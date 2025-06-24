دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادلة للرعاية الصحية بدبي، جزء من مجموعة M42، عن شراكة إستراتيجية مع نكستكير، شركة رائدة في تقديم خدمات التأمين الصحي، بهدف تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية ودعم جهود الرعاية الوقائية في أنحاء الإمارات. ويمثِّل هذا التعاون خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات الوقائية والمخصَّصة التي محورها المريض. وبانضمام نكستكير إلى شبكتها من شركات التأمين، فإنَّ مبادلة للرعاية الصحية بدبي تمكِّن عددًا أكبر من الناس من الاستفادة من خدمات رعاية عالمية المستوى، من التشخيص وجراحة اليوم الواحد إلى طب الأطفال وإعادة التأهيل، عبر نموذج مجرَّب وموثوق لرعاية متعددة التخصصات.

تجمع هذه الشراكة بين مرافق مبادلة للرعاية الصحية بدبي الطبية المتطورة والمعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ومنصة التأمين الصحي الواسعة لنكستكير، لتقديم تجربة رعاية صحية أكثر شمولية وسهولة. والأهم من ذلك، تسلط هذه الشراكة أيضًا الضوء على الالتزام المشترك للمؤسستين بالصحة الوقائية، ليس باعتبارها خدمة فحسب، بل لأنها أيضًا ركيزة أساسية لبناء مستقبل صحي أفضل للمرضى على المستويين الفردي والمجتمعي. وبإعطاء الأولوية للكشف المبكر والتدخل الاستباقي، يعزز هذا التعاون الرؤية الأوسع لشبكة M42 في تقديم رعاية تنبُّئِية ومخصَّصة ووقائية تُحدث تحولًا كبيرًا في النتائج وترفع مستوى جودة الحياة.

وفي هذا الشأن، قالت صفية المقطري، الرئيسة التنفيذية في دبي والإمارات الشمالية: "نحن سعداء بهذه الشراكة للإمكانات التي تطلقها من أجل صحة المجتمع، فالتعاون مع "نكستكير" لا يقتصر على توسيع نطاق الوصول إلى خدماتنا، بل يدعم أيضًا رؤيتنا البعيدة المدى في دمج الرعاية الوقائية في كل مرحلة من مراحل رحلة المريض. فإننا معًا نسهم في تمكين التدخل المبكر وتحقيق أحسن النتائج وبناء مجتمع صحي أفضل".

وقال: كريستيان غريغورفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة نكستكير: "إننا بهذا التعاون مع مبادلة للرعاية الصحية بدبي

لا نوسِّع شبكتنا فحسب، بل نعمِّق التزامنا بالحفاظ على صحة مجتمعاتنا. فهذه الشراكة تهدف إلى تمكين الأفراد في دبي من الاهتمام برحلتهم الصحية مبكرًا وتقديم راحة البال لهم".

وفي إطار هذه الشراكة، واحتفالًا بـ "عام المجتمع" في دولة الإمارات، تطلق مبادلة للرعاية الصحية بدبي بالتعاون مع نكستكير مبادرة "الصحة في الصيف"، وهي سلسلة من الفحوصات الصحية المجانية المتاحة لأفراد المجتمع عبر أبرز المراكز التجارية في دبي طوال شهري يوليو وأغسطس. وتشمل هذه الفحوصات اختبارات ضرورية تهدف إلى الكشف المبكر عن مشاكل صحية شائعة وتعزيز العادات الصحية خلال أشهر الصيف.

ولتعزيز صحة المجتمع، ستتضمن المبادرة أيضًا سلسلة من المحاضرات الافتراضية والندوات التوعوية الإلكترونية حول الصحة يقدمها نخبة من الخبراء المتخصصين من مبادلة للرعاية الصحية بدبي، والموجهة للأعضاء في تأمين نكستكير والشريحة الأوسع من الناس.

من جهته قال الدكتور علي أنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في الإمارات والبحرين: "تمكِّننا هذه الشراكة من الاستجابة للطلب المتزايد على الرعاية الشاملة العالمية المستوى في جميع أنحاء الإمارات. وبتوحيد الجهود مع

نكستكير فإننا نقوم، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية المتميزة، بتعزيز التزامنا المشترك بالرعاية الوقائية وتحسين نتائج رعاية المرضى".

