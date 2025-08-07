الشارقة: عقد مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، الاجتماع الثاني من العام الجاري 2025، برئاسة سعادة وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة الشارقة القابضة، لمناقشة العمليات التشغيلية، والبيانات المالية، والدراسات المستقبلية، بهدف النهوض بمشاريع الشارقة القابضة وتحقيق إيرادات مستدامة من خلال عمليات الشركة ضمن سلسلة "متاجر"، والمشروع العقاري الرائد "مشروع الزاهية"، الذي يضم مجتمعات سكنية متكاملة وخدمات متنوعة.

وأكد وليد الصايغ: "شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم تثري الأفكار والخطط، وتفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وتطوير نماذج الأعمال المبتكرة، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمشاريعنا العقارية والتجارية، بما يواكب تطلعات إمارة الشارقة ويخدم رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى."

وقال السيد وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للشركة: "نلتزم في الشارقة القابضة بوضع الإنسان في قلب كل مشروع ومبادرة، وهذا التوجّه تحقيقًا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وترسيخ جودة الحياة كمحور أساسي للتنمية، كما نعمل بشكل استباقي على تطوير بيئة خدمية تلبّي احتياجات المجتمع".

واستعرض الاجتماع مستجدات العمل في المشاريع الحالية، والتحديات التشغيلية، والخطط التطويرية المقترحة للمرحلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسية، والتوصيات المطروحة لتعزيز الكفاءة وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.

يضم مجمع الزاهية نحو 3.7 ألف وحدة سكنية، والتي تم تصميمها وفق أعلى المعايير الدولية في مجال الاستدامة البيئية، حيث يُعتبر الزاهية أول مشروع عقاري سكني في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط يحصل على شهادة “بريام” العالمية للمجمعات السكنية.

ومن الجدير بالذكر أن الشارقة القابضة ثمرة شراكة استراتيجية بين شركة "ماجد الفطيم العقارية" وشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، تأسست في العام 2008 كشركة تطوير عقاري تركز على المشاريع المجتمعية، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، والارتقاء بمستوى معيشة ورفاهية سكان الشارقة عن طريق تطوير مجتمعات توفر لهم نوعية حياة عالية الجودة والقيمة المتميزة لاستثماراتهم.

-انتهى-

