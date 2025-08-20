مركز أدنيك أبوظبي يعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة، ليصبح معيارًا إقليميًا للمنشآت الصديقة للبيئة.

ابتكار "تيرا تايل" من أدنيك يحول نفايات الفعاليات إلى أرضيات قابلة للاستخدام، دعمًا لممارسات الاقتصاد الدائري في المعارض.

إسهامات اقتصادية تتجاوز 8.85 مليارات درهم في العام 2024 مقارنة بـ 7.4 مليار ات دهم في العام 2023 عبر عمليات مستدامة وشراكات فاعلة.

أبوظبي /أدنيك/ حصلت مجموعة أدنيك رسميًا على "علامة عام الاستدامة: قول وفعل" تقديرًا لإنجازاتها الملموسة؛ والمدعومة بالبيانات في مجال الريادة البيئية والابتكار المستدام. وجاءت هذه الجائزة بعد دعوة وطنية مفتوحة للجهات في الإمارات لعرض جهودها الإبداعية والمجتمعية المتناغمة مع أهداف "عام الاستدامة 2024".

تُمنح العلامة بمبادرة من "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، تأكيدًا على الاستمرار في تعزيز الممارسات المستدامة عبر جميع القطاعات. وركزت المبادرة هذا العام على التحول من التعلم إلى التنفيذ في أربع مجالات: النقل الأخضر، وترشيد الطاقة والمياه، والاستهلاك المسؤول، والزراعة الذكية المستدامة.

وتُجسّد مجموعة أدنيك مفهوم الاستدامة في جوهر أعمالها، وفي التزامها الراسخ تجاه مجتمع أبوظبي، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية الطموحة لدولة الإمارات. وتواصل المجموعة أداء دورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة، ويُعد هذا التكريم دليلاً على الأثر الإيجابي المتنامي لجهودها ومبادراتها المستدامة.

التزمت مجموعة أدنيك بإحداث بتغيير شامل في عملياتها، ويتجلى ذلك بوضوح في تحويل مركز أدنيك أبوظبي للعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%، من خلال اعتمادها على مصادر متعددة للطاقة النظيفة كالطاقة الشمسة والرياح والطاقة النووية. بفضل الاتفاقية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات .(EWEC) كما تعوض جميع الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك الكهرباء عبر شهادات الطاقة المتجددة الدولية (IRECs) المعتمدة من دائرة الطاقة في أبوظبي، ليصبح المركز بذلك الأول والأكبر من نوعه في المنطقة. وفي السياق ذاته، حدّثت المجموعة أنظمة التكييف باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُتوقع أن يُخفض استهلاك الكهرباء السنوي للمركز بنحو 20% أي ما يعادل نحو ستة ملايين كيلوواط ساعة.

كما تعتمد مجموعة أدنيك في عملياتها على مبادئ الحد من النفايات وتطبيق الاقتصاد الدائري كعنصر محوري في استراتيجيتها التشغيلية. ويُعاد تدوير ما يزيد عن نصف إجمالي النفايات المتولدة في مختلف قطاعات أعمال المجموعة. وتساهم "كابيتال للضيافة"، التابعة للمجموعة، في هذا الجهد من خلال معالجة ما يصل إلى 1200 كيلوغرام من نفايات الطعام يوميًا؛ وتحويلها إلى سماد أو محسن للتربة. كما يجري تحويل زيت الطهي المستعمل إلى وقود ديزل حيوي. وتُعد أرضيات "تيرا تايل"، وهي نظام معياري مصنوع بالكامل من مواد معاد تدويرها بالتعاون مع "تيراكس"، مثالًا آخر على هذا الالتزام، إذ تحول نفايات الفعاليات إلى أرضيات متينة وقابلة لإعادة التدوير، مما يوفر بديلاً مستدامًا لمواد العرض التقليدية. والأكثر من ذلك، يمكن إعادة تدوير "تيرا تايل" نفسها لإنتاج ألواح جديدة في نهاية عمرها الافتراضي.

وشملت جهود المجموعة تعزيز الوعي المجتمعي عبر شراكات مع "تدوير" و"نعمة" وهيئة الهلال الأحمر، وذلك من خلال التبرع بالطعام الفائض وحملات التوعية، كما عززت المشتريات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني، واتبعت ممارسات توريد واضحة في سلسلة الإمداد.

حققت مجموعة أدنيك في العام 2024 إنجازات اقتصادية واجتماعية بارزة لأبوظبي ودولة الإمارات. حيث بلغت القيمة المضافة الإجمالية التي حققتها المجموعة نحو 8.566 مليارات درهم إماراتي، بزيادة قدرها أكثر من مليار درهم عن العام السابق (7.4 مليار درهم). كما ساهمت المجموعة في توفير أكثر من 62 ألف فرصة عمل في الدولة، بزيادة تتجاوز 11 ألف وظيفة مقارنة بعام 2023 (نحو 51 ألف وظيفة أما على الصعيد المجتمعي، فقد ارتفع عدد ساعات التطوع لموظفيها إلى قرابة 27 ألف ساعة، بعدما كان 13 ألف ساعة في العام السابق، مما يعكس التزام المجموعة بتعزيز تأثيرها الإيجابي في المجتمع.

ويعكس هذا التكريم استراتيجية المجموعة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، والتي تتضمن خفض البصمة الكربونية لكل موظف بنسبة 25% بحلول 2030.

وتُضيف مجموعة أدنيك إنجازًا آخر إلى سجلها في مجال الاستدامة من خلال مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المقرر تنفيذه على أسطح مركز أدنيك أبوظبي. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع أكثر من 8.5 ملايين كيلوواط ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا، ما يسهم في تلبية نحو 30% من احتياجات المركز من الكهرباء ويقلل من انبعاثات الكربون بما يعادل ستة آلاف طن متري سنويًا.

يُشار إلى أن الجهات الحاصلة على علامة "عام الاستدامة" ستُدرج ضمن الخريطة الوطنية لـ "خطة العمل"، كما سيتم دعوتها للاستمرار في دورها الريادي ضمن مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق هدف "صافي الانبعاثات الصفري 2050.

