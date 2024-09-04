شراكة "ريزورتس وورلد كروزس" مع "سياحة 365" تضمن تقديم خدمات لوجستية سلسة ومخصصة للمسافرين القادمين إلى الخليج.

التعاون يعزز سياحة الرحلات البحرية الفاخرة، ويدعم النمو الاقتصادي والتنمية السياحية في الخليج.

أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك وعبر “سياحة 365”، الذراع السياحية للمجموعة، عن إبرام شراكة مع "ريزورتس وورلد كروزس"، الشركة الآسيوية الرائدة في مجال الرحلات البحرية الدولية. وتعمل هذه الشراكة على ترسيخ مكانة "سياحة 365" كمزود رائد لخدمات المناولة الأرضية في الخليج العربي، إلى جانب تحسين تجربة الركاب ودعم نمو السياحة الإقليمية في الوجهات الرئيسية.

ومن خلال هذا التعاون، ستوسع "سياحة 365" خدماتها الشاملة في مجال المناولة الأرضية لتشمل "ريزورتس وورلد كروزس"، حيث ستصل "ريزورتس وورلد كروزس" إلى مواقع رئيسية مثل صير بني ياس ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، ومسقط وخصب (عمان) والدوحة (قطر) ضمن انتشارها في الخليج العربي. كما ستوفر "سياحة 365" خدمات لوجستية سلسة وخدمات مخصصة لضمان تقديم تجربة سلسة وفاخرة لركاب الرحلات البحرية في كل ميناء.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "يسعدنا أن نعقد شراكة مع ريزورتس وورلد كروزس بينما توسّع عملياتها في الخليج العربي. وتتمثل رسالتنا في تحسين تجربة الركاب من خلال تقديم خدمات مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لقطاع الرحلات البحرية. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز حضورنا الإقليمي وأيضاً تطوير القطاع السياحي في المنطقة".

وقال مايكل جوه، رئيس شركة ريزورتس وورلد كروزس: "إننا نشهد لحظات رائعة، إذ نوسع عملياتنا في المنطقة لتشمل الخليج من خلال تقديم رحلات بحرية على متن (ريزورتس وورلد ون) من دبي إلى وجهات مميزة مثل صير بني ياس والدوحة وخصب ومسقط. وبفضل إرثنا الآسيوي العريق وخبرتنا التي تمتد لعقود، فإننا نعرف آسيا بشكل أفضل ولدينا الخبرة اللازمة لتقديم الأنشطة الترفيهية والمأكولات التي تحظى بالإعجاب في الأسواق المختلفة، بما فيها مأكولات الحلال المعتمدة. وستعزز شراكتنا مع سياحة 365 حضورنا في المنطقة وتمكننا من تقديم تجارب لا تنسى لضيوفنا من المنطقة وجميع أنحاء آسيا".

وبصفتها "شركة الرحلات البحرية التي تعرف آسيا بشكل أفضل"، تعمل "ريزورتس وورلد كروزس" على إعادة تعريف الرحلات البحرية، حيث توفّر الضيافة الآسيوية المشهورة عالميًا، والمكمّلة بتجارب دولية مخصصة وفريدة وفاخرة ومتنوعة. كما تقدّم الشركة المأكولات الآسيوية والعالمية الأصيلة (بما في ذلك المأكولات الحلال المعتمدة والنباتية) والعروض الاستثنائية عالمية المستوى. وقد أبحرت شركة "ريزورتس وورلد كروزس" حتى الآن إلى أكثر من 30 وجهة في جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وقريبًا إلى منطقة الخليج في الشرق الأوسط.

وفي إطار هذا التعاون، ستعمل خبرة "سياحة 365" في المناولة الأرضية على تحسين تجربة الضيوف بشكل عام، وضمان انتقال الركاب بسلاسة من البحر إلى الشاطئ، وتمتعهم بخدمات متميزة وراحة لا مثيل لها. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على تعزيز السياحة في جميع أنحاء المنطقة، وتحفيز الاقتصادات المحلية، وترسيخ مكانة الخليج العربي كوجهة رئيسية للرحلات البحرية الفاخرة.

كما تمثل العروض الموسعة من "سياحة 365" إنجازًا مهمًا للشركة، حيث تواصل دعم رؤية مجموعة أدنيك لتصبح رائدة عالميًا في قطاعي السياحة والفعاليات. ومن خلال شراكتها مع علامات تجارية عالمية المستوى مثل "ريزورتس وورلد كروزس"، تواصل "سياحة 365" دفع عجلة النمو في مجال السياحة والتنمية الإقليمية والابتكار.

نبذة عن "سياحة 365"

"سياحة 365" هي الذراع السياحية لمجموعة أدنيك التي تتصدّر قطاع السياحة في أبوظبي. وتهدف الشركة إلى إثراء تجارب السفر في دولة الإمارات. وبفضل رؤيتها الاستراتيجية لدعم قطاع السياحة في المنطقة، تعمل الشركة كمركز للسفر، حيث تقدّم مجموعة شاملة من خدمات السفر التي تلبي باقة واسعة من الاحتياجات، من الخيارات معقولة التكلفة إلى التجارب الفاخرة للشركات والترفيه. كما تلتزم "سياحة 365" بتجاوز المألوف وتحويل كل رحلة وكل إقامة إلى ذكريات لا تنسى.

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