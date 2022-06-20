· مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي يعقدان شراكة لتقديم خدمات طب العيون لمرضى السكري واضطرابات الغدد الصماء في دولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقَّع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، مؤخراً اتفاقية مع مستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي لتقديم خدمات طب العيون لمرضى المركز في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي يعتبر جزءاً من مبادلة للرعاية الصحية أيضاً، وهو حصيلة شراكتها مع مورفيلدز لندن، المستشفى الرائد في مجال خدمات طب العيون في المملكة المتحدة.

في خطوة تجمع علامتين طبيَّتين عالميَّتين من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا معاً للتعاون تحت سقف واحد، سيتمكن المرضى الآن من الوصول إلى خدمات طب العيون التي يقدمها أطباء مورفيلدز في فرع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري الكائن في شارع الخليج العربي، بما يتماشى مع أهداف الفريقين اللذين يتطلّعان إلى تزويد المرضى بخدمات رعاية صحية عالمية المستوى على مقربة من منازلهم.

في هذا الإطار، قال الدكتور نيكولاس ريتشاردز، المدير التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: "تم تأسيس مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري على قاعدة الشراكة طويلة الأمد التي تربطنا بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، حيث أدركت قيادتنا الرشيدة منذ البداية أهمية الدور الذي تؤديه الشراكات الدولية في النجاح بمهمة تطوير الخبرات الطبية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ونفتخر اليوم بالتعاون مع شريك آخر لمبادلة للرعاية الصحية، إذ أنه، ومن خلال مضافرة الجهود، وتبادل المعرفة والمهارات حول مرض السكري سنتمكّن من تقديم مقاربة شاملة ومتعددة الخبرات لمرضانا".

تعتبر أمراض العيون من أكثر الحالات شيوعاً في صفوف الأشخاص المصابين بداء السكري. بحيث قد يؤثر اعتلال شبكية العين السكري بشكل كبير على حياة المرضى، إذ يصيب الأوعية الدموية في شبكية العين، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم تتم معالجته. لذا يُنصح مرضى السكري بإجراء فحوصات دورية لعيونهم حفاظاً على صحتها. ومن خلال هذه الشراكة، سيكون بإمكانهم الوصول إلى مجموعة واسعة من علاجات طب العيون والتدخلات الجراحية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأمراض الشبكية أو القرنية، الحول، الليزر وإجراءات الانكسار، الزَّرق، إعتام عدسة العين، أمراض العين الوراثية، تجميل العيون، الفيزيولوجيا الكهربية البصرية، ودعم احتياجات العين الاصطناعية.

وفي سياق متصل، علّق الدكتور إسماعيل محمد أربابي، المسؤول الطبي واستشاري طب العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، قائلاً: "نفتخر بأن نكون جزءاً من شبكة مبادلة للرعاية الصحية، الأمر الذي يمنحنا الفرصة للمزيد من الشراكات التي ستمكننا من تقديم رعاية شاملة لمجموعة أكبر من المرضى. ونحن نتطلع إلى تقديم حلول مبتكرة تركّز على العناية بمرضانا في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وإلى المساعدة في التثقيف الطبي لمرضى السكري حفاظاً على صحة نظرهم".

وقد بدأ بالفعل تقديم هذه الخدمات في فرع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري الكائن في شارع الخليج العربي، وهي متاحة للمرضى، عن طريق الحجز المسبق، خلال ساعات العمل المعتادة للمركز.

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حول مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري

مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري شريك مبادلة للرعاية الصحية هو مركز يجمع عيادات خارجية عالية التطور ومختصٌّ في معالجة السكري والبحوث والتدريب ونشر التوعية في مجال الصحة العامة. وخلال فترة لا تتجاوز العشر سنوات، اكتسب المركز شهرة عالمية بفضل نهجه الشامل في معالجة مرض السكري ومضاعفاته بحيث يحصل المرضى على كافة خدمات الرعاية التي يحتاجونها تحت سقف واحد.

يجمع المركز أكثر من 80 اختصاصياً في السكري والغدد الصماء، وهو يوفر أفضل سبل الرعاية الطبية بدءاً من التشخيص ومروراً بإدارة المرض، وذلك ضمن 11 تخصصاً تشمل الغدد الصماء لدى البالغين والأطفال، ومعالجة الاضطرابات الاستقلابية والكهرلية، والعناية ما قبل جراحات علاج البدانة وما بعدها، والوقاية من أمراض القلب، واستشارات التغذية, خدمات التثقيف الصحي لمرضى السكري ، وطب العيون، وطب الكلى، وطب الأقدام.

