تدعم عملية الاستحواذ جهود تطوير قطاع متكامل يختص بالصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات، تشمل سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من التصنيع المتخصّص وصولاً إلى الخدمات اللوجستية والتوزيع.

الاستحواذ يسهم في تطوير البنية التحتية لتوزيع الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبوظبي: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع. "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، توقيعها اتفاقية مع شركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة" للاستحواذ على 80% من حصتها في شركتي "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" و"شركة الاتحاد للأدوية"، فيما تحتفظ الأخيرة بنسبة 20% من الشركتين. ويعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي مكانة مبادلة في قطاعي الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية والصناعات الدوائية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لتأسيس بنية تحتية قوية لقطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.

وتختصّ شركة "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" التي تأسّست في عام 2015 في خدمات سلسلة التوريد الشاملة للمنتجات الطبية، والتي تشمل عمليات الطلب المتوقعة، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، والتخزين والصيانة. وتقدّم الشركة خدماتها لما يزيد على 200 مركز طبي في دولة الإمارات، بما في ذلك المستشفيات والعيادات. وتضم الشركة فريق متميز من المتخصصين في سلسلة التوريد الطبية، حيث تشحن الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات من حوالي 400 مورّد، مما يضمن توافر سلسلة توريد موثوقة تلبي جميع الاحتياجات الطبية الحيوية..

أما شركة "الاتحاد للأدوية"؛ التي تعد أحد أبرز الموزّعين الرائدين لمنتجات الرّعاية الصحية الصيدلانية والاستهلاكية في دولة الإمارات، فقد تأسست عام 1987. وتقدّم الشركة من خلال شبكة متكاملة مكونة من أكثر من 40 مورداً رائداً في هذا المجال، خدماتها إلى معظم المستشفيات والصيدليات والمتاجر في دولة الإمارات، وذلك عبر تزويدها بأكثر من 1,000 منتج. وتدير الشركة أيضاً محفظةً متنوعة تشمل مختلف أنواع الأدوية، بما في ذلك مضادات العدوى وأدوية الربو والسكري والأورام.

وبهذه المناسبة، قال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية، يزداد الطلب على الخدمات اللوجستية والأدوية المتخصصة، ومن خلال الاستحواذ على حصص في شركتي "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" و"الاتحاد للأدوية"، سنتمكن من تأسيس قطاع متكامل للصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات، وسنسعى إلى تعزيز إمكاناته لتشمل سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من الخدمات اللوجستية والتوزيع، وصولاً إلى التصنيع المتخصص".

من جانبها قالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "يأتي هذا الاستحواذ في إطار النمو الاستراتيجي الذي تعمل مبادلة على تحقيقه، وذلك بعد استحواذ "كيليكس بايو"؛ شركة الأدوية التابعة لمبادلة والمتخصصة في مجال توفير الأدوية العامة المتطورة في الأسواق الناشئة، في وقت سابق على أربعة أصول تابعة لشركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة"، قسم الرعاية الصحية في شركة ياس القابضة. وتؤكد هذه الجهود التزام مبادلة بتعزيز قطاعي الرعاية الصحية والأدوية في دولة الإمارات، كجزء من الرؤية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي والتنويع الاقتصادي".

وتعدّ شركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة" الذراع المتخصصة بالرعاية الصحية لشركة ياس القابضة، حيث تركز على تعزيز مخرجات الرعاية الصحية، وجودة حياة المرضى من خلال الاستثمار في حلول مبتكرة عبر مجموعة واسعة من قطاعات الرعاية الصحية.

نبذة عن شركة ياس القابضة وشركة جلوبال ون هيلث كير القابضة

تُعد شركة ياس القابضة واحدة من أبرز شركات الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، وتتميز بمحفظة أعمال متعددة القطاعات، ملتزمة بتحقيق الأداء العالي وخلق قيمة ملموسة في الأسواق المحلية والدولية. من الرعاية الصحية إلى الطيران، والتكنولوجيا، والعقارات، نتبنى نهجًا استثماريًا استراتيجيًا يركز على قطاعات المستقبل، وندفع عجلة الابتكار في المجالات التي تسهم في تعزيز الرفاهية، والأمن، والنمو المستدام. من خلال استثماراتنا المتنوعة وشركاتنا التشغيلية، نلتزم بدعم تطور الإمارات والأسواق والمجتمعات التي نخدمها.

قسم الرعاية الصحية لدى شركة ياس القابضة، تحت مظلة شركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة" يركز على تحسين نتائج الرعاية الصحية وجودة حياة المرضى من خلال استثمارات في قطاع الأدوية الحيوية الرائدة وحلول التصنيع المبتكرة عبر مجموعة واسعة من القطاعات الصحية. تُركّز محفظته للرعاية الصحية على تقديم خدمات صحية عالمية المستوى في مجموعة متنوعة من المجالات، حيث تتخصص شركاته التابعة في مجالات مثل الأدوية الحيوية، وإدارة المستشفيات، وسلسلة التوريد الطبية، والتصنيع، والصحة المهنية والعافية.

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,111 مليار درهم إماراتي (302 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com

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