دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مايكروسوفت اليوم عن تعيين نعيم يزبك في منصب المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، ليخلف بذلك المدير السابق سيّد حشيش الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2016.

وشغل يزبك منصب المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات والشركاء لدى مايكروسوفت الإمارات منذ عام 2016، حيث تولى قيادة جهود الشركة لتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات في منطقة الخليج ، بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع أبرز العملاء والشركاء. ويتعاون يزبك في منصبه الجديد مع فرق مايكروسوفت في دولة الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا لمواصلة مسيرة نمو الشركة على الصعيد المحلي، فضلاً عن دعم أجندة التحول الرقمي الوطنية لدولة الإمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نعيم يزبك: "تشرفت باختياري لقيادة فريق مايكروسوفت المتميز في الإمارات بعد أن كنت جزءاً منه على مدى السنوات الخمس الماضية. وتتجلى مهمتنا في مايكروسوفت في الاستفادة من الفرص القائمة ولعب دور محوري في تحقيق الطموحات الرائدة للإمارات، وأتطلع لمواصلة النجاحات التي حققناها خلال السنوات الماضية وتمكين عملائنا وشركائنا في الإمارات من خلال الابتكارات التكنولوجية".

ويأتي تعيين نعيم في الوقت الذي تودّع فيه مايكروسوفت مديرها العام السابق في الإمارات سيّد حشيش، الذي تميّز بشخصيته القيادية الملهمة ومنهجيته التي ركّزت دوماً على الموظفين، ولعب دوراً محورياً في تمكين نمو مايكروسوفت في الإمارات، فضلاً عن التعاون مع المؤسسات الحكومية والشركات الناشئة وشركات القطاع الخاص لتمكينها من الاستفادة من منصات مايكروسوفت وحلولها التكنولوجية.

وبهذا الصدد، قال سيّد حشيش: "أختتم اليوم رحلة من النمو المتميز والإنجازات الرائدة مع مايكروسوفت، ويسرني المساهمة في نجاحات الشركة في تسريع تطوير الابتكارات الآمنة وتنمية المهارات في المنطقة. وأود أن أتوجه بالشكر لقيادة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا ولأعضاء الفرق التي عملت معهم على منحي تجربة لا مثيل لها في الشركة، وأتطلع لمتابعة نجاحات مايكروسوفت المستقبلية في المنطقة".

وتعليقاً على مغادرة سيّد حشيش لمنصبه، قال نعيم يزبك: "كان سيّد حشيش وسيبقى مرشداً وصديقاً عزيزاً، وأشكره على المجهود المتميز الذي بذله والدعم الكبير الذي زودني به خلال السنوات الخمس السابقة، وأتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية".

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.