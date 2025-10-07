الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن إطلاق خدمتين جديدتين ضمن مختبر فحص مواد البناء التابع لقطاع خدمات مختبر الفحص المركزي بالمجلس، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز جودة المواد المستخدمة في مشاريع البناء الحيوية بالإمارة، ودعم التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.

تشمل الخدمات الجديدة فحص محتوى البوليمر وفحص الأسلاك الحديدية، حيث تم تصميمهما لتلبية احتياجات الجهات المعنية وضمان توافق المواد مع المواصفات القياسية المعتمدة، ويأتي هذا التطوير في ظل تسارع وتيرة المشاريع الكبرى في الإمارة، وما يتطلبه ذلك من ضمان موثوقية وجودة المواد المستخدمة بما يسهم في تعزيز مستويات السلامة والأمان في البنية التحتية.

خدمة فحص محتوى البوليمر هي خدمة متقدمة لتحليل المواد البلاستيكية وتحديد نوعية البوليمرات بدقة عالية، توفر بديلاً محليًا يغني عن إرسال العينات إلى الخارج، ما يساهم في اختصار الوقت وتقليل التكاليف على الشركات والهيئات الحكومية، أما خدمة فحص الأسلاك الحديدية فيركز على تقييم الخصائص الميكانيكية للأسلاك مثل مقاومة الشد والاستطالة والصلابة، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، بما يدعم شركات المقاولات والاستشارات الهندسية في تنفيذ مشاريع عالية الجودة والاعتمادية.

وأكد المجلس أن توفير هذه الخدمات المتخصصة سيعزز ثقة المستثمرين والمطورين، ويحفز تدفق الاستثمارات المحلية والدولية، بما يساهم في دعم توجهات أبوظبي نحو بناء مدن ذكية ومستدامة ذات بنية تحتية متينة وآمنة، وفي هذا السياق، صرّح سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات مختبر الفحص المركزي بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة قائلاً: إطلاق هاتين الخدمتين يعكس التزام المجلس بالانتقال من دور المختبر التقليدي إلى دور الشريك الاستراتيجي في مسيرة التطوير العمراني والاقتصادي للإمارة، نحن لا نقتصر على تقديم فحوصات دقيقة وفق أعلى المعايير العالمية، بل نساهم بشكل مباشر في دعم تنافسية اقتصاد أبوظبي وتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية رائدة في مجال الجودة والمطابقة، هذه الخطوة جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تمكين القطاعين العام والخاص من بناء مشاريع تحقق أعلى درجات الأمان، وتستجيب لتطلعات الإمارة نحو التنمية المستدامة واقتصاد المستقبل".

واختتم سعادته بالتأكيد على أن المجلس سيواصل الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق خدماته، ليبقى شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف أبوظبي الاستراتيجية في مجال الجودة والبنية التحتية، ويقوم مختبر مواد البناء بتقديم مجموعة شاملة من الخدمات تشمل الاختبارات الكيميائية والميكانيكية والفيزيائية، مع استخدام أحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية المتقدمة،

من خلال هذه الجهود يسعى المجلس إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في مجال البناء والإنشاء، لتحقيق رؤية الإمارة للمستقبل.

عن المجلس:

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة هو جهة تابعة لحكومة أبوظبي تأسست بموجب القانون المحلي رقم (3) لعام 2009 بهدف تطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة بالإمارة لرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً. يشكل المجلس إطاراً للجهات التنظيمية وقطاع الصناعة في أبوظبي، ويأخذ على عاتقه مهمة ترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة للإمارة لتعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية من خلال تطوير بنية تحتية وفقًا للمعايير العالمية للجودة والمطابقة.

