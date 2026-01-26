أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصِّصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء إنتاج ديدروجيستيرون عبر شركتها "بايوفنتشر هيلث كير"، وهو علاج هرموني يشهد طلباً متزايداً.

تعزز مبادلة بايو محفظتها في مجال صحة المرأة، الذي يُعد أحد مجالاتها العلاجية الأساسية. ويُعد الديدروجيستيرون شكلاً مُصنَّعاً من هرمون البروجسترون الطبيعي ويُستخدم هذا المنتج لدعم التوازن الهرموني لدى النساء، ويُوصف عادةً للمساعدة في إدارة بعض الحالات المرتبطة بالخصوبة واضطرابات الدورة الشهرية.

تشهد قضايا الخصوبة والصحة الإنجابية اهتماماً متنامياً، ما يبرز أهمية توفير علاجات موثوقة وراسخة تسهم في تعزيز صحة المجتمع و دعم عملية الإنجاب الصحي.

قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة، ورئيس مجلس إدارة "مبادلة بايو": "يعكس هذا الإنجاز التزام مبادلة طويل الأمد ببناء منظومة وطنية رائدة في قطاع الصناعات الدوائية، حيث يسهم إنتاج العلاجات الضرورية في تعزيز القدرات الدوائية لدعم الاحتياجات الصحية في دولة الإمارات ."

وتعقيباً على إطلاق الدواء المحلي الجديد، قال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: "إن الشركة تعمل على دعم نمو منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات والمنطقة، من خلال تعزيز الأمن الدوائي وتوسيع الوصول إلى العلاجات ذات الطلب المرتفع، وأن إنتاج هذا الدواء محلياً ينسجم مع جهود الشركة في توفير رعاية صحية أفضل، للجميع".

من جانبه، أكَّد حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لـمبادلة بايو: "أن صحة المرأة من الأولويات الرئيسة في أعمال الشركة، وتشكل عنصراً مهماً في رفاه المجتمع واستقراره، وأن توطين إنتاج هذا العلاج يُسهم في تحسين توافر الأدوية الأساسية للنساء في مختلف أنحاء الدولة ".

وتساهم مبادلة بايو من خلال انتاج عقار الديدروجيستيرون، في تعزيز منظومة العلاجات الموجَّهة إلى صحة المرأة ، وضمان إمدادات دوائية مستقرة داخل الدولة، كما يعكس التزام الشركة في دعم منظومة الأمن الدوائي في دولة الامارات.

نبذة حول مبادلة بايو:

مبادلة بايو، شركة رائدة في قطاع الصناعات الدوائية مملوكة بالكامل لـ مبادلة للاستثمار، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتلتزم بتحقيق نتائج جوهرية في قطاعات الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ومن موقعها كمحفز للتقدم والابتكار، تسعى لتسريع نمو منظومة الصناعات الدوائية من خلال تعزيز الأمن الدوائي، وتوفير العلاجات الحيوية للجميع وبأسعار تنافسية.

تعمل مبادلة بايو عبر محورين استراتيجيين: الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة والخدمات اللوجستية الدوائية، مع تركيز محوري على التطوير والإنتاج وتمكين التصنيع المحلي لضمان توافر الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية ذات الطلب المرتفع وفي الوقت المناسب. ومن خلال بصمتها المتنامية عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، تساهم الشركة بنشر الأثر الإيجابي المستدام محلياً ودولياً.

وتركز مبادلة بايو على العلاجات الحيوية الرئيسية المخصصة للاحتياجات الصحية عالمياً، مما يدعم منظومة رعاية صحية متكاملة بدءاً من الوقاية مروراً بالعلاج والدعم المستدام، ووصولاً إلى الطب التكميلي. وتصب مبادلة بايو تركيزها على تعزيز الابتكار وتنمية الخبرات والكفاءات الوطنية، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بهدف توفير حياة صحية أفضل، للجميع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mubadalabio.ae

