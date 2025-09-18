الدوحة، قطر: استضافت متاحف مشيرب وسدرة للطب الجلسة الرابعة من سلسلة مقهى العلوم، يوم الاثنين 15 سبتمبر في متاحف مشيرب- بيت بن جلمود حيث حضر أكثر من 120 مشاركاً. تمحورت الفعالية حول موضوع "قطر الصحية: مناقشة نمط الحياة المتعلق بالمشكلات الصحية"، وجمعت أخصائيي الرعاية الصحية وممارسي العافية وأفراد المجتمع لمناقشة الوقاية الشاملة.

وفرت الجلسة منصة لاستكشاف كيف يمكن للتغييرات البسيطة في نمط الحياة اليومي أن تحقق فوائد طويلة المدى للأفراد والعائلات والمجتمع القطري. عُقدت الفعالية في بيت بن جلمود - وهو متحف مكرس للمثابرة الإنسانية والتنمية الاجتماعية - في مهمة مجتمعية لربط المعرفة العلمية بالفهم العام.

نظمت الجلسة الرابعة من مقهى العلوم مناقشاتها حول عدة محاور حيوية في مجال الرعاية الوقائية: لمحة وطنية عن اتجاهات الصحة الحالية في قطر، وثلاثية العافية المتمثلة في التغذية والرياضة والصحة النفسية، وأصوات المجتمع وأنظمة الدعم التي أكدت على أهمية المبادرات المحلية في تشكيل عادات صحية. كما ركزت أقسام إضافية على تمكين العائلات من خلال التعليم والعمل، ورؤية مشتركة لقطر أكثر صحة، مما يؤكد على المسؤولية المشتركة للمجتمعات والمؤسسات.

قالت الدكتورة سحر دعاس، مديرة الأبحاث في سدرة للطب ومؤسسة مبادرة مقهى العلوم: "بصفتي باحثة وأماً في الوقت نفسه، أدرك أن التغيير الصحي المستدام لا يبدأ في العيادات أو المختبرات، بل في منازلنا ومجتمعاتنا. هدفنا في كل جلسة من جلسات مقهى العلوم هو ترجمة المفاهيم العلمية المعقدة إلى رؤى قابلة للتطبيق يمكنها تحسين الصحة والعافية لكل عائلة في قطر. وتذكرنا هذه الجلسة أن الوقاية لا تتعلق بالنصائح الطبية فحسب، بل أيضاً بالخيارات التي تُتخذ في المنازل والمدارس وأماكن العمل."

من جانبه، قال السيد عبدالله النعمة، المدير العام لمتاحف مشيرب: "تشجع هذه الجلسات الحوار حول المواضيع التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس، ونحن فخورون برؤية المجتمع يتفاعل بنشاط مع العلوم في هذا الإطار. ولأن متاحف مشيرب تعمل كمحور للحوار الثقافي والتعليمي، فإن استضافة سلسلة مقهى العلوم تتماشى تماماً مع مهمتنا لإلهام التغيير الاجتماعي الإيجابي."

ضمت الفعالية مساهمات من متحدثين مدعوين منهم الدكتورة شذى الحسن، استشارية طب الأطفال في خدمات الأطفال والشباب بسدرة للطب؛ والدكتورة عائشة الأحمدي، أستاذة مساعدة في الصحة النفسية السريرية وعلم النفس الإرشادي بجامعة قطر؛ والسيدة راشيل رحمه، صحفية وشخصية مؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي ومختصة في الصحة ونمط الحياة؛ والسيدة إيمان العزواني، مؤسسة نادي الخامسة فجراً وأخصائية أبحاث في سدرة للطب؛ والسيدة إخلاص أحمد، أخصائية المشاركة في مكتبة قطر الوطنية. شارك المتحدثون خبراتهم وإرشاداتهم العملية مع المشاركين، حيث ناقشوا وجهات نظر متنوعة حول الصحة والمشاركة المجتمعية. أدار الجلسة الدكتور عمر عبد الستار، استراتيجي الاستدامة أخصائي أول في برامج البحوث بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار.

بالإضافة إلى المحاضرات، ضمت الفعالية أيضاً معارض من مكتبة قطر الوطنية، وأورانج ثيوري، ونادي الخامسة فجراً، وزست للملابس الرياضية.

انطلق مقهى العلوم في عام 2024، وهو تعاون مستمر بين متاحف مشيرب وسدرة للطب مصمم لتشجيع المشاركة العامة في القضايا العلمية التي تؤثر على المجتمع. حيث تغطي سلسلة 2025 مواضيع متنوعة، من صحة المجتمع والرعاية الشاملة إلى الحالات الجينية النادرة، مع تقديم كل جلسة مناقشات مفهومة بقيادة الخبراء.

يُعقد مقهى العلوم كل ثلاثة أشهر، وهو مجاني ومفتوح للجمهور، ويرحب بمشاركة الأفراد إلى جانب الطلاب والباحثين ومختصي الرعاية الصحية.

نبذة عن مشيرب العقارية

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة ايضا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

نبذة عن سدرة للطب

سدرة للطب، منشأة رعاية صحية خاصة في قطر، غير ربحية، تأسس لخدمة النساء والأطفال واليافعين، ويعتبر أحد أبرز المؤسسات الأكاديمية في مجال الرعاية الصحية والبحوث الطبية، وقد تأسس من قبل مؤسسة قطر للتعليم والعلوم وتنمية المجتمع. يسعى المستشفى جاهداً لتقديم رعاية متميزة تركز على المريض وأفراد عائلته، ويعمل على إجراء أبحاث طبية حيوية وسريرية مبتكرة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية المتخصصة والعلاج الدقيق للأمراض الوراثية والنادرة.