يشكل المركز الذي تمّ تشييده في أبوظبي جزءًا من المبادرات التي أطلقتها مبادلة للرعاية الصحّية بالشراكة مع مركز إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتّحدة في العام 2006، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات رعاية مرض السكري في الإمارات. ويقوم المركز حالياً بتشغيل ثلاثة فروع في أبوظبي والعين، مساهماً في التأثير الإيجابي على حياة أكثر من مليون شخص بفضل برامج العناية بالمرضى ومبادرات التوعية بالصحة العامة. وفي عام 2007، أطلق المركز حملة توعية صحية عامة بعنوان (السكري. معرفة، عمل) أصبحت الآن أطول حملة من نوعها تقام في البلاد. وتعمل المبادرة على الترويج لأسلوب حياة صحي ونشط من خلال رزنامة من الفعاليات يشارك فيها جميع أفراد المجتمع، حيث تتضمن الفعاليات الكبيرة مسيرة سنوية تتزامن مع اليوم العالمي للسكري في شهر نوفمبر.

حصل مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري من اللجنة المشتركة الدولية (JCI) على شهادة برنامج الرعاية الصحية السريرية (CCPC) في مجال إدارة رعاية السكري وعلى اعتماد اللجنة في مجال الرعاية الصحية المتنقلة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.icldc.ae

نبذة عن مركز مستشفى مورفيلدز للعيون، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

تم افتتاح مسئشفى مورفيلدز للعيون في عام 2016 ضمن قرية مارينا أبوظبي، وهو أول منشأة طبية تفتتحها وتديرها مؤسسة مستشفى مورفيلدز بالتعاون مع شريك محلي، وثاني مركز من نوعه في دولة الإمارات بعد افتتاح مستشفى مورفيلدز للعيون دبي عام 2007.

ويمثل مركز مستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي شراكة بين مؤسسة مستشفى مورفيلدز للعيون في بريطانيا والشركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية. ويعود تاريخ تأسيس مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن إلى أكثر من 200 عام، ويعد أقدم مراكز ممارسة وتعليم وأبحاث طب العيون وأحد أكبرها على مستوى العالم.

يوفر مركز مستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي مجموعة متكاملة من خدمات طب العيون التخصصية، ومن ضمنها العلاجات الجراحية وغير الجراحية للأطفال والكبار، والحالات الصحية البصرية الشائعة والمعقدة، بما في ذلك الحَوَل، والمياه الزرقاء، والشبكية (الطبية والجراحية)، وجراحات تجويف العين والجفون (بما في ذلك الجراحات التجميلية في محيط العين)، والقرنية والانحراف (جراحات تصحيح النظر). وتتم كافة المعالجات وفق مبدأ معالجة أو جراحة اليوم الواحد. ويتميز المركز بفريق متخصص ومحترف من استشاريي وأطباء العيون، الذين عمل عدد كبير منهم في مستشفى مورفيلدز في لندن، وهم حالياً متواجدون على الدوام في الدولة لعلاج ومتابعة حالات المرضى باستمرار. ويعاون فريق العمل كادر متميز في مجال الخدمات الطبية وخدمات المتعاملين، بالتزامن مع اعتماد المركز لأكثر التجهيزات والتقنيات تطوراً لتشخيص وعلاج أعقد الحالات في مجال طب العيون.

نبذة عن مبادلة للرعاية الصحية

مبادلة للرعاية الصحية هي شبكة مرافق رعاية صحية متكاملة تعمل تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار. وقد تأسست في العام 2021 لتشغيل وإدارة وتطوير محفظتها من مرافق الرعاية الصحية والتي تضم كلاً من مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وهيلث بوينت، ومركز

إمبريال كوليدج لندن للسكري، وأمانة للرعاية الصحية، والمختبر المرجعي الوطني، ومركز العاصمة للفحص الصحي، ومركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، ومستشفى دانة الإمارات، ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، ومركز هيلث بلاس لصحة الأسرة، وهيلث بلاس للإخصاب، ومركز هيلث بلاس لصحة المرأة، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، إلى جانب حصتها في مجموعة المسواك لطب الأسنان. وتماشياً مع رؤيتها الرامية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة، تمثل مبادلة للرعاية الصحية معياراً جديداً للتميز للقطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مرافقها المتطورة وكوادرها عالمية المستوى التي تحرص على تقديم تجربة استثنائية، وإعطاء الأولوية للمرضى. ويعد الابتكار والأبحاث والبرامج التعليمية والتدريبية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها مبادلة للرعاية الصحية في سعيها لتطوير قطاع صحي مستدام، يتماشى مع رؤية أبوظبي والمنطقة.

يمكنكم متابعة مبادلة للرعاية الصحية عَبْرَ @mubadalahealth على تويتر وإنستاجرام وفيس بوك ولينكدإن.

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مارون فرح

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