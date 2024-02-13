• البرنامج يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع

• تمكين الموظفين من ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات في مختلف القطاعات

أبوظبي في/أدنيك / في إطار الجهود الرامية لتعزيز مفهوم الابتكار والإبداع التي تتبناها الدولة أعلنت مجموعة أدنيك إطلاق النسخة الخامسة من برنامج أدنيك المسرع للابتكار (تنفيذ) وذلك ضمن فعاليات شهر الابتكار.

وتسعى مجموعة أدنيك خلال هذه النسخة لترسيخ مفاهيم الابتكار من خلال برنامج ممنهج يمكن المشاركين من اكتساب المهارات والمعارف المتعلقة بالابتكار، وإيجاد حلول بأساليب مبتكرة لمواجهة التحديات وتطوير منظومة العمليات والخدمات، وإتاحة الفرصة للتواصل الفعال مع المديرين من ذوي الخبرة والاختصاص، وتعزيز روح التعلم والنمو والإبداع وسط أجواء من المنافسة الإيجابية بين جميع المشاركين.

ومن أهم المستهدفات للدورة الحالية التركيز على إشراك موظفين ممثلين لجميع قطاعات مجموعة ادنيك و على ان تساهم الحلول الابتكارية المقترحة على تعزيز الأداء التجاري للمجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق معالجة بعض التحديات القائمة والمرتبطة بالخدمات، العمليات، والموارد والاستدامة.

انطلقت النسخة الخامسة من برنامج (تنفيذ) بفتح باب التسجيل لجميع موظفي المجموعة لتحديد مجموعات الفرق التي ستتنافس على مدار ثمانية أسابيع لطرح ودراسة حلول ومبادرات مبتكرة وفقاً للتحديات الاستراتيجية التي تواجهها المجموعة. حيث يتخلل البرنامج العديد من جلسات الإرشاد والتدريب والمتابعة على أيدي الخبراء والزملاء من ذوي الاختصاص.

ومن المقرر أن تقام الجلسة الختامية للبرنامج في بداية شهر مارس لاستعراض وطرح الحلول المبتكرة بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدراء التنفيذيين، لاختيار الفرق الفائزة بعد الأخذ برأي لجنة التحكيم المكونة من المديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام، وعقب ذلك سوف يتم تكريم الفرق المشاركة والفائزة بالعديد من المكافآت التحفيزية والجوائز العينية.

ومن أهم وأبرز النتائج التي حققتها الدورات السابقة لبرنامج (تنفيذ) هي تبني مجموعة من الحلول الابتكارية من قبل الأقسام ذات الصلة، سواء بتنفيذ الأفكار أو ضمها إلى المشاريع القائمة حسب ارتباطها وفق دراسة الجدوى الداخلية، ومن أهم المخرجات التي تم تنفيذها في نسخات سابقة هي مساحة THE HIVE الابتكارية كإحدى الخدمات التجارية للمجموعة، والتي توفر مساحة مناسبة للشركات لإقامة فعاليات تدريبية متنوعة قائمة في الأساس على نهج الابتكار والإبداع

وقد بدأت رحلة الابتكار منذ عام 2016 حيث تم إطلاق الدورة الأولى من البرنامج حيث يتزامن برنامج أدنيك المسرع للابتكار لهذا العام 2024 مع شهر الإمارات للابتكار، وهو حدث وطني سنوي يتم إطلاقه في فبراير من كل عام للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين.

وتهدف فعاليات شهر الابتكار التي تشمل كافة أرجاء الدولة إلى المساهمة بتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، عن طريق تعزيز تطوير الأفكار والقدرات المبتكرة وتبني ثقافة ابتكار واسعة النطاق ودعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.

وقد تم إطلاق جائزة الإمارات تبتكر في فبراير 2021 للاحتفاء بالأفراد والمؤسسات المبتكرة وذلك تجسيداً لجهود حكومة دولة الإمارات، لدعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها في القطاع الحكومي لكي تصبح دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم، وللسنة الرابعة على التوالي يطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي دعواته لأصحاب المشاريع والمبادرات المبتكرة للمشاركة في (جائزة الإمارات تبتكر 2024).

وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها بقدرتها على الابتكار، مما ساهم في تعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية وجعلها مقصداً للمواهب والأعمال في فترة قياسية، وتشكل الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا الركائز الأساسية لاقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، يدفع عجلته رواد الأعمال، في بيئة أعمال محفزة."

وتهدف رؤية القيادة الرشيدة لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل دول العالم وذلك طبقا للإستراتيجية الوطنية للخمسين عاما المقبلة ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، تم تقسيم عناصر رؤية الإمارات 2021 إلى ستة محاور وطنية وبالطبع يعد محور الاقتصاد المعرفي التنافسي في قلب تلك الرؤية الوطنية.



تهدف الأجندة الوطنية عبر هذا المحور، لتكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، حيث تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.

كما يركز هذا المحور على غرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، لتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الريادة والإبداع والمسؤولية والطموح، بما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتركيز على البحث والتطوير.

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