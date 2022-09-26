· دكتور شريف يتولى رئاسة المجلس منذ العام الماضي

· المجلس يضم أعضاء من قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات حول العالم

بروكسل: أعلنت شركة "سيتا"، المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، عن إعادة انتخاب الدكتور أديب شريف، مدير دائرة المعلوماتية في شركة طيران الشرق الأوسط، رئيساً لمجلس سيتا الاستشاري في مقرها بالعاصمة السويسرية، جنيف.

جاء ذلك عقب الانتخابات التي أجرتها "سيتا" خلال شهر سبتمبر الجاري، وبموجب سياسات الحوكمة الجديدة للشركة وميثاق المجلس الذي جرى تقديمه في العام 2021، علماً أن الدكتور شريف بدأ عمله في هذا المنصب منذ ديسمبر 2021.

ويعد مجلس "سيتا" هو هيئة استشارية ممثلة بالأعضاء المعنية لمعالجة المصالح المجتمعية لأعضاء الشركة والذين يزيد عددهم عن 400 عضو في النقل الجوي. كما يضم المجلس، الذي يمثل ويصون مصالح أعضاء الشركة، قادة تكنولوجيا المعلومات في صناعة النقل الجوي من مختلف أنحاء العالم. ويلعب المجلس دوراً محورياً في تقديم المشورة وتوجيه تطوير محفظة سيتا لصالح مجتمع النقل الجوي ككل على مستوى العالم.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور شريف: يشرفني انتخابي مرة ثانية لرئاسة مجلس سيتا الاستشاري، الذي يستعرض أبرز احتياجات القطاع للحلول الرقمية والعمل على تلبيتها، إذ يتمتع أعضاء المجلس بالخبرة الواسعة في القطاع والتكنولوجيا التي تعد واحدة من المحاور الرئيسة في رسم ملامح القطاع بالاعتماد على التكنولوجيا والتي بدورها تعود بالمنفعة على غيرها من القطاعات، فضلاً عن تحقيق رؤية سيتا الرامية إلى استدامة القطاع".

من جانبه، قال ديفيد لافوريل الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سيتا: "نهنئ الدكتور أديب على تعينه مجدداً في منصب رئيس مجلس سيتا الاستشاري، والذي سيثري المجلس بخبرته التي تمتد لأكثر من 30 عاماً في المناصب الإدارية والقيادية في مجال التكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات الشركة، واتطلع لمواصلة عملي معه لتحقيق جميع الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها مجلسنا الجديد وتنويع محفظة سيتا وتطويرها".

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