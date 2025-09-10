دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: علن مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي عن إطلاق "تجمع النساء"، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى إعداد الجيل المقبل من رائدات الأعمال والمهنيات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد المبادرة امتدادًا استراتيجيًا لالتزام مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي بتعزيز الشمول والقيادة والنمو في مجتمع الأعمال الهندي، وتستهدف تحقيق الدعم والتواصل عالي القيمة والتوجيه العملي.

تنطلق "تجمع النساء" في ١٢ سبتمبر مع جلسة حوار مشوقة بين هيا مشهود، مستشارة القطاع الإنساني الشهيرة، وسعاد السويدي، المهندسة الإماراتية الرائدة والمغامرة ومصورة الحياة البرية الحائزة على جوائز مرموقة. وسيقام الحدث، المخصص حصريًا لعضوات مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، في الساعة الرابعة مساءً بفندق تاج بيزنس باي، ممهدًا الطريق لموسم حافل بالحوار الهادف والإلهام.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب إطلاق مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي لعضوية فئة الشركاء، التي تتيح الوصول إلى موارد قيّمة من خلال رسوم سنوية مدعومة بأسعار ملائمة. ويؤكد هذا المستوى الجديد من العضوية التزام المجلس بتعزيز القيادة الشاملة ودعم المواهب الناشئة في واحدة من أكثر بيئات الأعمال ديناميكية في العالم.

وقالت جايشري جوبتا، المشرفة على "تجمع النساء" في مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، ومؤسسة شركة المحاماة "ذا إن هاوس كومباني": "إن "تجمع النساء" في مجلس الأعمال والمهن الهندي- دبي، ليس مجرد حدث، بل حركة شاملة، نقوم فيها بتهيئة بيئة تمكن النساء من اكتساب المزيد من المهارات، وبناء شبكات قوية، والحصول على الإرشاد من رائدات أعمال مثل سعاد السويدي".

وأضافت: "مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التنوع والابتكار، نفخر بدعم هذه الرؤية الوطنية من خلال دعم سيدات الأعمال الهنديات اللواتي يساهمن في رسم ملامح المستقبل".

وتجسّد سعاد السويدي، المتحدثة الرئيسية في حفل الإطلاق، روح الابتكار والمرونة الذي يهدف "تجمع النساء" إلى إبرازه. وتشتهر السويدي بتوثيق الحياة البرية عالميًا، مع التقاط صور نادرة وجذابة في عدد من أكثر البيئات قسوة في العالم، بدءَا من جبال الهيمالايا المتجمدة، وانتهاءً بالمناطق التي تشهد ارتفاعًا شديدًا في غابات الهند. وقد عُرضت أعمالها على ناشيونال جيوغرافيك، وسي إن إن العربية، وإم بي سي، ونيكون، وحصلت على العديد من الأوسمة، بما في ذلك جائزة الأم تيريزا للسلام المرموقة.

إلى جانب التصوير الفوتوغرافي، تُعدّ سعاد مناصرة عالمية للحفاظ على الحياة البرية والتفاهم بين الثقافات. فهي متحدثة في TEDx وضيفة دائمة في المنتديات والسفارات الدولية، وتستخدم منصتها لإلهام الوعي البيئي والتأثير الاجتماعي. يُمثّل حضورها معيارًا رفيعًا لمستوى المتحدثين في "تجمع النساء"، مما يعكس التزام المجلس بإبراز الأصوات المتنوعة ذات المستوى العالمي.

واختتمت السيدة غوبتا حديثها: "بتركيزٍ دقيق على بناء الشبكات، والدعم، والإرشاد، وتعزيز الظهور، حيث تسهم عضوية فئة الشركاء الجديدة و"تجمع النساء" معًا لسد فجوات التمثيل والقيادة، مع العمل بنشاط على رعاية مسارات جديدة للنجاح".

-انتهى-

#بياناتشركات