دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة والمدرجة في سوق دبي المالي، عن توقيع أول عقد تأجير ضمن مشروع "دبي للاستثمار أنغولا"، أول منطقة اقتصادية متكاملة تطورها الشركة في أنغولا. وبموجب العقد، ستقوم شركة "ترايس للكيماويات المحدودة" بإنشاء منشأة تصنيع متطورة داخل المنطقة الصناعية واللوجستية في المنطقة. ويعكس هذا الإنجاز الدور الاستراتيجي لمجمع "دبي للاستثمار أنغولا" كبوابة للتصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة الإقليمية، كما يؤكد تزايد ثقة المستثمرين بقدرات القطاع الصناعي في أنغولا.

ستقوم شركة "ترايس للكيماويات"، المتخصصة في تصنيع المواد الكيميائية المُخصصة للتنظيف، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بإنشاء عملياتها على قطعة أرض تبلغ مساحتها 26,000 متر مربع في المنطقة الشمالية من المرحلة الأولى. ويُقام مجمع دبي للاستثمار أنغولا على مساحة 2,000 هكتار في مقاطعة بينغو، حيث يضم مناطق متكاملة تُسهم في إنشاء مركز مكتفٍ ذاتيًا يشمل المرافق الصناعية والمساحات التجارية والمناطق السكنية والمرافق الترفيهية، مما يوفّر آفاقًا واسعة للنمو طويل الأجل والتوسع في مختلف القطاعات.

قال عمر المسمار، عضو مجلس إدارة دبي للاستثمار الدولية – أنغولا: "يمثل توقيع أول عقد إيجار صناعي إنجازًا تشغيليًا مهمًا لمجمع دبي للاستثمار – أنغولا. ومع التقدّم المستمر في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى، أصبح المشروع اليوم مهيأً لتوفير أراضٍ صناعية مجهزة بالكامل وجاهزة للبناء أمام كبار المصنّعين. وقد حظي المشروع باهتمام واسع من قِبل مجموعة من المستثمرين الذين يسعون للحصول على مساحات داخل المجمع، فيما تجري بالفعل العديد من المناقشات المجدية بهذا الخصوص. وكامتداد ناجح لنموذج مجمع دبي للاستثمار الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعزز مجمع دبي للاستثمار – أنغولا مكانته كبوابة صناعية رئيسية في البلاد، بما يوفّره من شبكة عالمية المستوى، وبنية تحتية متطورة، وبيئة استراتيجية للتصنيع والتجارة الإقليمية."

من المتوقع أن يُسهم هذا التطوير في تحفيز نمو قطاع التصنيع الإقليمي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة أنغولا كمركز تنافسي للأنشطة الصناعية في جنوب القارة الإفريقية. وتضع المرحلة الأولى الأساس للبنية التحتية الرئيسة، بما في ذلك الطرق الداخلية وشبكات المرافق والارتباط بممرات النقل الحيوية، الأمر الذي يُمكّن الشركات من إطلاق عملياتها التشغيلية بكفاءة عالية.

ومن جهته قال براتيوش براديب، الشريك الإداري لشركة "ترايس للكيماويات المحدودة": "يمثل إنشاء أول منشأة تصنيع لنا في مجمع دبي للاستثمار – أنغولا خطوةً مهمة في استراتيجية نمو شركة ترايس للكيماويات. وتوفر البنية التحتية المتطورة للمشروع، وموقعه الاستراتيجي، ورؤيته المستقبلية منصة مثالية لتعزيز عملياتنا الإقليمية والمساهمة في دعم التنمية الصناعية في أنغولا."

يتمتع مجمع دبي للاستثمار – أنغولا الصناعي بموقع استراتيجي على بُعد 50 كيلومترًا من العاصمة لواندا، ويوفر وصولًا سهلاً إلى الأسواق الوطنية والدولية. ويتميز بقربه من الميناء البحري لمسافة 23 كيلومترًا، ومن المنطقة الحرة وميناء التصدير المستقبلي لمسافة 4 كيلومترات، مما يتيح اتصالًا مباشرًا بشبكات التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تُوفر المرحلة الأولى أكثر من 3000 فرصة عمل، مسهمةً بذلك في تطوير القوى العاملة ودعم استراتيجية النمو الصناعي في أنغولا.

يُرسّخ مجمع دبي للاستثمار – أنغولا مكانته كبوابة صناعية رئيسية في البلاد، من خلال توفير شبكة اتصال متكاملة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة استراتيجية داعمة للتصنيع والتجارة الإقليمية.

نبذة عن دبي للاستثمار ش.م.ع.:

دبي للاستثمار هي مجموعة استثمارية متعددة الأصول، مدرجة في سوق دبي المالي، ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تدير المجموعة محفظة متنوعة من الأعمال، وتحقق عوائد مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، وتُعدّ واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في الإمارات، حيث تطلق مشاريع جديدة وتبرم شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، موفّرة فرصًا استثمارية متميزة في المنطقة. تضم المجموعة 15,854 مساهمًا، ويبلغ رأس المال المدفوع 4.25 مليار درهم إماراتي، فيما تتجاوز أصولها الإجمالية 22.7 مليار درهم إماراتي. وتوظف دبي للاستثمار رؤاها وخبراتها لتوسيع أعمالها وأن تكون محرك نمو موثوقًا للشركات في قطاعات مثل العقارات، والصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. تتألف محفظة المجموعة من شركات مملوكة بالكامل وجزئيًا، مما يعكس التزامها المستمر بتنويع أعمالها لدفع عجلة النمو بما يتماشى مع تطورات السوق. وتولي دبي للاستثمار اهتمامًا بالاستفادة من نقاط القوة الحالية، مع تأسيس فرص أعمال جديدة، من خلال نهج استراتيجي وإبداعي طويل الأجل، يركز على تحقيق عوائد مستدامة ونمو رأس المال. كما تشارك المجموعة في وضع استراتيجيات استثمارية تواكب الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. واستكمالًا لأهدافها الاستراتيجية، تسعى دبي للاستثمار إلى تحقيق نمو مستدام عبر عمليات الدمج والاستحواذ وتوسيع نطاق أعمالها.

نبذه عن مجمع دبي للاستثمار:

مجمع دبي للاستثمار (DIP) هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، ويُعد أحد أكبر مشاريع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات المتكاملة في المنطقة. تأسس المجمع عام 1997، ويمتد على مساحة تزيد عن 2,300 هكتار، مصممًا كمدينة متكاملة تقدم حلولًا صناعية وتجارية وسكنية ضمن بنية تحتية متكاملة الخدمات. يتميز المجمع بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، والطرق السريعة الرئيسية، ويضم أكثر من 5,000 شركة تنشط في قطاعات متنوعة مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والبناء، والأغذية والمشروبات، والأدوية، والسيارات، والخدمات. يشمل المشروع مناطق صناعية مخصصة، ومرافق تخزين، ومكاتب، ومساكن للموظفين، ومجمعات سكنية، وفنادق، ومدارس، ومرافق تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة، ليقدّم بيئة متكاملة لدعم الأعمال والمعيشة.

