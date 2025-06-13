أبوظبي: أطلقت مجموعة أدنيك التابعة لمدن نظامًا جديدًا للمواقف الذكية في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف تحسين سهولة الوصول وتبسيط تجربة زواره السنوية التي تبلغ ثلاثة ملايين شخص، ويعتمد هذا النظام على تقنيات عالمية وخدمات رقمية متكاملة لضمان إدارة مواقف السيارات بكفاءة عالية، من لحظة الدخول وحتى المغادرة.

يتميز نظام المواقف الذكي الجديد الذي سيتم تطبيقه بمركز أدنيك أبوظبي باستخدامه لكاميرات عالية الدقة، حيث تقوم بالتقاط أرقام لوحات المركبات عند الدخول وإصدار تذاكر المواقف الرقمية في غضون ثوانٍ. كما ستعرض شاشات الرسائل داخل مرافق المواقف تحديثات فورية عن أماكن الانتظار المتاحة، مما يمكّن الزوار من تحديد المواقع الشاغرة بسرعة أكبر ويُقلل من الازدحام.، وسيعمل النظام الجديد على تحسين تجربة كل من الزوار والعارضين بشكل كبير من خلال تيسير التنقل والقضاء على إزعاج البحث عن مواقف للسيارات خلال الفعاليات والاحداث الكبرى التي يستضيفها مركز أدنيك أبوظبي على مدار العام .

وقال أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز أدنيك أبوظبي: "يُعكس إطلاق نظام المواقف الذكي جهودنا المتواصلة للارتقاء بتجربة كل زائر لمركز أدنيك أبوظبي، فبدمج التقنيات المتقدمة وتبسيط عمليات الوصول والدفع، نحن لا نحسّن الخدمة فحسب، بل ندعم أيضًا التدفق الفعال للفعاليات الكبرى. ويُعد هذا النظام جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا الأشمل لتوفير بنية تحتية ذكية تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركاء الاستراتيجيين والعارضين والزائرين."

يشمل النظام خيارات دفع متعددة لتناسب تفضيلات المستخدمين، كما يُمكن الزوار استخدام 17 جهاز دفع بتقنية "امسح وادفع" المنتشرة في أنحاء المركز أو اختيار الدفع عبر الهاتف المحمول عن طريق مسح رمز QR المطبوع على تذكرتهم. وتشمل طرق الدفع المدعومة: ماستركارد، وفيزا، وأمريكان إكسبريس، ويونيون باي، وآبل باي وجوجل باي، وغيرها.. كما يمكن للزوار إجراء عميات الدفع النقدية عبر الأكشاك ذاتية الخدمة عند نقاط الخروج الرئيسية.

ويقدم النظام راحة فائقة للعارضين والزوار؛ إذ يُمكنهم حجز التذاكر الرقمية مسبقًا والوصول إليها عبر الهواتف الذكية بما في ذلك برنامج محفظة آبل لمستخدمي "آي أو إس". كما تضمن تقنية التعرف على لوحة الأرقام التي تتيح دخول وخروج المركبات المسجلة مسبقًا بسلاسة تامة؛ ودون أي توقف عند الحواجز.

يُذكر أن النظام يعتمد بالكامل على شبكة الألياف الضوئية الداخلية لمركز أدنيك أبوظبي، ويدمج مئات المكونات المنتشرة في أنحاء الموقع، ويُعد هذا التحديث جزءًا من جهود مجموعة أدنيك لتطوير عمليات المركز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمنظمي الفعاليات والعارضين والزوار على حد سواء.

تلتزم مجموعة أدنيك بتحسين تجربة الزوار وضمان سلاسة الدخول والخروج في جميع مرافقها. ويتحقق ذلك عبر الاستثمار المستمر في البنية التحتية الذكية والتميز التشغيلي، فمن لحظة الوصول وحتى المغادرة، صُممت كل نقطة اتصال لتعزيز راحة الزائر، سواء عبر التذاكر الرقمية، أو أنظمة التوجيه الفوري، أو حلول الوصول والدفع المبسّطة.

-انتهى-

#بياناتحكومية