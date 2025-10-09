دبي، الإمارات العربية المتحدة — تحتفل مايو كلينك بالذكرى الخامسة على تأسيس مكتبها في دبي، الذي أُنشئ لتقديم الدعم للمرضى وعائلاتهم، وعملاء مختبرات مايو كلينك، وجهات التأمين الصحي، والأطباء المحوّلين، وغيرهم من المهتمين بالتواصل مع مايو كلينك.

انتقل المكتب مؤخرًا إلى موقع جديد في مدينة دبي الطبية.

فيما يتعلق بالمرضى الذين يعانون من حالات صحية خطيرة أو معقدة، يقدّم فريق المكتب، المتقن للغتين العربية والإنجليزية، الدعم في تنسيق المواعيد في مايو كلينك بمدينة روتشستر في ولاية مينيسوتا؛ وفينيكس وسكوتسديل في ولاية أريزونا؛ وجاكسونفيل في ولاية فلوريدا؛ بالإضافة إلى مايو كلينك هيلثكير في لندن.

"يسرّنا أن نُحيي الذكرى الخامسة على تأسيس مكتب مايو كلينك في دبي، والذي يُعد أحد السبل المهمة التي نتواصل من خلالها مع سكان دولة الإمارات والدول المجاورة"، قال الدكتور إيريك مور، اختصاصي وجرّاح أورام الرأس والعنق والمدير الطبي لمايو كلينك الدولية. "تُعدّ مايو كلينك جهة موثوقة لتوجيه الحالات الطبية الأكثر تعقيدًا في المنطقة، حيث نقدّم خبرات طبية رائدة تُكمل الرعاية الصحية المحلية. ونحن نحرص على جعل التواصل في غاية السلاسة، في إطار التزامنا المستمر تجاه المرضى ومزودي الرعاية الصحية وغيرهم من الراغبين في التعاون مع مايو كلينك."

يمكن للمرضى وعائلاتهم، الذين يسعون للحصول على مواعيد في مايو كلينك، التواصل مع مكتب دبي للحصول على المساعدة في ترتيبات السفر والإقامة، والفوترة والتأمين الصحي؛ بالإضافة إلى التعريف العام بمايو كلينك، وتيسير مراجعة السجلات الطبية من قبل مايو، وتنسيق المواعيد المستقبلية. تُقدّم هذه الخدمات دون أي تكلفة على المرضى. علمًا بأن المكتب لا يقدّم رعاية طبية.

يمكن التواصل مع موظفي المكتب عبر البريد الإلكتروني على: dubaioffice@mayo.edu أو عبر الهاتف على الرقم: +971-55-526-8899. يقع المكتب في الطابق الرابع، مكتب رقم 401، بمقر مؤسسة الجليلة، مدينة دبي الطبية.

تمتلك مايو كلينك مكاتب مخصصة لتقديم المعلومات للمرضى في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الهند، وإندونيسيا، وكندا، والصين، وعدد من دول أمريكا اللاتينية.

وتقبل مايو كلينك طلبات المواعيد مباشرة من المرضى، وكذلك الإحالات الواردة من الأطباء. كما يتوفر مترجمون فوريون مجانًا للمساعدة في تسهيل التواصل بين مزودي الرعاية الصحية والمرضى الذين لا تُعدّ الإنجليزية لغتهم الأساسية.

تُصنَّف مايو كلينك كأفضل مستشفى في العالم بحسب مجلة "نيوزويك" (Newsweek)، كما أنها تحتل المرتبة الأولى في عدد أكبر من التخصصات مقارنة بأي مستشفى آخر في الولايات المتحدة، وفقًا لتصنيف "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" (U.S. by U.S. News & World Report). في عام 2024، قدّمت مايو كلينك الرعاية لمرضى من جميع الولايات الأمريكية ومن 135 دولة حول العالم.

يقدّم مكتب دبي أيضًا الدعم للعملاء الحاليين والمحتملين لمختبرات مايو كلينك، ومزودي الرعاية الصحية، وجهات التأمين الصحي، وغيرهم من المتواصلين مع مايو كلينك، بما في ذلك المؤسسات الراغبة في معرفة المزيد حول منصة مايو كلينك، وعضوية شبكة مايو كلينك للرعاية الطبية، وخدمات الاستشارات العالمية من مايو كلينك.

"يعكس مكتب دبي رسالتنا في وضع احتياجات المرضى على رأس الأولويات، من خلال إتاحة الوصول الفوري إلى خبرات وموارد مختبرات مايو كلينك في المنطقة. فهو يمكّننا من دعم عملائنا في الوقت الفعلي، ويعزز دورنا كشريك موثوق لمؤسسات الرعاية الصحية على مستوى العالم،" قال الدكتور ويليام موريس الثاني، الرئيس والمدير التنفيذي لمختبرات مايو كلينك.

نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية ملتزمة بإجراء أبحاث ابتكارية في الممارسات السريرية والتعليم والأبحاث، وكذلك منح التعاطف على أيدي مجموعة من الخبراء لكل شخص يحتاج إلى الشفاء والرد على استفساراته. تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخباريةلمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك.

