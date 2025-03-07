أكد معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات السيد عمر سعود العمر، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز موقع الكويت في مجالات الابتكار والتجارة والاستثمار

الكويت: وقّعت مايكروسوفت اتفاقية شراكة استراتيجية مع حكومة الكويت، ممثلةً في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تسريع التحوّل الرقمي وتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك تماشياً مع رؤية الكويت 2035. حيث أعلنت مايكروسوفت نيتها إنشاء مراكز بيانات أزور مدعّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من شأنها أن تعزز القدرات التكنولوجية الوطنية، وتدعم النمو الاقتصادي، وتفتح المجال أمام الابتكار في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا الاستثمار المستمر استجابة للطلب المتزايد من المؤسسات والشركات الكويتية في جميع الصناعات على حلول الحوسبة عالية الأداء، والوصول السريع والموثوق إلى خدمات مايكروسوفت المتقدمة. وستلعب مراكز البيانات الجديدة دورًا محوريًا في توفير الوصول إلى خدمات سحابية قابلة للتطوير وعالية التوافر ومرنة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز جهود تبني الخدمات السحابية لدى الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء الكويت. كما ستسهم مراكز بيانات أزور المدعّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة الكويت الرائدة على خارطة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عالمياً.

من خلال توفير بنية تحتية متقدمة، تهدف مراكز بيانات أزور إلى جذب الشركات العالمية والباحثين والمبتكرين، والمساهمة في إنشاء بيئة داعمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا عبر توفير الموارد والخبرات اللازمة لدعم ريادة الأعمال. علاوة على ذلك، ستساهم المراكز في تشجيع التعاون بين الباحثين والجامعات والشركات العالمية بهدف تعزيز الابتكار في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

دعم الابتكار وتعزيز الكفاءات الوطنية

وفي هذا الإطار، أكد معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات، السيد عمر سعود العمر، أن الشراكة مع مايكروسوفت تأتي ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وولي عهده الأمين، والمتابعة الحثيثة لسمو رئيس مجلس الوزراء، وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم جهود الدولة وتحقيق رؤيتها الطموحة بالإضافة إلى خططها المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانتها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

كما أشار معاليه إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة أحدث المستجدات، وتمكينها من أخذ مكانها الريادي في قيادة المستقبل. وبيّن معاليه إلى ان إنشاء مراكز بيانات أزور الجديدة سيسهم في معالجة التحديات الوطنية والمحلية، وبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تدعم التنمية وتعزز الاقتصاد الرقمي وتحسن الخدمات العامة.

تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي عبر تقنيات متقدمة

وتشمل الشراكة توسيع نطاق التعاون في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني من خلال إطلاق "مركز الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي" في الكويت، والذي سيعمل على تطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات الوطنية، إضافة إلى "مركز التميز السّحابي" الذي سيقدم إرشادات واستراتيجيات لاعتماد أحدث التقنيات السحابية والاستفادة من أحدث الحلول الرقمية.

وفي خطوة لدعم مسيرة التحول الرقمي في الكويت، سيتم تزويد موظفي الحكومة بحلول "Copilot for Microsoft 365"، ما يجعل الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي تعتمد هذه الحلول المتقدمة بشكل شامل. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين الكفاء التشغيلية، وتوفير الوقت، وزيادة الإنتاجية عبر مختلف الجهات الحكومية. علاوة على ذلك، سيتم إطلاق "مركز التميز الخاص بحلول Copilot"، والذي سيعمل على اتاحة الاستشارات والموارد اللازمة لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات في جميع القطاعات.

ومن جانبه، أعرب جدسون ألتوف، نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس الشؤون التجارية لدى مايكروسوفت عن اعتزاز مايكروسوفت بشراكتها مع حكومة دولة الكويت لتسريع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار على مستوى الدولة. وقال: "من خلال إطلاق مركز البيانات الجديد، نؤسس بنية تحتية سحابية متطورة تساهم في تحسين الخدمات العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق قيمة مضافة للمواطنين والمقيمين في الكويت. كما ستشهد هذه الشراكة دمج حلول «Microsoft 365 Copilot» في العمليات الحكومية، مما يوفر للكوادر المهنية أدوات ذكاء اصطناعي تطلق العنان للإبداع، وترفع مستويات الإنتاجية والكفاءة".

وفي هذا الصدد، شدّد سامر أبو لطيف، رئيس مايكروسوفت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، على أهمية الشراكة مع حكومة الكويت، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الطرفين يعزز البنية التحتية الرقمية للدولة، ويشجع استدامة الازدهار الاقتصادي. وأضاف أبو لطيف قائلاً: "إن التزامنا بتطوير البنية السحابية للكويت وتوفير حلول متقدمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي يعكس رؤيتنا في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة، على نحو يجعل الكويت بيئة خصبة للابتكار والاستثمار".

تعزيز الأمن السيبراني وبناء المهارات المستقبلية

وفي إطار هذه الشراكة، ستعمل مايكروسوفت بالتعاون مع الحكومة الكويتية في تنفيذ مبادرة "Cybersphere" لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع الحكومي، وذلك من خلال بناء منصة أمنية تستخدم حلول مايكروسوفت لحماية البنية التحتية الرقمية الوطنية من التهديدات الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، ستُطلق مايكروسوفت برنامجاً شاملاً لتطوير المهارات الرقمية لدى القوى العاملة في الكويت، بحيث سيركز البرنامج على مجالات مُعينة تتضمن الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة لضمان جاهزية الكفاءات الوطنية لسوق العمل المستقبلي.

تحفيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز بيئة الأعمال

تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال في الكويت وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تعكس التزام مايكروسوفت بترسيخ حضورها في السوق المحلي من خلال إنشاء مركز بيانات متطور وإطلاق مبادرات رائدة مثل مركز الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانة الكويت كمركز تقني متقدم. كما تُسهم هذه الشراكة في دعم قطاعات الشركات الناشئة وريادة الأعمال، ما يعزز بناء اقتصاد رقمي مستدام ومتنوّع. وفي هذا السياق، وافقت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA) على تأسيس "مايكروسوفت الكويت"، تأكيداً على دورها المحوري كشريك رقمي استراتيجي للدولة على مدى العقود الماضية، وترسيخاً لالتزامها المستمر بتطوير المنظومة الرقمية في الكويت.

نبذة عن مايكروسوفت:

مايكروسوفت، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، لديها التزام راسخ بتطوير منصات وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. كما تلتزم الشركة بجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة على نطاق واسع واستخدامها بشكل مسؤول، تماشياً مع رسالتها ومهمتها الرامية إلى تمكين كل شخص وكل مؤسسة حول العالم من تحقيق أقصى قدر من الانجازات".

-انتهى-

#بياناتشركات