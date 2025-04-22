دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الأزياء وأسلوب الحياة، عن الإطلاق الناجح لأول متجر لعلامة إم إل بي في دولة الإمارات، ما يشكّل بداية رسمية لدخول علامة أزياء الشارع الراقية إلى أسواق الخليج. واستقبل الحدث الافتتاحي، الذي أُقيم في دبي هيلز مول، نخبة من عشّاق الموضة والإعلاميين والمؤثرين، الذين احتفلوا بأسلوب إم إل بي المميز الذي يجمع بين أناقة الشارع وثقافة الرياضة.

انطلقت علامة إم إل بي من كوريا الجنوبية، واستوحت إلهامها من دوري كُرة القاعدة الرئيسي، لتصبح اليوم واحدة من أبرز العلامات العالمية في مجال أزياء الشارع، بفضل تصاميمها الجريئة وقبعاتها الأيقونية. وقد شهد المتجر الجديد طرح مجموعة موسم ربيع/صيف 2025، التي تضم تشكيلات مختارة من الملابس، والقبعات، والأحذية العصرية المصممة خصيصًا لتواكب نمط الحياة العصري وتناسب أجواء المنطقة.

ويُعد متجر دبي أول حضور فعلي للعلامة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مع خطة توسّع استراتيجية على مدى السنوات الخمس المقبلة تشمل أسواقًا رئيسية مثل المملكة العربية السعودية، وقطر، وسلطنة عُمان، والبحرين.

وعلق السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل "إطلاق علامة إم إل بي في الإمارات هو أكثر من مجرد دخول سوق جديدة؛ إنه احتفاء بثقافة الشارع والتميز الفردي والأناقة العالمية. نحن متحمسون لتقديم تشكيلات إم إل بي لعملائنا، وهذه الخطوة تمثل بداية رحلة توسع قوية في المنطقة."

تضمّن الحدث عروضًا موسيقية حيّة، وهدايا حصرية، وجلسات تنسيق إطلالات، مما منح الحضور تجربة غامرة لأسلوب إم إل بي المميز.

ويعكس هذا الافتتاح التزام مجموعة أباريل المتواصل بجلب العلامات التجارية العالمية إلى المنطقة، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع التجزئة والأزياء في الشرق الأوسط.

لمحة عن إم إل بي:

"إم إل بى" هي علامة الأزياء العملية الفاخرة ذات مزيج متميز بين الطابع الكلاسيكي والحديث. استوحيت "إم إل بى" من دوري رياضة البيسبول الرئيسي بإرث يمتد عبر 150 عاماً، وقدمت النمط الرياضي الأمريكي بشكل جديد ليكون رمزاً للأزياء المتميزة. تأسست "إم إل بى" في عام 1997 كعلامة تجارية كورية للأزياء، وتفوقت في ريادة تفضيلات المتسوقين بابتكارها نمطاً يدمج السمات الشرقية بجوهر الرياضات الأمريكية، مشكلة بذلك هويتها الفريدة المعاصرة. تحرص العلامة التجارية على الابتكار المستمر وتنفذ استراتيجيات تسويقية رقمية متطورة ودقيقة. علامة "إم إل بى" تسعى لتكون العلامة التجارية العالمية الأشهر، من خلال مواصلة التزامها بعملائها في جميع أنحاء العالم. تتبنى "إم إل بى" الصيحات الرائجة في الدول الآسيوية ومنها الصين وكوريا وجنوب شرق آسيا، من خلال التطوير المستمر والتمركز في الطليعة.

لمحة عن مجموعة أباريل:

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,300 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 27,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين وقطر وعُمان والمملكة العربية السعودية والكويت كما أنها نجحت في التوسيع استراتيجياً لمجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، كروكس، ناين وست،كلفن كلاين، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز إتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات ملاكها: مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة سيما جانواني فيد ونيليش فيد، اللذين نجحوا تحقيق ازدهار الشركة منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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لمحة عن آب كورب:

آب كورب القابضة، بقيادة المؤسس ورئيس مجلس الإداراة نيليش فيد، هي شركة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ومن خلال شركتها الرائدة مجموعة أباريل، تدير آب كورب عملياتها في 14 دولة عبر أكثر من 2,300 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية محلية وعالمية، وبتعيين 27,000 موظف. كما تمكنت الشركة القابضة من ترسيخ حضورها في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل التجزئة، والمأكولات والمشروبات، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمار.

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