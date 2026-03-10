أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادلة بايو عن إطلاق دواءين جديدين لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، في خطوة نحو توسيع محفظتها الدوائية ضمن أحد مجالاتها العلاجية الرئيسية ويتم إنتاج الدواءين من خلال شركاتها التابعة في دولة الإمارات، والدواءين هما: تيكاغريلور وتيروفيبان، اللذان يدعمان الإنتاج المحلي للعلاجات الأساسية التي تُسهم في حماية المرضى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويُعزِّزان الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الأولوية القصوى للحفاظ على صحة وسلامة المرضى في جميع أنحاء الإمارات.

وتُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية من أبرز التحديات الصحية على مستوى العالم، وتمثِّل أولوية رئيسية للصحة العامة في دولة الإمارات، ويُسهم دعم الوصول الموثوق إلى العلاجات الأساسية في تحسين الأوضاع الصحية للمرضى، وكذلك، يتماشى مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز مرونة منظومة الرعاية الصحية.

وتشمل الأدوية الجديدة ما يلي:

تيكاغريلور : علاج فموي يُنتج في شركة “ بايوفنتشر هيلث كير ” ، ويُوصف للمرضى للحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

علاج فموي يُنتج في شركة بايوفنتشر هيلث كير ، ويُوصف للمرضى للحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية تيروفيبان : علاج يُعطى عن طريق الوريد، ويُنتج في شركة “ جلف إنجكت ” ، ويُستخدم في المستشفيات عند الحاجة إلى تدخل علاجي سريع للمساعدة في الوقاية من النوبات القلبية .

وقال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: "إن صحة القلب والأوعية الدموية تمثِّلان أحد المجالات العلاجية الرئيسية لمبادلة بايو، ويُسهم إطلاق هذين الدواءين في تعزيز القدرات المحلية في قطاع الصناعات الدوائية، ودعم توفير وصول موثوق إلى أدوية القلب الأساسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات".

وأكَّد حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: "أنَّ توسيع محفظة مبادلة بايو يُتيح تلبية الاحتياجات الصحية، مع دعم استمرارية الحصول على الأدوية الحيوية. وتمثل هذه الخطوة دعماً لدورنا في تعزيز قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، بما يُسهم في بناء قطاع أكثر قوة واعتماداً على الذات".

ويأتي إطلاق تيكاغريلور وتيروفيبان انسجاماً مع مسؤولية "مبادلة بايو" كشركة وطنية متخصصة في التصنيع الدوائي وهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوافقاً مع استراتيجيتها الهادفة إلى توسيع نطاق التغطية العلاجية في مجالات الأمراض ذات الأولوية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات الدوائية والتميّز فيها.

نبذة حول مبادلة بايو:

مبادلة بايو، شركة رائدة في قطاع الصناعات الدوائية مملوكة بالكامل لمبادلة للاستثمار، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتلتزم بتحقيق نتائج جوهرية في قطاعات الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ومن موقعها كمحفز للتقدم والابتكار، تسعى لتسريع نمو منظومة الصناعات الدوائية من خلال تعزيز الأمن الدوائي، وتوفير العلاجات الحيوية للجميع وبأسعار تنافسية.

تعمل مبادلة بايو عبر محورين استراتيجيين: الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة والخدمات اللوجستية الدوائية، مع تركيز محوري على التطوير والإنتاج وتمكين التصنيع المحلي لضمان توافر الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية ذات الطلب المرتفع وفي الوقت المناسب. ومن خلال بصمتها المتنامية عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، تساهم الشركة بنشر الأثر الإيجابي المستدام محلياً ودولياً.

وتركز مبادلة بايو على العلاجات الحيوية الرئيسية المخصصة للاحتياجات الصحية عالمياً، مما يدعم منظومة رعاية صحية متكاملة بدءاً من الوقاية مروراً بالعلاج والدعم المستدام، ووصولاً إلى الطب التكميلي. وتصب مبادلة بايو تركيزها على تعزيز الابتكار وتنمية الخبرات والكفاءات الوطنية، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بهدف توفير حياة صحية أفضل، للجميع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mubadalabio.ae

