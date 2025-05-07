6 مايو 2025 - دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "مايكروسوفت" العالمية، خلال مشاركتها في معرض "جيسيك جلوبال 2025" - الحدث الأكبر في مجال الأمن السيبراني على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا - عن الدور المتصاعد للذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) في تشكيل مستقبل الحماية الرقمية. وأوضحت الشركة أن هذا النوع من الذكاء الاصطناعي يعتمد على وكلاء رقميين مستقلين تم تطويرهم خصيصًا لرصد التهديدات وتحليلها والاستجابة لها بسرعة وفعالية، مستفيدين من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التكيف مع بيئات التهديد المتغيرة.

وتماشياً مع شعار المعرض "تأمين مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، تستعرض شركة "مايكروسوفت" الجيل الجديد من وكلائها الأمنيين "Microsoft Security Copilot Agents"، الذين يُمثّلون نقلة نوعية في أنظمة الحماية الرقمية، تمكن المؤسسات من مكافحة التهديدات السيبرانية المتطورة، لا سيّما في ظل استغلال مجرمي الإنترنت لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع هجماتهم وتعقيدها.

ويعمل هؤلاء الوكلاء بشكل ذاتي ضمن حدود أمان دقيقة ومدروسة، ويتميزون بقدرتهم على تصنيف المخاطر وفق الأولويات، وتقديم تحليلات معمّقة حول طبيعة التهديدات. كما يسهمون في تخفيف العبء عن فرق الأمن السيبراني، من خلال أتمتة المهام الروتينية، وتقليل الإنذارات المتكررة، إلى جانب قدرتهم على التكيّف المستمر مع بيئات التهديد المتغيرة، مما يمنح فرق الدفاع مرونة أكبر في مواجهة الهجمات المتطورة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في قطاع الأمن السيبراني، تقدم "Help AG" – الشريك الاستراتيجي لمايكروسوفت في المنطقة – عرضًا مباشرًا لأداة متقدمة لــ "فرز هجمات التصيّد الاحتيالي"، بواسطة وكيل ذكاء اصطناعي، يتولى معالجة التنبيهات الروتينية، وتحليل الهجمات الإلكترونية بشكل آلي، ما يتيح لفرق الدفاع البشرية التفرغ للتعامل مع التهديدات المعقّدة، واتخاذ تدابير وقائية استباقية.

وبهذا الصدد، قال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات: "في الوقت الذي يُعيد فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي تشكيل العديد من القطاعات، يعمل مجرمو الإنترنت على تطوير هجمات أكثر تعقيدًا، مما يفرض علينا مواكبة هذا التطور بمضاعفة الابتكار الدفاعي." وأضاف: "في مايكروسوفت، نتبنى نهج (الحماية أولًا)، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منصاتنا الأمنية، لتمكين فرق الدفاع السيبراني من الاستجابة الفورية والفعّالة." مؤكدًا التزام الشركة بدعم رؤية الإمارات لبناء اقتصاد رقمي آمن ومرن، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، مع ضمان الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، يقدم جناح مايكروسوفت في القاعة 6 للزوار تجربة تفاعلية لاستكشاف أحدث الحلول المتقدمة في مجال الحماية الرقمية، ومن أبرزها Microsoft Security Copilot، المساعد الأمني المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والمصمم خصيصًا لتعزيز قدرات الكشف عن التهديدات، وتبسيط عمليات التحقيق. كما يوفر رؤى قابلة للتنفيذ، ويتكامل بسلاسة مع المنظومة الأمنية الشاملة لمايكروسوفت، بما في ذلك أدوات 'Defender' و 'Sentinel' و 'Intune'، لتوفير حماية متكاملة ضد التهديدات المتطورة.

من جانبه أوضح طارق حلواني، المدير التنفيذي لحلول المؤسسات في مايكروسوفت الإمارات، أن إطلاق Microsoft Security Copilot، المزود بوكلاء الذكاء الاصطناعي، يُعيد تعريف طريقة عمل فرق الأمن السيبراني، حيث يسهم في تسريع الاستجابة، وأتمتة المهام المتكررة، وسد الفجوات المعرفية في عالمٍ تتزايد فيه التهديدات تعقيدًا يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن مثل هذه الأدوات تساعد في تحويل الأمن السيبراني من عبء إلى ميزة استراتيجية.

كما تستعرض مايكروسوفت خلال مشاركتها في المعرض أبرز الاتجاهات الحديثة التي يلجأ إليها مجرمو الإنترنت، لاسيما استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في توسيع نطاق الاحتيال الرقمي، من خلال إنشاء محتوى مزيف عالي الواقعية، يشمل الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية بهدف تضليل المستخدمين. وكشفت الشركة عن نجاحها في إحباط محاولات احتيالية تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار، واكتشاف ورفض أكثر من 49 ألف طلب شراكة مزيفة، خلال عام واحد، وذلك بفضل قدراتها المتقدمة في التحليل الأمني القائم على الذكاء الاصطناعي ومعالجة تريليونات البيانات يوميًا.

وتجسّد مشاركة مايكروسوفت في المعرض التزامها بدعم المؤسسات بقدرات ذكاء اصطناعي آمنة ومسؤولة، تعزز صمودها الرقمي في مواجهة التهديدات المتنامية. وفي هذا الإطار، تعمل الشركة على توسيع نطاق التعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركاء القطاع لتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية والحدّ من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتؤكّد مايكروسوفت، التزامها بدعم المؤسسات بقدرات الذكاء الاصطناعي، لتمكينها من التصدّي للتهديدات المتقدّمة. وفي هذا السياق، تواصل الشركة توسيع آفاق التعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركاء القطاع لتبادل المعلومات حول الهجمات الإلكترونية، والحدّ من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويضم جناح مايكروسوفت مناطق عرض تفاعلية تتيح للزوّار تجربة مجموعة من أحدث حلول الأمن السيبراني، بما في ذلك: Microsoft Entra، وMicrosoft Purview، وMicrosoft Threat Protection، إلى جانب مساحات مخصّصة للتواصل، والترفيه، وتقديم الضيافة، والعروض الحيّة. كما يُتيح الجناح للزوّار استكشاف العروض التقنية التي تقدمها 12 شركة شريكة لمايكروسوفت.

يُذكر أن معرض "جيسيك جلوبال 2025" يشهد مشاركة أكثر من 750 علامة تجارية عالمية في مجال الأمن السيبراني، ويستقطب ما يزيد على 25 ألف متخصص من أكثر من 160 دولة حول العالم.

-النهاية-

نبذة عن مايكروسوفت:

مايكروسوفت، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، لديها التزام راسخ بتطوير منصات وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. كما تلتزم الشركة بجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة على نطاق واسع واستخدامها بشكل مسؤول، تماشياً مع رسالتها ومهمتها الرامية إلى تمكين كل شخص وكل مؤسسة حول العالم من تحقيق أقصى قدر من الانجازات".

-انتهى-

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