأوسط وتركيا والهند وإفريقيا ، وسيتعاون الطرفان في تطوير وتنظيم فعاليات ومعارض نوعية تسهم في تنشيط القطاع الاقتصادي والسياحي في مدينة العين، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي.

وسيشهد مركز أدنيك العين، ضمن خططه التوسعية، إطلاق أربع فعاليات جديدة خلال عامي 2026 و2027، تشمل: مهرجان واحات للإبداع، ومعرض نجاح للتعليم والتدريب، ومهرجان الحصاد الأول، ومعرض زاهب للتوظيف.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تمثل شراكة مجموعة أدنيك مع إنفورما خطوة مهمة نحو ترسيخ مركز أدنيك العين كوجهة رائدة للمعارض والفعاليات في العين، إذ نهدف إلى تقديم تجارب جديدة ومتنوعة للمدينة، ودعم النمو الاقتصادي المحلي، والمساهمة في التنمية الثقافية والتعليمية للمجتمع ككل. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع إنفورما لتحقيق هذه الرؤية في المركز الذي يُعدّ أحد أهم وأكبر مراكز المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتكاملة بالمدينة."

فيما قال وبيتر هول رئيس شركة إنفورما الشرق الأوسط وتركيا والهند وإفريقيا : "يمثل هذا التعاون مع مجموعة أدنيك نافذة واعدة لتقديم مبادرات مبتكرة ومتميزة لخدمة مدينة العين، عبر تنظيم فعاليات متخصصة تلبي احتياجات المجتمع وتدعم الأهداف الاستراتيجية. إننا نولي أهمية قصوى للمساهمة الإيجابية في مسيرة تطور المدينة وازدهارها المستقبلي."

ويؤكد هذا التعاون على الرؤية المشتركة للشركتين في تنمية قطاع المعارض على مستوى المنطقة والارتقاء بمشهد الفعاليات في مدينة العين عن طريق وجهات جديدة ومبتكرة تخدم التنمية الثقافية والتعليمية والاقتصادية.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين مجموعة أدنيك وإنفورما في مراحل تخطيط وتنظيم وترويج المعارض، مما يرسخ دعائم قوية لتقديم فعاليات مؤثرة ذات مستوى عالمي في مدينة العين.

وقد حضر مراسم التوقيع الرؤساء التنفيذيين من كِلا الجانبين، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من الشراكة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً واعدة لقطاع المعارض في العين والمناطق الأخرى.

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