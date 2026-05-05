تعاون استراتيجي لإنشاء المختبر الوطني الإماراتي لاختبار الذكاء الاصطناعي والتحقق منه، بهدف توفير تقييم سيادي ومستقل وإصدار شهادات لنماذج الذكاء الاصطناعي ووكلائه وتطبيقاته.

يعتمد المختبر على بنية شبكية آمنة من سيسكو، ويستخدم منصة Cisco AI Defense وحلول OI AI Security لأتمتة اختبارات الاختراق المستمر، والتحقق من الامتثال للسياسات، واختبار الثغرات الأمنية على المستوى الوطني.

يُمكّن المختبر المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من استخدام الذكاء الاصطناعي بثقة واطمئنان من خلال التحقق من أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق معايير وطنية ودولية صارمة.

مؤتمر "اصنع في الإمارات"، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تضع الإمارات العربية المتحدة معياراً عالمياً جديداً لاعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول. وفي إطار تسريع تبني الدولة الذكاء الاصطناعي، أعلن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وشركة أوبن إنوفيشن إيه آي وشركة سيسكو عن تأسيس المختبر الوطني لاختبار والتحقق من أنظمة الذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون الاستراتيجي مع شركة إيميركوم. ويعتبر هذا المختبر المنشأة الأولى من نوعها والتي تهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية الإماراتية ومنظمات القطاع الخاص على اختبار نماذج وتطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي والتحقق منها وإصدار شهادات الأمان والسلامة والموثوقية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، “بات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من نسيج الخدمات الحكومية والبنية التحتية الحيوية والحياة اليومية في دولة الإمارات. يقدم المختبر الوطني لاختبار الذكاء الاصطناعي للدولة قدرةً سياديةً تضمن أن كافة نماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي التي يتم نشرها في اقتصادنا هي بالفعل آمنة وجديرة بالثقة ومنسجمة مع سياساتنا الوطنية. وبالتالي فإن جل ما نقوم به هنا هو ترجمة طموح دولة الإمارات للريادة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال ضمانات ملموسة وقابلة للتحقق."

بيئة سيادية لأمن الذكاء الاصطناعي

يُستضاف المختبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُدار تحت إشراف مجلس الأمن السيبراني، وقد صُمم بهدف تمكين نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع سياسات الأمن السيبراني في الدولة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية الحيوية للمعلومات. فضلاً عن ذلك، يهدف المختبر إلى تقييم مدى امتثال النماذج للمعايير الدولية كـ ISO 42001 وMITRE ATLAS وNIST AI RMF وإطارَي OWASP لنماذج اللغة الكبيرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

إطار شامل للتقييم

يوفر المختبر تقييماً شاملاً لأنظمة الذكاء الاصطناعي بهدف ضمان أعلى معايير الموثوقية. وتشمل التقييمات ما يلي:

أمن النماذج: اختبار المتانة والسلامة.

الدفاع ضد التهديدات: تحديد الثغرات مثل هجمات حقن الأوامر (Prompt Injection) ومحاولات كسر القيود (Jailbreak).

سلامة البيانات: مراقبة تسرب البيانات ومخاطر الخصوصية.

أمن سلسلة الإمداد: التحقق من سلامة النماذج وأوزانها.

استقلالية الوكلاء: تقييم المخاطر المرتبطة باستخدام أدوات الوكلاء.

الامتثال التنظيمي: ضمان التوافق مع تفويضات دولة الإمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.

الأنظمة التي تنجح في اجتياز هذه التقييمات ستحصل على علامة اعتماد وطنية، مما يوفر للجهات التنظيمية والمشغلين والمجتمع ثقة واضحة بأن نظام الذكاء الاصطناعي آمن وتم التحقق منه.

وبدوره علّق فادي يونس، المدير العام للأمن السيبراني لدى سيسكو للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ورومانيا ورابطة الدول المستقلة قائلاً، “في زمن الذكاء الاصطناعي، لا بد من منح الأمن الأولوية القصوى، ويجب أن يكون مدمجاً في مختلف جوانب البنى التحتية. من هنا، يمثّل تعاوننا مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وأوبن إنوفيشن إيه آي لحظة محورية في تأمين مستقبل الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، حيث إننا، ومن خلال الجمع بين بنيتنا التحتية الآمنة والجاهزة للذكاء الاصطناعي والرؤية التنظيمية الاستباقية للإمارات، نُرسي نموذجاً عالمياً لمنظومة ذكاء اصطناعي مرنة بطبيعتها، ومحمية على نطاق واسع، وجديرة بالثقة في جوهرها."

