الاجتماع تناول تطورات مشروع الجينوم الوطني

توصيات لجنتي التدقيق والمخاطر والتطوير والتحسين على أجندة المجلس

الإمارات العربية المتحدة – دبي، عقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اجتماعه الدوري برئاسة سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تمحورت حول متابعة مستويات الأداء المؤسسي خلال النصف الأول من عام 2025، واستعراض مستجدات المشاريع التحولية والاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز استدامة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف المؤسسة ورؤيتها.

وفي هذا السياق، أكّد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة للوقوف على ما تم تحقيقه من تقدم ملموس في المشاريع التحولية والمبادرات الاستراتيجية، ما يعزز من جاهزية المؤسسة واستدامة خدماتها وفق أفضل المعايير، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على توسيع نطاق التحول الرقمي وتعزيز ممارسات الابتكار واستقطاب وتمكين أفضل الكفاءات الوطنية، بما يواكب توجهات الدولة في تطوير نموذج صحي متقدم ومستدام.

واطّلع المجلس على مستجدات مشروع الجينوم، الذي يهدف إلى تقديم رعاية صحية دقيقة وشخصية تعتمد على البيانات الجينية، وتسهم في تحسين الصحة العامة، حيث استعرضت الجلسة نتائج برنامج الجينوم الإماراتي وبرنامج الفحص الجيني للمقبلين على الزواج وبرنامج الطب الشخصي، كما تناول الاجتماع مستجدات المشاريع التحولية المعتمدة ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة لعامي 2024 و2025.

وضمن بنود جدول الأعمال، تناول الاجتماع توصيات لجنة التدقيق والمخاطر، التي استعرضت تقارير الأداء المالي والتدقيق الداخلي، إلى جانب توصيات لجنة التطوير والتحسين بشأن مستجدات المبادرات الاستراتيجية، بما يعزز من كفاءة العمليات وضمان استمرارية تحسين الأداء.

واختتم الاجتماع بمناقشة عدد من المقترحات المستقبلية، الهادفة إلى دعم جودة الحياة وتعزيز استدامة خدمات المؤسسة، من خلال منظومة مرنة ومتكاملة تركز على الإنسان، وتواكب المستجدات التقنية والتغيرات المجتمعية، انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الريادة الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.

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