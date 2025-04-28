أبوظبي: في خطوة جديدة ضمن رؤيته الاستراتيجية لدعم نمو المشاريع، أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع "إيثر باي كلاود سبيسز"، عن انضمام ثلاث علامات تجارية إماراتية جديدة إلى منصة "إيثر كلاود سبيسز" في ياس مول.

وتُضفي العلامات الثلاث الجديدة مفهوماً إبداعياً يعكس التراث والهوية الإماراتية بأسلوب معاصر، وهي (90S.AOUD):علامة عطور مستوحاة من أجواء التسعينيات، بتركيبات جذابة وأنيقة، وهي من تصميم مديّة العامري، وThrba Line))، علامة أزياء تمزج بين الحداثة والأصالة، وتعكس الهوية الإماراتية من خلال تصاميم تراثية راقية، وهي من تصميم ميثاء البوعينين، و(Khazaf Design) ، وهوعلامة متخصصة في السيراميك، مستلهمة من كرم الضيافة الإماراتية، وتقدم قطعاً يدوية فريدة للهدايا والمستلزمات المنزلية، من ابتكار سلامة المنصوري.

وبهذه المناسبة، أكدت سعادة أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، إن دور المجلس يتمثل في توفير زخم حقيقي يربط الطموح بالفرص، مشيرة إلى أن دعم الوصول إلى منصات البيع بالتجزئة وتعزيز الحضور التجاري لا يقتصر على تمكين المشاريع فحسب، بل يُسهم في إعداد جيل من رائدات الأعمال القادرات على الإسهام الفاعل في تشكيل مستقبل الاقتصاد في إمارة أبوظبي.

وتُجسّد هذه الشراكة المستمرة بين مجلس سيدات أعمال أبوظبي و"إيثر" التزامًا مشتركًا بإنشاء منصات ذات تأثير عالٍ تُسهم في تمكين رائدات الأعمال من النمو، وبناء شبكات فعّالة، وتحقيق الازدهار في الأسواق التنافسية.

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