· منشأة طبية جديدة تقدم تخصصات عديدة وخدمات العيادات الخارجية وتضع في متناول سكان دبي أفضل معايير الرعاية الصحية العالمية تحت سقف واحد

· ستقدم المنشأة الجديدة منهجية رعاية فريدة من نوعها ومدعومة بتخصصات عديدة وتلبي شتى احتياجات المرضى سعياً للارتقاء بجودة الرعاية وإثراء تجربة كل مريض

· ستحتضن المنشأة 30 عيادة تخصصية وستحظى بدعم نخبة من الخبراء المدربين والتقنيات المتطورة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادلة للرعاية الصحية اليوم عن افتتاح منشأتها الطبية الجديدة بدبي.

وستقدم المنشأة الجديدة تخصصات طبية وعلاجية عديدة من بينها طب الأطفال، إلى جانب الخدمات الجراحية التي تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجلد، والأعصاب، وأمراض الغدد الصماء، والجراحات التجميلية وطب العظام. وتتضمن المنشأة الطبية المتطورة 96 غرفة للاستشارات الطبية، و4 غرف عمليات، وجناحين للتنظير، ومختبر داخلي، وصيدلية، وقسم للتصوير الشعاعي ومرافق مخصصة لإعادة التأهيل، وغرف للإجراءات العلاجية الخاصة، وتقدم جميعها نموذج رعاية شامل ومتكامل يلبي مختلف احتياجات قاطني دبي والإمارات الشمالية. وستحتضن المنشأة أيضاً صالة فريدة من نوعها مخصصة لما بعد الإجراءات الجراحية، حيث سيقدم فريق الرعاية متعدد التخصصات كافة التعليمات الضرورية للمرضى بعد خضوعهم للعمليات الجراحية استعداداً لخروجهم من المستشفى.

وستحتضن المنشأة أيضاً عيادة مستقلة لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الذي تلقى مؤخراً تكريماً رفيع المستوى كأفضل مستشفى في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ضمن "مؤشر أفضل المستشفيات حول العالم 2022"، إضافة إلى مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، المنشأة الرائدة في المنطقة في تقديم الرعاية الشاملة والمتخصصة للمصابين بمرض السكري وأمراض الغدد الصماء.

ومن موقعها الحيوي في جميرا 3 بإمارة دبي، تمتد المنشأة الجديدة على مساحة قدرها 125 ألف قدم مربع وستقدم نموذج الرعاية الصحية متعدد التخصصات الذي يضم تخصصات طبية وسريرية للكبار والأطفال على حد سواء، ويجري تقديمها بأيدي فريق متمرس في الرعاية السريرية من مختلف المستشفيات التابعة لشبكة مبادلة للرعاية الصحية وشركائها العالميين.

وستجمع المنشأة الجديدة نخبة من الخبراء متعددي التخصصات في الرعاية السريرية من ضمن شبكة مبادلة للرعاية الصحية الواسعة من المستشفيات، لتقدم للمراجعين خدمات رعاية عالمية المستوى في الإمارة تغنيهم عن الحاجة للسفر للخارج لتلقي

الخدمات العلاجية التخصصية. وسيضمن تقديم تخصصات عدة تحت سقف واحد للمرضى الحصول على رعاية متكاملة بكل يسر وسهولة وتلبي شتى احتياجاتهم الصحية.

وفي هذا السياق، قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: "نضع في مبادلة للرعاية الصحية راحة المرضى واحتياجاتهم محوراً لجميع قراراتنا. لذلك جاءت خطوة توسيع شبكتنا من مرافق الرعاية الصحية المتطورة لنتمكن من تقديم أعلى مستويات رعاية المرضى لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها مع ضمان وصولهم لخبراتنا الطويلة في الرعاية الطبية والتي تمثل ثمرة عقود من الممارسة العالمية، والمقدمة بأيدي المتخصصين في الرعاية الطبية والسريرية من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية".

وأضاف: "يحصل المرضى ضمن مختلف مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية على خدمات الرعاية والعلاج في جميع مراحل حياتهم، انطلاقاً من حرص فريق العمل المطلق على تقديم الرعاية المتميزة وأفضل تجارب المرضى. ولاشك أن خطوة توسعنا في دبي هي مجرد بداية فقط، ونحن على ثقة بقدرة أصولنا للرعاية الصحية على مواصلة توسعها بنجاح، وتقديم منهجية الرعاية القائمة على الدلائل لجميع سكان ومجتمعات دبي والإمارات الشمالية".

وستلعب المنشأة الجديدة دوراً رئيسياً في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات الذي يشهد تطوراً كبيراً، وستتولى دوراً فاعلاً في دعم قطاع السياحة العلاجية.

لحجز موعد، يرجى التواصل مع مبادلة للرعاية الصحية عبر الرقم 800 77

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نبذة عن مبادلة للرعاية الصحية

مبادلة للرعاية الصحية هي شبكة مرافق رعاية صحية متكاملة تعمل تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار. وقد تأسست في العام 2021 لتشغيل وإدارة وتطوير محفظتها من مرافق الرعاية الصحية والتي تضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، هيلث بوينت، مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أمانة للرعاية الصحية، المختبر المرجعي الوطني، مركز العاصمة للفحص الصحي، مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، مستشفى دانة الإمارات، مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، مركز هيلث بلاس لصحة الأسرة، هيلث بلاس للإخصاب، مركز هيلث بلاس لصحة المرأة، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي. وتماشياً مع رؤيتها الرامية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة، تمثل مبادلة للرعاية الصحية معياراً جديداً للتميز في القطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مرافقها المتطورة وكوادرها عالمية المستوى التي تحرص على تقديم تجربة استثنائية، وإعطاء الأولوية للمرضى. ويعد الابتكار والأبحاث والبرامج التعليمية والتدريبية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها مبادلة للرعاية الصحية في سعيها لتطوير قطاع صحي مستدام، يتماشى مع رؤية أبوظبي والمنطقة.

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يمكنكم متابعة مبادلة للرعاية الصحية عبر @mubadalahealth على تويتر وإنستاجرام وفيس بوك ولينكدإن.

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