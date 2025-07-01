دبي، الإمارات العربية المتحدة: في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع المراقبة والأمن في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت شركة مايلستون سيستمز عن تحديثات شاملة ضمن محفظتها الكاملة من تقنيات الأمن، والتي تشمل برنامج إدارة الفيديو إكس بروتيكت، وتحليلات الذكاء الاصطناعي المدعومة من "بريف كام"، وأمن الفيديو السحابي من أركوليس. وتهدف هذه الميزات الجديدة إلى تزويد فرق الأمن في الشرق الأوسط وخارجه بأدوات عملية وسهلة الاستخدام تعزز سرعة الاستجابة، وتحسن حماية الأفراد والأصول، وتُبسّط العمليات اليومية.

تصور نظام التحكم في الوصول

تواجه العمليات الأمنية غالباً صعوبات عند الانتقال بين واجهات مختلفة لمراقبة أنظمة الفيديو وأنظمة التحكم في الوصول. ويعالج الإصدار الجديد "إكس بروتيكت 2025 آر 2" هذا التحدي من خلال دمج نظام التحكم في الوصول مباشرة ضمن خريطة "سمارت ماب" . أصبح بإمكان المشغلين الآن رؤية الأبواب ونقاط الدخول، مثل قارئات البطاقات، وبوابات الدخول، والبوابات الدوارة، وغيرها من أجهزة الدخول المُتحكم بها، على نفس الخريطة التي تُعرض عليها الكاميرات، مما يُسهّل مراقبة أمن المنشأة بنظرة واحدة.

وعند وقوع حدث متعلق بالتحكم في الوصول، يتم تحديث رمز الباب تلقائياً على الخريطة، ما يمكّن المشغلين ن تحديد المشكلات بسرعة. ويمكن للفرق الأمنية تأكيد الإنذارات والتحكم بالأبواب مباشرة من واجهة الخريطة، مما يوفر وقتاً ثميناً في حالات الطوارئ الأمنية حيث تُحتسب كل ثانية.

تحسينات عملية على سير العمل

سيلاحظ المشغلون عدة تحسينات عملية في سير عملهم اليومي. فعند إنشاء لقطات الصور أثناء التحقيقات، أصبح بالإمكان الآن تضمين الطوابع الزمنية ومعلومات الكاميرا مباشرة على الصور، وهي ميزة طالما طُلبت وتُحسّن إمكانية التتبع في التقارير. كما يدمج سمارت كلاينت الآن وظائف HTML والصور/النصوص، التي كانت منفصلة سابقاً، مما يُسهّل بناء لوحات معلومات أمنية شاملة.

أما بالنسبة لشركاء التطوير، فيُقدّم إصدار "إكس بروتيكت 2025 آر 2" تحسينات على منصة التكامل الخاصة بمايلستون (Milestone Integration Platform)، من خلال دعم التموضع الجغرافي لوحدات التحكم في الوصول، وتوسيع دعم برامج ترميز الفيديو لتطبيقات الويب. كما أصبح Milestone AI Bridge 2.0.0 متاحاً رسمياً للاستخدام الإنتاجي، مما يُسهل على المؤسسات دمج الذكاء الاصطناعي مع أنظمة الفيديو الأمنية الخاصة بها.

تحسينات متقدمة في التحليلات

تركز التحديثات الأخيرة من "بريف كام" على تقديم أداء أكثر موثوقية وتشغيل أكثر سلاسة لفرق الأمن التي تستخدم تحليلات الفيديو. وتشمل أبرز التحسينات ما يلي:

تعزيز الاستقرار من خلال تحديث البنية التحتية وتقوية أطر الأمان لضمان أداء متسق عند تحليل كميات كبيرة من بيانات الفيديو

لوحة تحكم جديدة للبحوث المنزلية (Home Research Dashboard) مع عروض مخصصة لحالات استخدام محددة، ما يُسهّل على مختلف فئات المستخدمين الوصول إلى الأدوات التي يحتاجونها

مع عروض مخصصة لحالات استخدام محددة، ما يُسهّل على مختلف فئات المستخدمين الوصول إلى الأدوات التي يحتاجونها تحسين قدرات التصور من خلال تطوير خاصية الخرائط في وحدة ريسبوند لفهم أفضل لأنماط الحوادث ومواقعها

تبسيط سير العمل عند إنشاء التصنيفات المخصصة، وتحسين التزامن مع أنظمة إدارة الفيديو

حلول أمنية سحابية مرنة

بالنسبة للمؤسسات التي تنتقل نحو الأمن القائم على السحابة، شهدت منصة أركوليس من مايلستون تحسينات كبيرة تواكب الطلب المتزايد على حلول المراقبة بالفيديو المرنة وقابلة للتوسعة. وتوفر المنصة المُحسّنة ما يلي:

قابلية توسعة أكبر للمؤسسات، مما يمكّنها من توسيع نطاق تغطية أمن الفيديو دون المساس بالأداء أو زيادة التعقيد في الإدارة

تحسين قدرات إدارة المستخدمين، مما يمنح المسؤولين تحكماً أفضل في أذونات الوصول وتكوينات النظام

توسيع ميزات التحليلات، لمساعدة فرق الأمن على استخراج قيمة أكبر من بيانات الفيديو وتحديد الأنماط بشكل أكثر فاعلية

تعزيز التكامل مع البنية التحتية الأمنية القائمة، ما يُسهّل اعتماد حلول المراقبة السحابية دون تعطيل سير العمل الراهن

تتيح هذه التحسينات للمؤسسات تنفيذ بنى أمنية هجينة تجمع بسلاسة بين المكونات السحابية والمحلية، مما يوفر المرونة لتكييف الاستراتيجيات الأمنية حسب تغير الاحتياجات.

وفي هذا السياق قلت لويز بو راشد، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مايلستون سيستمز: "تُعد دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مثالاً يُحتذى في دمج المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والسلامة العامة، لا سيما في ظل التقدم المتسارع في هذا المجال. ومن الضروري أن تواكب شركات الأمن هذه التحولات وتستمر في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع خدماتها."

وأضافت: “توفر هذه الترقيات الجديدة لخبراء الأمن قدرة أكبر على حماية الأفراد والأصول وتسريع العمليات. ومع استمرار الابتكار، تُعزز مايلستون مكانتها كشركة رائدة في حلول الأمن المتكاملة، وتضمن أن يكون المهنيون في هذا المجال على استعداد للتعامل مع التحديات المعاصرة، سواء في البيئات المحلية أو عبر السحابة."

حول مايلستون سيستمز

مايلستون سيستمز شركة رائدة في مجال توفير منصة مفتوحة لبرمجيات إدارة الفيديو، هذه التقنية التي تساعد العالم على إيجاد حلول لضمان السلامة وحماية الأصول وزيادة كفاءة الأعمال. تعمل مايلستون على توفير منصة مفتوحة تدفع عجلة التعاون والابتكار في تطوير واستخدام تقنية شبكة الفيديو، وذلك بواسطة حلولها الموثوقة والقابلة للتوسع ذات النتائج المثبتة في أكثر من 500,000 مرفقة ومنشأة في جميع أنحاء العالم. تأسست شركة مايلستون عام 1998، وهي شركة مستقلة ضمن مجموعة "كانون".

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