بهذه الشراكة، توسّع نكستكير أيضًا شبكتها لتشمل مبادلة للرعاية الصحية بدبي، المنشأة المتعددة التخصصات التي تمتد على مساحة 11,600 متر مربع في جميرا 3، والتي تقدِّم خدمات رعاية متميزة عبر أكثر من 30 تخصصًا طبيًا ضمن منظومة رعاية متكاملة.

وقال جهاد فرنسيس، رئيس تطوير الأعمال في نكستكير: "إننا بشراكتنا مع مبادلة للرعاية الصحية بدبي ننتقل من نموذج الرعاية الإجرائية إلى نموذج الرعاية الصحية التعاونية، لتقديم تجربة مريحة وموثوقة تضع إدارة الصحة الاستباقية في متناول الجميع".

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حول مبادلة للرعاية الصحية بدبي

مبادلة للرعاية الصحبية بدبي مركز للعيادات المتخصصة وجراحة اليوم الواحد، تأسست عام 2022. وهي أول التوسعات الإستراتيجية لمجموعة M42 خارج أبوظبي، وتقع في سنسِت مول في جميرا 3، وتوفر لأفراد المجتمع في دبي خدمات تشخيصية شاملة بمعايير دولية للبالغين والأطفال ونموذج رعاية متكاملة ومتعددة التخصصات، يقدمها فريق من الأطباء الحاصلين على البورد من دول غربية، وتشمل أكثر من 30 تخصصًا طبيًا من شبكة M42 من منشآت الرعاية الصحية العالمية المستوى، بما فيها مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري وكليفلاند كلينك أبوظبي.

تمتد هذه المنشأة المتطورة على مساحة 11,600 متر مربع وتضم عيادات تخصصية طبية وعيادة أطفال ومركز لجراحة اليوم الواحد و96 غرفة استشارة و4 غرف عمليات وجناحيَن للتنظير الداخلي بالإضافة إلى مختبر داخلي وصيدلية داخلية وقسم أشعة وصالات مخصصة لإعادة التأهيل وغرف مخصصة للإجراءات الطبية، وأيضًا فيها صالة فريدة لما بعد العلميات الجراحية حيث يتلقى المرضى معلومات شاملة من فريق متعدد التخصصات بعد الجراحة لضمان تخريج مثالي.

تابعوا مبادلة للرعاية الصحية بدبي على إنستغرام وفيسبوك ولينكدإن عبر حساب: @mubadalahealthdubai.

حول "M42"

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم لتعزيز الابتكار في الصحة من أجل الناس والكوكب. M42، التي مقرها في أبوظبي، تجمع بين المرافق المتطوِّرة المتخصِّصة والحلول الصحية المتكاملة مثل الجينومات والبنوك الحيوية، وتسخِّر التقنيات المتقدِّمة لتقديم رعاية دقيقة ووقائية وتنبُّئِية تُحدِث تحوُّلًا نوعيًا في نماذج الرعاية الصحية التقليدية وتؤثِّر تأثيرًا إيجابيًا في حياة الناس على مستوى العالم.

لدى M42، التي تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، أكثر من 480 مرفقًا طبيًا في 26 دولة وأكثر من 20 ألف موظف، وهي تضم منشآت مرموقة من مقدمي الرعاية الصحية، منها: كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى دانة الإمارات، وديافيرم، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي. وبالإضافة إلى تشغيل برنامج الجينوم الإماراتي، تدير M42 بنك أبوظبي الحيوي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتقنيات الحديثة تُشغِّل منصة "ملفي".

حول نكستكير

نكستكير، شركة تابعة لمجموعة أليانز، متخصصة في تقديم خدمات إدارة التأمين الصحي الشامل وخدمات الإدارة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك أصحاب العمل الذين يؤمنون أنفسهم ذاتيًا. بفضل وجودها الإقليمي وتأثيرها العالمي، توفر نكستكير لعملائها التوازن المثالي بين خدمة العملاء التي لا مثيل لها وتحقيق أقصى قدر من تحسين التكلفة.

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