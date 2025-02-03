المعايير والمؤشرات الخاصة بفئة وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد

تُمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94% %من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص

يأتي إطلاق هذه الفئة الجديدة تماشياً مع جهود الدولة في تعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة.. ودعم تحقيق مستهدفات "الأجندة الوطنية لريادة الأعمال"

دبي – أطلق “مجرى” الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، فئة جديدة من وسام الأثر المجتمعي، وهي "وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك في خطوة مميزة من شأنها تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة. حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إحداث تأثير مستدام، فضلاً عن المساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات ودعم أهدافها الوطنية في مجال الاستدامة.

وتم الكشف عن "وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة" خلال مشاركة "مجرى" في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، مما يعكس التزام الصندوق بتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والممارسات المستدامة ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للابتكار، حيث تلعب دورًا محورياً في تطوير الأفكار والحلول الرائدة وتتميز بقدرتها على التكيف مع التغيُّرات ورسم ملامح المستقبل أيا كان نوعها، بدءاً من مؤسسي المشاريع الصغيرة إلى رواد الأعمال الذي يقودون مسيرة التقدم الاقتصادي في شتّى المجالات، مما يجعلها عنصراً جوهرياً في دفع عجلة التغيير. وتُمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94 % من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص.

ويأتي إطلاق هذه الفئة الجديدة من وسام الأثر تماشياً مع جهود الدولة في دعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، سعياً لتعزيز مشهد ريادة الأعمال بالدولة لتصبح الإمارات الموطن الأول لريادة الأعمال بحلول العام 2031.

وقالت ساره شو، مدير “مجرى” الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: "إن وسام "مجرى" للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر ليس مجرد وسام تكريم، ولكنه تأكيد على التزامنا بدعم هذه الشركات لتحقيق الاستدامة وتبني ممارسات أعمال مسؤولة. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية ضمن فئة ريادة الأعمال، بما يضمن تحقيق الشركات للأرباح وإحداث أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والبيئة والاقتصاد. ونعتزم مواصلة إطلاق المبادرات الرامية إلى تمكين الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيزها على الابتكار وتبني ممارسات المسؤولية المجتمعية وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مزدهر قادر على مواكبة تطورات المستقبل."

وتسهم الفئة الجديدة من وسام الأثر في خلق بيئة تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمة مجتمعاتها بشكل أفضل والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مما يعكس التزام "مجرى" بتمكين الشركات بمختلف أحجامها. كما تهدف الفئة الجديدة إلى زيادة عدد الجهات التي تقدم تقارير عن الأثر الذي تحدثه بأنشطة المسؤولية المجتمعية الخاصة بها، ما يعزز الشفافية ويرسخ ثقافة قائمة على البيانات لتسريع وتيرة الجهود الوطنية نحو تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

ومن الجدير بالذكر أن المعايير والمؤشرات الخاصة بفئة وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ويُعدّ وسام الأثر المجتمعي، الذي أطلقه صندوق "مجرى" عام 2023، أعلى وسام لتكريم التميُّز في مجالي المسؤولية المجتمعية والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دولة الإمارات. ويُمنح هذا الوسام المرموق، بفئاته الثلاثة الفضية والذهبية والبلاتينية، تكريماً للشركات التي تحقق تأثيراً ملموساً وتمتثل لأعلى معايير المسؤولية المجتمعية والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وخلال مشاركة "مجرى" في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، قدم الصندوق ثلاث مساحات على مدار يومين بشكل مجاني للشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على "ختم الأثر المستدام" من الصندوق، متيحاً الفرصة أمام ثلاث شركات مختارة لعرض مشاريعها المستدامة كما استعرض "مجرى" آليات التأهيل والتحقق الخاصة بالمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والمستدام. وتجدر الإشارة إلى أن "مجرى" هو الجهة الاتحادية الوحيدة المخولة باعتماد المشاريع وتوثيقها من خلال ختميّ "مشروع أثر مستدام" و"مشروع مؤهل لتحقيق أثر مستدام".

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