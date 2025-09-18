برنامج "أبطال مبادلة للمستقبل" استقطب أكثر من 830 مشاركاً من خلال 729 ساعة من الأنشطة الرياضية والتعليمية والمبادرات المجتمعية الشاملة خلال العام الماضي.

أبوظبي: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، تجديد شراكتها القائمة مع نادي الجزيرة الرياضي، وذلك بهدف تعزيز جهودهما المشتركة في مجال تمكين الشباب، ودعم الرفاهية المجتمعية، وإحداث تأثير مجتمعي إيجابي ومستدام.

ويعد برنامج "أبطال مبادلة للمستقبل" ركيزة أساسية في هذه الشراكة، وهو مبادرة مستمرة على مدار الموسم تجمع بين الرياضة التنافسية، والتواصل المجتمعي، وفرص التطوير الشخصي، بما يضمن تزويد الشباب بالوسائل التي تمكّنهم من التألق داخل الملعب وخارجه.

وبهذه المناسبة، قالت علياء الحوسني، مدير تنفيذي في مبادلة: "تعكس شراكتنا مع نادي الجزيرة إيمان مبادلة بتحقيق قيمة طويلة الأمد، ليس فقط من خلال استثماراتنا، بل أيضاً عبر المبادرات التي تعود بالنفع على مجتمعاتنا. ويُعد برنامج أبطال مبادلة للمستقبل مثالًا حيّاً على ذلك، حيث يوظف هذا البرنامج قوة الرياضة وتأثيرها لتمكين الشباب، وتعزيز الرفاهية المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الشمولية."

من جانبه، قال جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة: "فخورون بهذه الشراكة المميزة مع مبادلة، حيث نتشارك الأهداف و الالتزام الجاد بخدمة المجتمع وتشجيع جميع شرائح المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة. ويُعد مشروع أبطال المستقبل امتدادًا لسلسلة من المشاريع المشتركة الناجحة بين مبادلة ونادي الجزيرة، والتي أسهمت بشكل كبير في رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة، وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم، وتحفيزهم ليكونوا أكثر نشاطاً وحيوية."

يشار إلى أنه وعلى مدار العام الماضي، قدّم برنامج أبطال مبادلة للمستقبل ما مجموعه 729 ساعة من التدريب والإرشاد والأنشطة المعنية بالصحة والرفاهية المجتمعية، مستقطباً أكثر من 830 مشاركًا في مختلف أنحاء أبوظبي.

وكان من أبرز فعاليات الموسم الماضي، تنظيم مباراة كرة قدم موحّدة جمعت أصحاب الهمم وأقرانهم، في احتفالية جسّدت قيم الشمولية والصداقة؛ وسلسلة من ورش العمل حول التغذية والرفاهية واللياقة البدنية لتزويد الرياضيين الناشئين بالمعرفة التي تمكّنهم من اتباع أنماط حياة صحية؛ إلى جانب بطولات كرة الصالات لفئات تحت 10 وتحت 12 وتحت 14 عامًا، والتي اختتمت بتصفيات كرة الصالات في أبوظبي؛ فضلًا عن برنامج "تدريب المَدربين" الذي زوّد المعلمين والمدربين بالمهارات اللازمة لتطوير اللاعبين الصغار؛ ومبادرة تطوير القيادات الشابة التي قدّمت فرصًا للتطوع للشباب وتجارب إرشاد وتوجيه.

نبذة حول شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,212 مليار درهم إماراتي )330 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي. لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com

نبذة حول نادي الجزيرة الرياضي:

يُعد نادي الجزيرة واحدا من أكبر الأندية وأكثرها عراقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتميّز بتاريخه الغني، وقاعدة جماهيرية واسعة، وسعي دائم نحو التميّز داخل الملعب وخارجه. تأسس النادي عام 1974 إثر اندماج ناديي الخالدية والبطين، ويقع في قلب العاصمة أبوظبي، وقد تطور ليصبح قوة رئيسية في كرة القدم الإماراتية، حيث ينافس باستمرار على ألقاب البطولات التي يشارك فيها.

حقق النادي العديد من الإنجازات، من أبرزها الفوز بكأس الاتحاد عام 2006، وبطولة أندية مجلس التعاون الخليجي عام 2007، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في عامي 2010 و2025. كما توّج الفريق بلقب دوري أدنوك للمحترفين في أعوام 2011 و2017 و2021، إلى جانب الفوز بكأس رئيس الدولة ثلاث مرات (2011، 2012، و2016)، وكأس السوبر الإماراتي عام 2022.

ويُدير نادي الجزيرة واحدة من أفضل أكاديميات كرة القدم في المنطقة، حيث يرفد المنتخبات الوطنية الإماراتية بمواهب في مختلف الفئات العمرية، ويشتهر أيضًا بالتعاقد مع أبرز اللاعبين والمدربين العالميين. كما يضم النادي مجمّعًا متكاملًا للرياضة والترفيه يوفّر مرافق عالمية المستوى، مثل استاد محمد بن زايد، أكبر استاد نادي في الإمارات بسعة 35,000 متفرج، إلى جانب قبة مغطاة تتسع لـ 2,000 متفرج.

