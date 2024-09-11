إتمام عمليات الحفر بنجاح وأمان في منطقة “جنوب أندامان” يمهد لخطة التطوير

أبوظبي / جاكارتا: كشفت مبادلة للطاقة، شركة الطاقة العالمية ومقرّها أبوظبي، اليوم عن إنجازين مهمين في أنشطتها الاستكشافية في منطقة أندامان.

وفي أعقاب جولة الترخيص الإندونيسية، تم إرساء عقد امتياز منطقة “وسط أندامان” للعرض المشترك الذي تقدمت به مبادلة للطاقة مع شركة هاربور إنيرجي، والتي ستتولى العمليات التشغيلية بحصة بلغت 60%، بينما بلغت حصة مبادلة للطاقة 40%. ويعزز هذا الاستحواذ استراتيجية النمو لمبادلة للطاقة في منطقة حوض بحر أندامان وتوسيع آفاق الفرص فيها.

وعلاوة على ذلك، أعلنت مبادلة للطاقة عن اكتمال عمليات الحفر والتقييم بنجاح وأمان في آبار منطقة “جنوب أندامان “، بما في ذلك “لاياران-1” و”تانكولو-1” و”لاياران-2” و “لاياران-2) “(ST1 ، والتي أظهرت إمكانية اكتشاف عدة تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الموقع. وقد لعبت التقنيات المتقدمة وقدرات الحفر في المياه العميقة دوراً بالغ الأهمية في نجاح أنشطة الاستكشاف والتقييم لضمان تعزيز فاعلية وأمان عمليات الحفر.

وفي معرض تعليقه على الإنجاز الجديد، قال عدنان بوفطيم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مبادلة للطاقة: "يمثل نجاحنا بتأمين إمتياز وسط أندامان تطوراً استراتيجياً مهماً من شأنه أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص المستقبلية. ولا شك أن قدراتنا التشغيلية وخبراتنا الواسعة في هذا الحوض تعزز قدرتنا على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في منطقتي جنوب ووسط أندامان. ونتطلع قدماً إلى العمل مع شريكنا وأصحاب المصلحة من الجهات الحكومية لتطوير هذه المشاريع".

وأضاف عبدالله بو علي، رئيس مكتب مبادلة للطاقة في إندونيسيا: "يسرنا الإعلان عن اكتمال عمليات الحفر هذه بنجاح مع مراعاة أقصى معايير الأمان. لا يقتصر هذا الإنجاز على تتويج جهود فريقنا، إنما يمثل أيضاً علامة فارقة لشركة مبادلة للطاقة من شأنها دعم جهود تحول الطاقة بما ينسجم مع أولويات أمن الطاقة في إندونيسيا".

ومن خلال عمليات الحفر في الآبار الواقعة في منطقتي “جنوب أندامان” و “أندامان 2”، استطاعت شركة مبادلة للطاقة وشركائها تأكيد أهمية هذه المواقع الغنية بالموارد التي تتيح إمكانية إعادة تشكيل مشهد قطاع الطاقة في إندونيسيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، حيث تعمل الشركة بنشاط على صياغة استراتيجية لتطوير هذه الموارد وأخذها لمرحلة الإنتاج بأسرع وقت ممكن.

نبذة عن مبادلة للطاقة

تعد مبادلة للطاقة شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، تعرف كمشغل مسؤول و شريك قيِّم. نحن نقود عملياتنا لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة بطريقة آمنة ومستدامة وفعالة. ندير حالياً أصولاً وعملياتٍ تغطي 11 دولة، تتركز بشكل أساسي في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا وروسيا.

مبادلة للطاقة هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة من قبل حكومة أبوظبي. ويشكل الغاز الطبيعي حوالي 69 في المئة من محفظة أعمال الشركة، وقد بلغ متوسط الطاقة الإنتاجية لمشاريع الشركة في عام 2023 إلى ما يقارب 369 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.

وتماشياً مع التزام مبادلة للطاقة بلعب دور فعال في مجال تحول الطاقة ، توسع الشركة أعمالها عبر سلسلة القيمة للغاز وتسعى بشكل فاعل لاستكشاف فرص في قطاعات الطاقة الجديدة.

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