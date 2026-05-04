أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصِّصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسعة جديدة لشركة "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" التابعة لها ضمن محور الخدمات اللوجستية الدوائية، بافتتاح مرفق لوجستي متطور في "كيزاد" يمتد على مساحة 2,500 متر مربع. ويمثِّل هذا التوسّع الاستراتيجي نقلة نوعية تعزّز قدرات الشركة في إدارة الإمدادات الطبية الحيوية بكفاءة أعلى، وتُرسّخ جاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد في قطاع الرعاية الصحية داخل الدولة.

ويشكل هذا المرفق المتطور إضافة نوعية لقدرات شركة "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" ، حيث تضاعفت المساحة التخزينية للشركة من 2,266 متر مربع إلى4,766 متر مربع، فيما ارتفعت القدرة الاستيعابية لمنصات التحميل من 2,000 إلى 6,500 منصة تحميل. كما شهدت مساحة التخزين المبرد توسعاً لافتاً من 20 متراً مربعاً إلى 100 متر مربع، بما يعزّز قدرة الشركة على حفظ وتوزيع المنتجات الطبية الحساسة للحرارة والمبردة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكَّد حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو قائلاً: " يعكس توسّع الشركة التزام مبادلة بايو بتعزيز البنية التحتية لسلسلة الإمداد في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات. وتمثِّل هذه المحطة إنجازاً مهماً يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية والقدرة على التوسّع في الخدمات اللوجستية، بما يدعم الأمن الدوائي الوطني، ويُمكّن من إيصال الأدوية والمنتجات الطبية الحيوية بكفاءة وموثوقية في مختلف أنحاء الدولة".

يمثل هذا التوسع خطوة محورية في تمكين شركة "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" من تقديم حلول لوجستية طبية متكاملة تدعم القطاع الصحي الوطني، وتواكب النمو المتسارع في احتياجات الجهات الصحية الحكومية.

وتُعد شركة "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" جهة وطنية رائدة في تقديم حلول شاملة لسلاسل الإمداد الطبي، إذ توفر مجموعة واسعة من الخدمات تشمل التخطيط الاستراتيجي، والتوريد، وإدارة المشتريات، والعمليات اللوجستية، وإدارة المخزون، والتخزين، وتوزيع المستحضرات الطبية والأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية، إلى جانب صيانة الأجهزة الطبية. وتغطي الشركة أكثر من 200 منشأة صحية عبر أكثر من 10,000 صنف طبي، وتتعاون مع نحو 400 مورّد محلي ودولي لضمان وصول الإمدادات الحيوية بسرعة وبموثوقية عالية.

وبصفتها إحدى الركائز الأساسية من محور الخدمات اللوجستية الدوائية في مبادلة بايو، تؤدي الشركة دوراً محورياً في تعزيز أمن الدواء وترسيخ جاهزية منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

نبذة حول مبادلة بايو:

مبادلة بايو، شركة رائدة في قطاع الصناعات الدوائية مملوكة بالكامل لـ مبادلة للاستثمار، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتلتزم بتحقيق نتائج جوهرية في قطاعات الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ومن موقعها كمحفز للتقدم والابتكار، تسعى لتسريع نمو منظومة الصناعات الدوائية من خلال تعزيز الأمن الدوائي، وتوفير العلاجات الحيوية للجميع وبأسعار تنافسية.

تعمل مبادلة بايو عبر محورين استراتيجيين: الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة والخدمات اللوجستية الدوائية، مع تركيز محوري على التطوير والإنتاج وتمكين التصنيع المحلي لضمان توافر الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية ذات الطلب المرتفع وفي الوقت المناسب. ومن خلال بصمتها المتنامية عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، تساهم الشركة بنشر الأثر الإيجابي المستدام محلياً ودولياً.

وتركز مبادلة بايو على العلاجات الحيوية الرئيسية المخصصة للاحتياجات الصحية عالمياً، مما يدعم منظومة رعاية صحية متكاملة بدءاً من الوقاية مروراً بالعلاج والدعم المستدام، ووصولاً إلى الطب التكميلي. وتصب مبادلة بايو تركيزها على تعزيز الابتكار وتنمية الخبرات والكفاءات الوطنية، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بهدف توفير حياة صحية أفضل، للجميع.