وقال الدكتور عابد بن عيشوش، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إنوفيشن إيه آي: "إن تأمين الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون إجراءً لمرة واحدة؛ فالنماذج في تطور مستمر، والوكلاء يعملون بدرجات متقدمة من الاستقلالية، فيما تتجدد أساليب الهجوم بوتيرة متسارعة. وأضاف أنه بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات وشركة سيسكو، يجري العمل على إرساء مقاربة شاملة لأمن الذكاء الاصطناعي تقوم على الاختبارات الهجومية المستمرة، واختبار واعتماد الأنظمة على نطاق يتواكب مع تسارع وتيرة نشرها. كما توقع أن يقوم المختبر بتحليل عشرات إلى مئات الآلاف من الوكلاء سنوياً، مؤكداً فخره بتسخير المنصة لخدمة المهمة الوطنية لدولة الإمارات."

منظومة تقنية متكاملة

وتم بناء المختبر على أساس عالي الأداء ومصمم للتوسعة. ويهدف إلى أتمتة التحقق من الامتثال للسياسات وجمع الأدلة من خلال دمج البنية التحتية الآمنة من سيسكو مع برمجيات أوبن إنوفيشن إيه آي. تشمل المكونات الرئيسية:

البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي من سيسكو: شبكات آمنة وحوسبة عالية الأداء مدعومة بوحدات معالجة رسومية (GPU) من NVIDIA.

Open Innovation Cluster Manager - OICM: منصة مركزية لإدارة وتشغيل منظومة الذكاء الاصطناعي بكفاءة وعلى نطاق واسع.

OI AI Security وCisco AI Defense: توفير اختبارات اختراق شاملة واختبارات أمنية مؤتمتة.

تشغيل على نطاق مؤسسي واسع

تجدر الإشارة إلى أن العمليات قد انطلقت بالفعل في المختبر، ومع الأشهر المقبلة، يتجه إلى التوسع لتحليل عشرات الآلاف من وكلاء الذكاء الاصطناعي سنوياً، بما يعزز تسارع تبني الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء في دولة الإمارات.

مُمكّن للجهات الحكومية وقطاعات الصناعة

يخدم المختبر الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومشغلي البنية التحتية الوطنية الحيوية، إلى جانب القطاعات الاستراتيجية مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة والاتصالات. كما يتيح لمطوري الذكاء الاصطناعي في الدولة التحقق من امتثال نماذجهم ووكلائهم للمتطلبات الوطنية قبل طرحها في السوق.

نبذة عن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي

يُعد مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات الجهة الوطنية المخولة بتطوير وتنظيم استراتيجية الأمن السيبراني في الدولة، ووضع السياسات والأطر التنظيمية المرتبطة بها. ويتولى المجلس قيادة جهود تعزيز المرونة السيبرانية، وحماية الفضاء الرقمي للدولة، والإشراف على السياسات القطاعية، بما في ذلك مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كما ينسق الاستجابة الوطنية للتهديدات السيبرانية بالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين.

نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا التي تربط الأطراف ببعضها بشكلٍ آمن لجعل كل شيء ممكناً. إن هدفنا هو توفير مستقبل شامل للجميع من خلال مساعدة عملائنا على إعادة صياغة تطبيقاتهم، وتعزيز أسلوب العمل المختلط لديهم، وتأمين مؤسساتهم، وتحويل بنيتهم التحتية، وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. اعرف المزيد عنا من خلال غرفة الأخبار وتابعنا على X على @Cisco.

نبذة عن أوبن إنوفيشن إيه آي

أوبن إنوفيشن إيه آي هي شركة تقنية إماراتية تُمكّن المؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي من خلال منصة سيادية ومحايدة للأجهزة. منتجها الأساسي، Open Innovation Cluster Manager، يوفر منصة متكاملة لتنسيق وحدات المعالجة الرسومية وإدارة دورة حياة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، من التطوير إلى النشر. تقدم الشركة أيضاً OI AI Security، وهي منصة متكاملة لاختبار وتقييم وتأمين نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يمكّن من نشر أنظمة موثوقة على نطاق واسع.

جهات الاتصال الإعلامية

مجلس الأمن السيبراني الإماراتي: media@csc.gov.ae

سيسكو الشرق الأوسط: razaki@cisco.com

أوبن إنوفيشن إيه آي: press@openinnovation.ai

